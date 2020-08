El PP cántabro 'invita' a Revilla a que haga una crisis de gobierno y desaloje a sus socios del PSOE

La presidenta del Partido Popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha invitado al presidente autonómico y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, a que rompa el pacto de gobernabilidad con los socialistas en el Ejecutivo autonómico, ofreciéndole la "ayuda" de los populares para gobernar si fuera necesario.

Buruaga se descarta como vicepresidenta de Revilla: "No aspiro a ser su muleta sino su alternativa"

Saber más

Buruaga ha afirmado que los cántabros están "estupefactos" al ver que Revilla sigue gobernando con el PSOE pese a que la "humillación" y las "bofetadas" del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y le ha ofrecido la "colaboración" de su partido a "recuperar" Cantabria, pero le insta a "apartar" a los socialistas "Es la hora de reflexionar en serio. Revilla tiene que elegir entre Cantabria o sus socios de Gobierno porque Cantabria y el PSOE son hoy irreconciliables. Es su decisión y su responsabilidad", ha dicho este jueves.

Sáenz de Buruaga ha opinado que Cantabria necesita, además de un plan de recuperación, "un Gobierno sólido y fuerte capaz de plantar cara y acabar con el maltrato de Sánchez", que "no esté rendido al PSOE" y a los intereses del jefe del Ejecutivo central y secretario general de los socialistas.

La presidenta del PP autonómico considera que la situación de Cantabria requiere plantear la legislatura "de otra manera". "Hay que demostrar que se defiende a Cantabria y la manera de demostrarlo es apartando a quienes la perjudican", ha aseverado Sáenz de Buruaga, en alusión a los socialistas, socios del PRC en el bipartito.

La líder de los populares cántabros ha señalado que "no hay semana en la que la comunidad no reciba una bofetada" del PSOE desde el Gobierno central mientras "Revilla no se mueve, sigue gobernando con Sánchez y Cantabria soportando la humillación".

Como ejemplo de los ataques socialistas, Sáenz de Buruaga se ha referido a la paralización o ralentización de las grandes obras de infraestructuras en la comunidad que dependen del Gobierno de España; el recurso del Ejecutivo central contra la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de Cantabria a recibir los 22 millones por la anualidad de Valdecilla de 2016, o el perjuicio que, a su juicio, ha sufrido Cantabria en el reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones, al recibir, según ha indicado "90 millones menos" de lo que correspondían a la comunidad.

A ello, ha añadido que Sánchez "acaba de robar" a los ayuntamientos cántabros 450 millones de sus ahorros (por el mecanismo para que el superávit de los ayuntamientos no genere déficit a estos) o que parezca que no va a abonar a Cantabria los 45 millones del IVA de diciembre de 2017.

Ha aludido también al reparto de los fondos europeos para la reconstrucción del país, de los que el pasado viernes Sánchez informó a las comunidades en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja y que, según se explicó, no se distribuirán a través de las comunidades sino en función de proyectos. Buruaga ha señalado que su partido "no pone peros" a que el fondo se reparta en función de proyectos "siempre que exista una cogobernanza real, siempre que el Gobierno de España cuente con las comunidades autónomas para gestionarlos y presentar los proyectos".

De cara a la elaboración de los proyectos en Cantabria que deberán presentarse para optar a la financiación europea, la presidenta del PP espera que Revilla y el Gobierno de Cantabria "den la talla".

También ha mostrado la disposición de su partido a hacer propuestas y colaborar y ha opinado que deberían de primar proyectos que contribuyan a la transición energética en la industria de Cantabria y aquellos relativos a afrontar el reto demográfico y la modernización del medio rural de la comunidad autónoma.

Sin embargo, Buruaga ha insistido en que primero debe elaborarse un plan de recuperación económica para Cantabria que responda a las necesidades de la comunidad, que impulse un cambio de modelo y defina prioridades y líneas estratégicas y luego, "colgando de él, todo lo demás": "proyectos, acciones y presupuestos" porque, a juicio, de la presidenta del PP "sin rumbo y sin plan será muy difícil acertar en los proyectos del fondo europeo".