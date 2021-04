El presupuesto de Santander para 2021 no ha tardado un mes en ser incumplido

Con el presupuesto ordinario recién aprobado, el equipo de gobierno de Santander, compuesto por Partido Popular y Ciudadanos, ha decidido incumplir sus propias cuentas al optar por financiar la mayor parte de las inversiones previstas este año con cargo a los remanentes cuyo destino eran paliar los efectos de la pandemia por coronavirus en la ciudad.

El borrador del II Plan de Choque de Santander recoge 138 medidas para inyectar 60 millones en la economía productiva y en programas sociales

Según las propias cuentas de PP y Cs, que entraron en vigor el 3 de marzo, las inversiones ordinarias para 2021 ascienden a 22 millones de euros, de los cuales 16,4 millones estaba previsto financiar con un crédito bancario. Días después de aprobarse el documento, esta intención ya no se sostiene y los 16 millones de euros saldrán de la liquidación de ejercicios anteriores, que ha arrojado un remanente (financiación no ejecutada) de cerca de 60 millones de euros. El incumplimiento presupuestario viene dado por que PP y Cs ya no contratarán el crédito, tardando exactamente poco más de un mes en convertir el presupuesto en papel mojado en cuanto a sus ingresos financieros.

PP y Cs no han explicado aún por qué este cambio de estrategia, pero es presumible que sea debido a que la liquidez que le han aportado los remanentes sea superior a la inicialmente esperada: de 40 a 60 millones, lo que haría innecesario contratar un crédito. Sin embargo, ello no es óbice para que el presupuesto de 2021 quede incumplido, algo a lo que no deja duda el propio borrador del II Plan de Choque cuando dice expresamente en su punto 46: "Se propone adelantar la liquidez de todos los proyectos a financiar con préstamo mediante la incorporación de remanentes de Tesorería. Valoración económica: 16,4 millones"

En teoría, este año hay disponibles dos presupuestos municipales autónomos: uno ordinario, aprobado a finales de febrero, por valor de 201 millones; y uno dedicado exclusivamente a paliar los efectos sociales y económicos de la COVID, al que se ha llamado II Plan de Choque, dotado con 60 millones de euros y financiado con cargo a los remanentes. Para PP y Cs, ambos presupuestos van por separado y de hecho el próximo día 9 acaba el plazo dado a la oposición para proponer sugerencias o cambios al II Plan de Choque.

Pero para la oposición, esto no es así y sostienen que la prueba de que son un único presupuesto de 261 millones es la financiación de partidas del ordinario con cargo a los remanentes del presupuesto extraordinario COVID.