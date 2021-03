El consenso del I Plan de Choque no volverá a repetirse en Santander por las profundas divergencias con que ha recibido la oposición el nuevo paquete de ayudas

La carta blanca de que dispusieron PP y Ciudadanos, equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Santander, para sacar adelante el I Plan de Choque, un paquete de medidas para paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia por coronavirus en 2020, no volverá a repetirse en la segunda edición que se está negociando estos días.

El borrador del II Plan de Choque de Santander recoge 138 medidas para inyectar 60 millones en la economía productiva y en programas sociales

Si en aquel entonces, solo Vox se desmarcaba del consenso con que el Ayuntamiento afrontaba la crisis el pasado año, ahora no solo Vox va a impugnar partidas sino que otros grupos de la oposición no se mostrarán tan contemporizadores como entonces. Los regionalistas ya han criticado que el Plan en su segunda edición es un presupuesto ordinario que se presenta a su aprobación sin requerir los trámites por los que el presupuesto recientemente aprobado ha tenido que pasar. Lo han llegado a calificar de "fraude" y "estafa". Los socialistas, en una primera valoración de alcance, ya han señalado que los 60 millones de euros que están en juego son insuficientes y que harán propuestas para reorientar partidas en beneficio de las capas sociales más desfavorecidas, comerciantes, autónomos y pymes. Vox ya ha anunciado que impugnará toda partida que no guarde relación "clara y directa" con "la protección social y apoyo a las actividades económicas más castigadas por la pandemia". UxS ha pospuesto su valoración para los próximos días.

Los 60 millones de euros con que está dotado el II Plan de Choque proceden de los remanentes presupuestarios (financiación no ejecutada de años anteriores) y se destinarán, en el documento que el equipo de gobierno ha traslado a la oposición, a 138 medidas de todo tipo, que también incluyen inversión productiva como urbanización de calles, por ejemplo.

El II Plan de Choque es complementario y autónomo del Presupuesto ordinario para 2021 que acaba de aprobarse con una financiación de 201 millones de euros.

PSOE: Más recursos y más sociales

El PSOE de Santander realizará aportaciones al II Plan de Choque del Ayuntamiento para solicitar "más recursos" y que estos lleguen "en tiempo y forma". Asimismo propondrá una reordenación de las partidas para que la financiación tenga por objetivo preferente las capas sociales más desfavorecidas, comerciantes, autónomos y pymes.

Así se ha anunciado en el marco de la Comisión Ejecutiva Municipal que han celebrado este martes los socialistas santanderinos, un encuentro en el que se ha abordado el trabajo a realizar para hacer aportaciones que enriquezcan un documento, a su juicio, "muy pobre" para hacer frente a los retos urgentes e importantes que tiene la ciudad en esta crisis sanitaria, económica y social, fruto de la pandemia.

El secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, diputado nacional, ha resaltado que este II Plan de Choque va a contar con 60 millones de euros "gracias" a que el Ayuntamiento va a poder hacer uso de los remanentes "por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez tras años en los que el Partido Popular castigó a los municipios a la asfixia fiscal".

Durante la reunión, en cuanto al Plan de Choque, los socialistas santanderinos han expuesto que quieren que los 60 millones "lleguen a quienes más lo necesitan en Santander, a los colectivos que más han sufrido esta crisis", como el pequeño comercio, los autónomos y las pymes, que son el grueso del tejido productivo y económico de la ciudad. Así lo ha afirmado el líder de los socialistas, que señala que "lo urgente" es combatir la desigualdad.

En este sentido, Casares ha indicado que las cifras de exclusión social y de pobreza "siempre han sido alarmantes" en Santander -"una de las más altas entre las capitales de provincia", ha dicho- y ha añadido que esta crisis económica y social y "la falta de medidas efectivas de choque" en la ciudad "solo ha hecho recrudecerlas".

PRC: Un presupuesto B

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha calificado de "fraude" y "estafa" el II Plan de Choque presentado por PP y Cs al considerar que viene a encubrir "un presupuesto B" o "extraordinario". Según el PRC, el dinero destinado a este plan, 60 millones de euros, "no va donde tiene que ir", a lo urgente, dada la actual situación de crisis, sino a "cubrir" lo que en el presupuesto municipal no le "cupo" al equipo de gobierno, es decir, "a atender todas las partidas que cada concejalía ha considerado necesarias y que no tenían cabida en el presupuesto inicial y ahora con los remanentes lo pueden encajar".

Algo que, según ha dicho este miércoles en rueda de prensa el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, los regionalistas ya se "imaginaban" de un presupuesto "cocinado" y "encorsetado" que llevan meses reclamando y que "no se ha tenido a bien configurar y armar desde el consenso".

Fuentes-Pila ha detallado que de las 138 medidas que conforman el plan, 73 de ellas por un valor cercano a los 46 millones de euros "no tienen que ver" con la Covid, mientras que 66 sí estarían destinadas a atender esta emergencia, con cerca de 14 millones.

De las 138 medidas que conforman el plan, 73 de ellas por un valor cercano a los 46 millones de euros no tienen que ver con la COVID

En este sentido, ha explicado que en el plan se han incorporado más de 16 millones de euros en proyectos que iban a ser financiados con préstamos, según el anexo de inversiones del presupuesto municipal aprobado en pleno con el voto de calidad de la alcaldesa, "y ahora se ejecutarán con los remanentes como si esto fuera un juego de trileros".

Igualmente ha apuntado que en materia de Urbanismo aparecen concursos de ideas o planes directores, se introduce un plan de asfaltados por medio millón de euros y cerca de cinco millones para 'Obras de urbanización de la ciudad', bajo un epígrafe "idéntico" al que se establece en los presupuestos, un cajón "de sastre" que vale para todo, ha dicho, "por no hablar de otras medidas como un Scape Room, 'Santander en forma' o el Concurso de ornamentación navideña.

Para Fuentes-Pila, la "falta de ideas y capacidad" de actuación de PP-Cs frente a las necesidades de la ciudad "en el ahora y en el futuro cercano", vuelven "a plasmarse" de nuevo y Santander "pierde una oportunidad extraordinaria" para poder emplear unos fondos adicionales "en lo urgente" e ir concibiendo además un modelo de ciudad con una "mirada ambiciosa".

El PRC está trabajando en una alternativa que presentará al equipo de gobierno, al que pedirá que "reconsidere" paralizar los tiempos y poder aprobar un plan "que recoja medidas urgentes que atiendan necesidades reales, lo que es un verdadero plan de choque", ha insistido.

Junto a ello, los regionalistas demandan que se establezca una mesa de trabajo para un estudio consensuado con el resto de los grupos de la oposición sobre "qué hacer con la diferencia de remanentes", ya que Santander "no se merece ser maltratada por sus propios gobernantes", ha dicho.

Vox: 50 millones en manos de Cs

"Tal y como ya suponíamos, se trata de un segundo presupuesto anual que incluye numerosísimas partidas que no guardan relación alguna con la necesidad de conjurar los efectos negativos de pandemia sanitaria y que constituye su única razón de ser: la recuperación económica y social. Por el contrario, el objetivo de este segundo plan de choque parece haber sido únicamente financiar nuevos y mayores gastos y para eso ya estaba el Presupuesto ordinario".

Con estas palabras, el único edil de Vox en el Consistorio, Guillermo Pérez-Cosío, ha rechazado tanto el contenido como la fórmula por la que ha optado el equipo de gobierno para introducir gastos con cargos a remanentes. Para este concejal, el II Plan de Choque "acentúa la lucha entre los dos partidos que forman el Gobierno local (PP-Cs), resultando de todo punto ilógico que las dos concejalías de Ciudadanos que siempre parecen ganar estas batallas y que carecen de peso social alguno, pretendan ahora gastar 20 de los 60 millones a que ascienden los remanentes y que se unirían a los casi 30 millones que ya consiguieron consignar en sus áreas en el Presupuesto ordinario de 2021".

"En total -ha insistido- tendrían para gastar en 2021 nada menos que 50 millones de euros en Contratación, Urbanismo, Innovación, Deporte, Transparencia y Cultura".

Vox ha anunciado que impugnará partidas de este nuevo Plan de Choque, ya que reproducen las rechazadas por la formación de Santiago Abascal durante la negociación presupuestaria y que ahora vuelven a reintroducirse.

Cs dice que los santanderinos notarán mejoras

El coordinador de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, ha afirmado hoy que los santanderinos "verán mejoras evidentes en la gestión de las áreas de Cs con el II Plan de Choque". Es lo que ha sostenido al término de la reunión que ha mantenido, junto al secretario de Acción Institucional, Diego Marañón, con los concejales de Cs de Urbanismo, Cultura y Transparencia, Javier Ceruti, e Innovación, Contratación y Deporte, Felipe Pérez Manso.

Ha sido una cita en la que los ediles del equipo de Gobierno PP-Cs han expuesto los proyectos incluidos en el documento, para los que han planteado una inversión de 12,6 millones de euros de los 60 previstos.

"Pese a la dejadez de las administraciones regional y nacional, los ayuntamientos, y el de Santander es un ejemplo, están plantando cara a la pandemia para ayudar tanto vecinos como a sectores afectados por las restricciones que han afectado a nuestra economía", ha subrayado Álvarez, quien ha pedido tanto al Gobierno de Cantabria como al de España ayudar "más y mejor" a las entidades locales.

En el II Plan de Choque destaca una inversión de más de nueve millones en materia deportiva, un aspecto en el que la capital "estaba muy dejada". También se ha incluido una campaña Vale + para el deporte, así como la implantación de sistemas informáticos de gestión para el Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Borrador II Plan de Choque

COHESIÓN SOCIAL

Apoyo a familias e instituciones sin fines de lucro

Se propone volver a duplicar la cuantía de la partida de subvenciones de Servicios Sociales e Igualdad con el fin de favorecer la creación de programas para ayudar a las familias y fomentar la igualdad de género en la ciudad tras la crisis de la COVID-19. Los criterios de valoración de las propuestas serán los mismos pero la cuantía se doblará como medida excepcional en el año 2021, pasando de los 150.000 euros previstos inicialmente a 300.000 euros.

Valoración económica: 150.000€

Refuerzo de la atención en el Centro de Acogida Princesa Letizia

Se llevará a cabo el refuerzo de la atención que presta el Centro de Acogida Princesa Letizia, con el objetivo de mantener las medidas que se tomaron con motivo de la COVID-19, como el aumento de la limpieza, del personal y de las actividades del centro.

Valoración económica: 50.000€

Adquisición de inmuebles para incorporar al parque de vivienda de alquiler social

Se propone comprar y reformar viviendas con el fin de reforzar el parque de vivienda de alquiler social que el Ayuntamiento de Santander pone a disposición de las familias con menos recursos.

Valoración económica: 360.000€

Convenio extraordinario con ASCASAM para promocionar la Autonomía Personal, el apoyo y el descanso de familiares y cuidadores de personas con discapacidad

La situación epidemiológica COVID-19 y sus restricciones hacen imposible poder llevar a cabo los programas y servicios de ASCASAM a las personas con problemas de salud mental, así como sus familiares. Por ello, se propone la financiación de una nueva sede temporal para poder desarrollar estos programas con idoneidad y ofreciendo la máxima calidad del servicio durante este 2021.

Valoración económica: 33.900€

Convenio extraordinario con Nueva Vida para investigar sobre personas en situación de prostitución

Contar con un informe de investigación sobre la realidad de la prostitución y la trata en la ciudad de Santander puede servir, por un lado, como línea de base para medir los resultados de las futuras actuaciones encaminadas a la reducción de la incidencia de este fenómeno y, por otro lado, como hoja de ruta para el diseño de políticas públicas específicas para proteger a las personas que quieran salir de la prostitución y para reducir la demanda.

Valoración económica: 38.400€

Convenio extraordinario con la Cocina Económica para la creación de un equipo de educadores de calle

La situación epidemiológica COVID-19 ha provocado el aumento del “sinhogarismo“ en la ciudad de Santander. Salir a la calle con un equipo de educadores y trabajadores sociales es necesario para trabajar con estas personas en grave situación de exclusión social.

Valoración económica: 40.000€

Convenio extraordinario con AMPROS para el apoyo psicológico de personas con discapacidad intelectual

Los cambios y nuevas situaciones son muy difíciles de comprender para las personas con discapacidad intelectual y, por ello, se propone la creación de un equipo de apoyo psicológico especializado en personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Valoración económica: 3.800€

Convenio extraordinario con COCEMFE para el apoyo fisioterapéutico de personas con discapacidad física

Desde la asociación se ha detectado un retroceso físico importante en las personas con discapacidad física durante el confinamiento. Por ello, se refuerza el servicio de fisioterapia creando un equipo especial que se desplace a domicilio en casos de alta vulnerabilidad, adaptando las instalaciones y los tratamientos a realizar.

Valoración económica: 80.000€

Convenio extraordinario con la Asociación de Afásicos para la creación de un taller de logopedia individualizado para el colectivo de personas con afasia

Con motivo del confinamiento los talleres de logopedia de las personas con afasia de Santander no se han podido llevar a cabo. Por ello, se propone la creación de una infraestructura online para la realización de estos cursos.

Valoración económica: 4.320€

Apoyo a la transición tecnológica de las asociaciones sociales

Las asociaciones del tercer sector están sufriendo de manera muy grave sus carencias tecnológicas en la pandemia. Dado que muchas de ellas han solicitado al Ayuntamiento ayudas para su adaptación a las nuevas tecnologías, se propone la creación de una línea de subvenciones para la transición tecnológica.

Valoración económica: 60.000€

Convenio con el Colegio de Psicólogos para el bienestar psicológico y emocional de los santanderinos

Tanto el confinamiento como las restricciones vividas están dejando secuelas emocionales y psicológicas en los ciudadanos de Santander. Por ello, se propone la creación, junto con el Colegio de Psicólogos de Cantabria, de un gabinete de apoyo psicológico y emocional para todos los vecinos de la ciudad con un teléfono único y correo electrónico para cualquier duda o consulta que quieran realizar.

Valoración económica: 24.700€

Bono de alimentos para la compra en comercios de Santander

Además de las familias en situación de riesgo de exclusión social, "otras muchas" han contactado con el área de servicios sociales demandando alimentos por primera vez en su vida. Para ayudar a estas nuevas familias con necesidades, se crea una tarjeta de débito cargada con un pago único (entre 125 y 225 euros en función de los miembros de la familia) que les permita cubrir sus necesidades temporales de alimentación. Las compras tendrán que realizarse en los supermercados del municipio para que el presupuesto revierta en Santander.

Valoración económica: 100.000€

Incremento del Fondo de Emergencia Social

Al comienzo del estado de alarma, se amplió este fondo con 800.000 euros y posteriormente con otros 500.000 euros más, de manera que –unido a los 1,2 millones de euros con los que estaba dotado inicialmente-, alcanzó la cifra total de 2,5 millones de euros. Ahora el objetivo es doble: poder seguir respondiendo al aumento de la demanda y en segundo lugar, ayudar económicamente a las familias dos veces al año en lugar de una como se hacía antes.

Valoración económica: 300.000€

FAMILIA, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONCILIACION FAMILIAR

Ayudas a la contratación

Con el objetivo de mejorar la conciliación familiar y profesional, y teniendo en cuenta que muchas familias siguen siendo reticentes a llevar a sus hijos e hijas a las guarderías, se crea una ayuda por el mismo importe para aquellas familias que prefieran la contratación de personal en su propio domicilio.

Valoración económica: 132.000€

Apoyo a la transición tecnológica en el Centro de menores

Con el objetivo de mejorar la atención a los casi 40 niños y niñas en riesgo de exclusión con los que se trabaja diariamente en el Centro de Menores Municipal Carolina Lopez Dóriga, se propone la adaptación tecnológica del centro para poder ofrecer un servicio telemático a estos menores y sus familias.

Valoración económica: 30.000€

Convenio extraordinario con entidades sociales para apoyar programas sociales y minimizar los trastornos emocionales derivados de la pandemia en menores

En previsión de situaciones de alta complejidad de las familias y los menores, se plantea un servicio de atención psicoterapéutica de evaluación y/o asesoramiento psicológico personalizado, apostando por una atención integral que cubra estas necesidades detectadas a raíz de la pandemia.

Valoración económica: 44.800€

ATENCIÓN A LOS MAYORES

Equipamiento especial anti-COVID para el cultivo en los huertos urbanos

La pandemia de la COVID-19, así como las medidas de seguridad exigidas por la Consejería de Sanidad para evitar contagios, aconsejan la dotación de un kit especial para el cuidado de los huertos por parte de los mayores de la ciudad.

Valoración económica: 4.000€

Convenio extraordinario con UNATE para potenciar la vuelta a la actividad y la socialización de las personas mayores

Se plantea el desarrollo de dos programas para mayores que eliminen el temor a socializar de nuevo con su entorno. Así, el proyecto Encuentros de Cine les hace protagonistas de la vida de su barrio, recupera la memoria de las personas mayores sobre su relación con el cine, y permite la reactivación de los encuentros sociales en condiciones de seguridad en la era COVID. El proyecto Mayores a punto transmite una narrativa positiva y de ánimo a las personas mayores de Santander y además, las reivindica ante el resto de la ciudad. El proyecto pone en valor el conocimiento y la experiencia de las personas mayores de Santander en la gestión y superación de las situaciones críticas, como la pandemia de la COVID-19.

Valoración económica: 23.400€

Bono Taxi para mayores de 65 años

Para aquellas personas mayores de 65 años que residan en Santander y necesiten asistir a una consulta médica pueden hacerlo en taxi con un bono taxi de una cuantía de 10 euros durante el año 2021.

Valoración económica: 40.000€

Plan integral de ayuda a los mayores

Desde el Ayuntamiento de Santander se va a poner en marcha el Consejo de Personas Mayores. Además, se llevará a cabo un estudio sobre la soledad no deseada en la ciudad, un análisis profundo para poner en marcha un proyecto de vivienda compartida y una primera prueba piloto del servicio de lavandería a domicilio.

Valoración económica: 55.000€

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES SOCIALES

Cesión de espacios en centros cívicos a emprendedores y pequeños empresarios

Ampliar el proyecto de cesión de espacios en centros cívicos para favorecer la realización de talleres, cursos y actividades a emprendedores y pequeños empresarios que no dispongan de espacio para desarrollar actividades creativas, culturales, sociales, etc. Valoración económica: 0€

Incremento del personal de servicios sociales

El área de Servicios Sociales se dota de un técnico a jornada completa durante el año 2021. Valoración económica: 22.500€

Incremento de las subvenciones para contratar personas con alguna discapacidad

Se duplican las ayudas a la contratación de personal con discapacidad por parte de las asociaciones del tercer sector. Valoración económica: 40.000€

ATENCIÓN A LOS JÓVENES

Cultura Joven: Acuerdos con entidades culturales, acercamiento a la cultura.

Acuerdo de colaboración con el Centro Botín para generar actividad en el entorno, como conciertos, actividades de aire libre del anfiteatro exterior con entrada para los jóvenes santanderinos a la exposición de manera gratuita. Valoración económica: 0 €

Técnicas de estudio: como taller de juventud.

Se contratarán mentores para entrenamientos en técnicas de estudio desde casa y adaptación a la desvinculación del entorno educativo de su grupo de iguales, pudiendo organizarse de forma autónoma. Valoración económica: 20.000€

Yo decido: Orientación académica.

Vídeos, videoconferencias y charlas sobre las opciones formativas para los que van a dar el paso de conducir su futuro profesional. Valoración económica: 20.000 €

Juegos e itinerarios didácticos para jóvenes

Juegos didácticos a modo de ruta/scape room para que los jóvenes puedan realizarlos libremente, de manera gratuita y en el horario que tengan disponible. Valoración económica: 20.000 €

Ponle música: Conciertos grupos locales.*

Dinamización del auditorio del Centro Cívico Tabacalera, con dotación de 500€ de caché fijo para los grupos locales que actúen en el auditorio para potenciar así el censo de artistas y la Guía de la Música de Cantabria. Valoración económica: 20.000 €

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE

Bancos del Tiempo

Recuperación del Banco del Tiempo que permitirá a los vecinos de Santander ver ampliada su red de apoyo, lo cual favorecerá la cohesión social y la eliminación de círculos cerrados. En un Banco del Tiempo se intercambian habilidades entre los miembros sin utilizar dinero, únicamente se contabilizan las horas de servicio prestado y recibido. Valoración económica: 6.000€

Servicio de traducción

Puesta en marcha un servicio de traducción a disposición de todos los servicios municipales que lo requieran a través del CMICAD. Valoración económica: 15.000€

Segunda y tercera edición “Planifícate”

Formación a los vecinos de Santander en habilidades básicas para gestionar su hogar adaptándose a la nueva situación, ante la pérdida de ingresos, empleo y otras situaciones similares. Valoración económica: 15.000€

Santander es de todos y Todos hacemos ciudad

Se fomentarán actividades que promuevan el sentimiento de pertenencia y compromiso con la ciudad, independientemente de cuál sea el país de origen. Valoración económica: 32.000€

Clases de español

El conocimiento del español es un factor fundamental para alcanzar la plena integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. Valoración económica: 10.000€

Convocatoria de Interculturalidad

Se pondrá en marcha una convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para la ejecución de actividades de sensibilización e integración de la población inmigrante en la sociedad de acogida, así como el fomento de la interculturalidad y la cohesión social, que ponga en valor los aspectos positivos de una sociedad intercultural, así como proyectos de adaptación a la nueva realidad. Valoración económica: 65.000€

Mercado solidario

Durante el año 2020 no se han podido llevar a cabo acciones de participación social que posibilitaran la recaudación de fondos para financiar proyectos solidarios. Es por ello que desde el CMICAD se llevará a cabo, al menos, un mercado solidario en el que tendrán representación todas las asociaciones y ONG’s que desarrollan este tipo de actividades en la ciudad. Valoración económica: 15.000€

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Gracias Santander: Píldoras de optimismo

Programa de difusión de acciones breves y objetivas que ayudan a mejorar el estado emocional de todos los santanderinos, de la mano del Colegio de Psicólogos. Valoración económica: 18.000 €

Santander en forma: Técnicas de hábitos saludables

Diseño de rutas por la ciudad por zonas y tiempo estimado (con tiempo limitado y distancia concreta) con actividades que hagan desconectar y equilibrar el cuerpo y la mente a los vecinos y técnicas de bienestar. Valoración económica: 25.000 €

Santander responsable

Recordatorio de medidas y distancias en mobiliario urbano, con frases de concienciación y sensibilización anti-COVID, distanciamiento, residuos de mascarillas, etc. Valoración económica: 50.000 €

Espacio seguro

Adquisición de purificadores de aire y filtros para espacios de trabajo. Valoración económica: 12.000 €

Estamos contigo

Ayuda y entretenimiento en la espera a asociaciones con presencia en hospitales para sus pacientes (donantes de sangre, Amara, etc.). Valoración económica: 30.000 €

ACCIONES EDUCATIVAS

Ayudas para refuerzo educativo

Reforzar el convenio con la Asociación de Academias para el refuerzo de clases particulares a Primaria y Secundaria. Valoración económica: 60.000 €

Ayuda a la recuperación de la normalidad escolar: fomento de la convivencia y el bienestar emocional infantil.*

Ayuda al pago de actividades al aire libre para los colegios y el reequilibrio emocional de los niños para paliar el aislamiento y la convivencia que les ha faltado en este año. Valoración económica: 100.000 €

Ayuda material escolar: ayuda a los bancos de libros de los colegios /familias.

Ayuda del pago de Banco de Libros de los colegios (50 € al tercer hijo) en el banco de libros, coordinado con los colegios de Santander. Valoración económica: 90.000 €

PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Creación de una oficina técnica de gestión de proyectos y fondos de financiación

Identificación y definición de iniciativas estratégicas para optar a la financiación de programas europeos y otros fondos, para lo que será necesaria la contratación de una Oficina Técnica de apoyo a la redacción, ejecución, seguimiento y justificación de proyectos estratégicos para la ciudad. Valoración económica: 400.000€

MEDIDAS FISCALES Y ECONÓMICAS

Gratuidad TUS para familias monoparentales

Se propone equiparar los derechos de las familias monoparentales con las familias numerosas, aplicando la gratuidad en la tarjeta de transporte urbano (TUS ). Valoración económica: 30.000€

Proyectos financiados con préstamo

Se propone adelantar la liquidez de todos los proyectos a financiar con préstamo, mediante la incorporación de remanentes de Tesorería. Valoración económica: 16.460.000€

IMPULSO AL EMPLEO Y A LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Ayudas a empresas 2021: activación económica

Ayudas directas para las empresas de la ciudad, con cinco programas de ayudas:

1. Ayudas para el lanzamiento de nuevos proyectos empresariales.

2. Ayudas para la industria creativa y cultural de la ciudad.

3. Ayudas para la Transformación e Innovación Digital.

4. Bono Santander emerge

5. Bono Santander emerge 10+

Valoración económica: 6.500.000€

Campus formativo online

Cursos online a través de la plataforma del Campus Santander Emprende dirigidos a la mejora de su empleabilidad. Valoración económica: 25.000€

Coworking Santander

Nuevo Coworking Santander, destinado a mejorar las herramientas de emprendimiento de sus participantes. Valoración económica: 50.000€

Reorganiza tu negocio 2021

Formación especializada de la mano de tutores especializados. Valoración económica: 30.000€

Encuentros Meet & Work Santander

Encuentros online entre emprendedores de nuestra ciudad con empresarios de referencia nacional generando sinergias locales y nacionales. Valoración económica: 20.000€

Programa de dinamización del Centro de Empresas del Mercado de México

Exención de pago a los emprendedores del Centro de Iniciativas Empresariales del Mercado de México y actividades de difusión de directorio de emprendedores de Santander surgidos de los programas de emprendimiento de la Agencia de Desarrollo con campañas de promoción que les ayuden a ampliar su negocio. Valoración económica: 80.000€

Servicio ventanilla de plan financiero

Consiste en ofrecer una asesoría a las empresas del municipio, encaminada a aclarar posibilidades de financiación general para la supervivencia y mejora de la propia empresa (préstamos, ayudas, etc.) y en poner a disposición de las pequeñas empresas locales un plan de financiación y estrategia basado en la tipología de la empresa. Valoración económica: 20.000€

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Plataforma teletrabajo

Mejorar y ampliar la plataforma de teletrabajo, de manera que se dote de mayor seguridad y control a esta plataforma. Valoración económica: 100.000€

Plataforma almacenamiento municipal

Actualizar la plataforma de almacenamiento municipal. Valoración económica: 125.000€

Mejorar la accesibilidad, apariencia y rendimiento de la página web municipal

Se trataría de actuar en 3 ámbitos: dos puramente técnicos en cuanto el cambio de apariencia y la migración tecnológica y otra en cuanto a la mejora de la accesibilidad. Valoración económica: 100.000€

Asistente virtual para portales municipales

Asistente virtual como complemento del HW/SW 010 para portales municipales, lo que permitirá mejorar la atención telefónica con agentes virtuales que solucionan las llamadas de forma hablada, sin tener que teclear nada en el teléfono. Valoración económica: 40.000€

Adquisición de equipamiento informático

Compra de cámaras web y pantallas de mayor tamaño para gestión de proyectos. Valoración económica: 40.000€

Convenio con CEOE para oficina de innovación

Convenio para disponer de una oficina en el centro de IBE Cantabria y participar en proyectos de innovación conjuntos. Valoración económica: 50.000€

Plan de Innovación Santander

Redacción de un plan estratégico de innovación que aporte a la concejalía de objetivos de desarrollo de políticas para el desarrollo innovador tanto de Ayuntamiento como de las empresas de Santander. Valoración económica: 60.000€

URBANISMO

Contratación de un Plan Director [Santander: transición al Verde]

Se definirán para el conjunto del municipio unas directrices para su consolidación como una capital verde al estilo de las más conocidas de España y Europa, con la perspectiva última puesta en la posibilidad de, en el futuro, optar a la Capitalidad Verde a nivel europeo. Valoración económica: 200.000€

Convocatoria de concurso de ideas para la ordenación urbanística del Cabildo de Arriba

Se alcanzará, mediante la resolución de esta convocatoria, el marco necesario que quedó determinado en la resolución del Pleno Municipal celebrado respecto al asunto del Cabildo para la redacción posterior del Plan Especial de Protección. Valoración económica: 65.000€

Convocatoria de un concurso de ideas para la redacción de un Plan Director Hipódromo de BELLAVISTA

Se trata de la convocatoria de un concurso de ideas para la recuperación del Hipódromo de Bellavista y sus espacios circundantes como equipamiento cívico verde. Valoración económica: 200.000€

Convocatoria de un concurso de ideas para el espacio libre entre las calles León Felipe y San Martín

Afectará a una parcela delimitada al oeste por la travesía de San Martín, al norte por la calle León Felipe y al sur por la calle San Martín. Se trata de una parcela de propiedad municipal contemplada como espacio libre. Valoración económica: 65.000€

Contratación de un Plan Director [espacio urbano seguro de SAN ROMÁN]

Se convocará un procedimiento para la redacción de un Plan Director del espacio urbano de San Román. Valoración económica: 20.000€

INVERSIÓN PRODUCTIVA

Rehabilitación y ampliación del centro cívico-cultural Fernando Ateca

Pretendemos dotar a los barrios de la ciudad de más y mejores infraestructuras culturales y de convivencia, renovadas y adecuadas a las necesidades actuales. Valoración económica: 1.940.435€

Acondicionamiento del refugio antiaéreo de la Catedral

Se trata de llevar a cabo el acondicionamiento del refugio antiaéreo de la Catedral, que ha salido a la luz con motivo de las obras de las Dependencias Capitulares, para que se integre en el Anillo Cultural de la ciudad como un elemento histórico, patrimonial y cultural de Santander. Valoración económica: 200.000€

Acondicionamiento de espacios en la nueva sede del TUS

Acondicionamiento de espacios en la nueva sede del TUS para albergar, además de personal del Transporte Urbano de Santander, servicios de Informática. Valoración económica: 180.000€

Reforma del hall de acceso al edificio principal del Ayuntamiento

Se trata de mejorar la accesibilidad y la operativa para el control de accesos a la sede principal del Ayuntamiento. Valoración económica: 168.000€

Plan asfaltado de calles de la ciudad

Mejora de las calles de la ciudad, renovando la capa de rodadura de la calzada para incrementar la seguridad vial. Valoración económica: 500.000€

Obras de urbanización de la ciudad

Se plantea acometer una serie de actuaciones de urbanización en la ciudad, que afectarían a las calles Obispo Juan Plaza García y la calle Repuente y los barrios de Entrehuertas, Pronillo-Santiago el Mayor y Pedro Velarde. Valoración económica: 5.000.000€

Promoción de vivienda de protección oficial en alquiler con opción de compra

Se propone la compra de suelo en el sector 4 para construir aproximadamente 78 viviendas de protección oficial en alquiler con opción a compra. Valoración económica: 5.270.000€ (3.100.000€ para la compra de los terrenos y resto para la construcción)

Ayudas para informes estructurales de edificios del centro construidos después del incendio

Con el fin de favorecer la actualización de las condiciones de seguridad de los edificios del centro de la ciudad construidos después del incendio, así como en el barrio del Cabildo, se establecerá una línea de ayudas para la elaboración de informes estructurales de estos inmuebles.

Valoración económica: 400.000€

Ayudas para la rehabilitación de la edificación con criterios de eficiencia energética

Valoración económica: 250.000€

ACCIONES DE IMPULSO AL TURISMO

Subvención de gastos fijos para empresas turísticas

Se propone una línea de ayudas a modo de subvención específica y diferenciada para el sector turístico y hostelero de la ciudad dirigida a todas aquellas empresas que hayan reducido drásticamente su facturación en un 75% o más (agencias de viajes, ocio, empresas de servicios turísticos, alojamientos y hostelería). Valoración económica: 1.000.000€

Campaña Santander te espera

Creación de una campaña de promoción a través de un programa de apoyo específico para agencias, alojamientos, empresas turísticas de experiencias estableciendo paquetes de viaje con descuento sufragado por el Ayuntamiento que contemple vuelo+estancia+actividad asociado a una campaña de promoción nacional. Se pondrían en circulación 5.000 paquetes de 100 euros de descuento para todos aquellos que compren el paquete. La campaña se planificaría pensando en los meses de septiembre a diciembre. Valoración económica: 500.000€

Segunda edición vales hostelería

Nueva edición de vales para fomentar el consumo en hostelería en el mes de noviembre con el objetivo de paliar las pérdidas de los meses sin actividad. Valoración económica: 200.000€

Santander Destino MICE seguro

Programa de apoyo para el desarrollo de eventos COVID-free en los que se ofrecerá a los organizadores la realización de una serología de acceso para favorecer la seguridad del evento. La previsión sería para los meses de septiembre a diciembre donde hay organizadores pensando en aumentar lo presencial por encima de lo digital. También serviría de campaña de posicionamiento de un destino seguro. Valoración económica: 100.000€

Estudio de adaptación de terrazas y revisión de ordenanza

Se propone la realización de un estudio que analice todas las calles de la ciudad para implantar de manera uniforme veladores y terrazas con modelos adaptados a las características de cada calle. Se aprovecharía este estudio para valorar la posibilidad de conversión de calzadas y zonas de aparcamiento en terrazas - regulación licencias. Valoración económica: 15.000€

Ayudas para adaptación de terrazas

Programa de subvenciones para la compra/alquiler de instalaciones/veladores vinculado a la medida anterior. Valoración económica: 100.000€

Planes de formación escenario post-COVID

Elaboración de planes de formación para el sector turístico en un escenario post-COVID. El sector ha valorado de forma muy positiva los webinars realizados en los últimos meses y piden más especialización para desarrollar herramientas de adaptación y comercialización de productos. Valoración económica: 20.000€

Partida para paliar déficit de ingresos de empresa municipal

La falta de movilidad y de visitas al Palacio de la Magdalena, unido al descenso de un 95% en la generación de actividades y eventos del sector MICE, provocará un descenso de ingresos drástico en el ejercicio 2021 de la Empresa Municipal. Esta situación "hará necesario que el Ayuntamiento realice una aportación extraordinaria a la empresa". Valoración económica: 300.000€

Redacción del proyecto de obra de rehabilitación y eficiencia energética del Palacio de Exposiciones y Congresos

Mejora del sistema de climatización, calderas, y cubierta. Valoración económica: 100.000€

Sistema de conferencias para congresos semipresenciales en el Palacio de Exposiciones

Las instalaciones que albergan este tipo de actos deben adaptarse. Valoración económica: 20.000€

Proyecto de aprovechamiento de instalaciones de la campa de La Magdalena y antiguas perreras municipales

En la Península de la Magdalena se actuará en el espacio de la campa para crear un recurso turístico con los servicios adecuados, existiendo ya un anteproyecto para la ejecución de un espacio de restauración, aseos públicos y servicios turísticos. De igual forma, es necesario actuar en el espacio situado en la ladera oeste donde en la actualidad existen unos baños públicos que precisan de mejora. Se daría continuidad a los proyectos de mejora del Palacio y la Casa de los Guardeses. Valoración económica: 800.000€

Streaming para bodas en el Palacio de La Magdalena

Se busca ofrecer a las parejas que se casen en La Magdalena un servicio de streaming para que los familiares y amigos que no pueden acudir por restricciones de aforo puedan ver el enlace aprovechando la tecnología existente. Valoración económica: 10.000€

Rehabilitación de mobiliario histórico

Tras la obra de rehabilitación del Palacio se estima necesario acometer ahora una renovación y restauración de algunos elementos muebles de carácter histórico del Palacio de la Magdalena, bienes de propiedad municipal. Valoración económica: 40.000€

Señalética de la ciudad

Como complemento a la tramitación administrativa en curso, se hace necesario ampliar la partida en 40.000 euros para llegar al presupuesto estimado para poder contratar este servicio. La señalética turística de la ciudad incluye mesas interpretativas, tótems en puntos de interés de la ciudad y señales direccionales para conducir a los peatones hacia los recursos turísticos. Valoración económica: 40.000€

REVITALIZACIÓN COMERCIAL

Segunda edición Santander vale + Comercio

Repetición de la experiencia de la campaña Santander Vale + en exclusiva para comercio en el último trimestre del año (octubre-noviembre-diciembre). Valoración económica: 500.000€

Mejora de urbanización de calles comerciales: San Francisco

Se propone la ejecución del proyecto ya redactado para la mejora de la calle San Francisco. Valoración económica: 800.000€

Línea de subvenciones ‘Viste tus calles’

Programa de ayudas al comercio para el cambio y adaptación de rótulos y cartelería de negocios haciendo calles más atractivas. Valoración económica: 200.000€

Estudio de locales vacíos geolocalizados

A partir de los datos que obtiene la Oficina de Comercio a pie de calle, completar y geolocalizar generando un portal nuevo vinculado a comerciosantander.com Valoración económica: 20.000€

Asesoramiento técnico para la mejora de la imagen y proyección del comercio

Programa de ayudas directas de hasta 1.000 euros por negocio para diseño de acciones que mejoren la visibilidad del negocio. Valoración económica: 50.000€

Mercados con arte

Programa de dinamización de los mercados con actividades expositivas que no interfieren en aforos. Valoración económica: 20.000€

Arte peatonal: acondicionamiento de escaparates vacíos/intercambio con otras ciudades

Nueva edición de arte en escaparates de locales vacíos con posibilidad de hacer intercambios con otras ciudades. Valoración económica: 30.000€

Feria stocks y mercadillos al aire libre

Partida dirigida a sufragar gastos de montajes (carpas, instalaciones…) y promoción para la generación de ferias comerciales al aire libre y apoyar la celebración de mercadillos durante el verano. Valoración económica: 60.000€

Concurso de ornamentación singular para calles comerciales en Navidad

Además de la ampliación de luces navideñas se proponen otro tipo de decoraciones en varias calles de la ciudad. Valoración económica: 100.000€

MEDIDAS DE ACCIÓN CULTURAL

Santander Escénica II

Programa para contribuir a la recuperación del sector y generar actividad cultural de calidad en la ciudad. Valoración económica: 85.000€

SoulShake II

Mini-festival de dos días y cuatro conciertos en Escenario Santander. Valoración económica: 25.000€

Músicas en la Bahía II

Programa de conciertos en colaboración con El Centro Botín. Valoración económica: 40.000€

La Escena

Ciclo de grupos jóvenes de Santander a celebrar en Escenario Santander. Apoyo a grupos locales de pop y rock. Valoración económica: 20.000€

Programa Fahrenheit II

Programa de fomento de la lectura compuesto por talleres o seminarios y por conferencias que completan los temas tratados. Todas las actividades son impartidas por escritores, profesores o críticos de reconocido prestigio procedentes del ámbito local y del nacional. Valoración económica: 15.000€

Pandemia Filosófica

Una serie de charlas divulgativas para todos los públicos y también actividades dirigidas a estudiantes de Filosofía. Valoración económica: 15.000€

Fluent

Programación que analiza a través del arte contemporáneo y la cultura temas de actualidad. Valoración económica: 19.000€

Cátedra Santander (Ateneo)

El año pasado se propuso la creación de una Cátedra Santander de Artes y Letras que se encargó al Centro Estudios Montañeses y que este no llevó a cabo. El proyecto sigue siendo válido, aunque con modificaciones. Valoración económica: 15.000€

EnClave Propi@

Ciclo de música que aúna la interpretación y la creación musical propiciando un espacio de encuentro entre compositores e intérpretes de reconocido prestigio que, siendo de Cantabria o afincados en la región, han traspasado las fronteras de Cantabria. Valoración económica: 15.000€

Videoarte en las calles

Con motivo de la Semana Internacional del Cine, y en colaboración con ella, las galerías de arte de Santander proyectarían muestras de videoarte de varios artistas en distintos lugares de la ciudad, como la pared de la iglesia de Santa Lucía o el edificio del Banco de España. Valoración económica: 12.000€

Día internacional del Jazz

Se trata de una jornada en la que se celebraría un concierto con un grupo de renombre, así como actividades paralelas durante todo el día. Valoración económica: 15.000€

Santander sueña

Proyecto desarrollado por cuatro productoras de cine y audiovisual de Santander con la realización de cuatro documentales de cinco minutos de duración que serían proyectados en una sala de Santander. Paralelamente se organizarían charlas y coloquios con directores. Valoración económica: 40.000€

DINAMIZACIÓN SOCIAL

FESTISANT

La ciudad abre nuevos espacios con propuestas al aire libre de ocio infantil y familiar. Valoración económica: 100.000€

Santander en tus letras

Un concurso para incentivar al colectivo de músicos de Cantabria, a través de la composición de una canción dedicada a la ciudad de Santander. Valoración económica: 35.000€

Autocine

Programación mensual de películas familiares y taquilleras. Valoración económica: 30.000€

Peñas solidarias

Valoración económica: 10.000€

Festival infantil

Un evento destinado a los más pequeños en la Plaza de Toros con atracciones seguras, música en directo, teatro... La idea del equipo de gobierno es apostar por la recuperación de la Plaza de Toros para realizar distintos eventos. Valoración económica: 20.000€

Patios con encanto

Acción en la que los coros de la ciudad sorprenderían a los vecinos cantando en sus patios. Un proyecto para dinamizar los barrios y al colectivo coral. Valoración económica: 15.000€

Audimúsica

Se programarán tres bloques de diez días: el primero con actuaciones de bandas históricas de los años 50/60 que tuvieron relevancia en el Santander de aquella época; en segundo lugar, el folklore será protagonista; y cerrarán bandas jóvenes de la región Valoración económica: 25.000€

Santander, tu escenario

La ciudad se convierte en un escenario vivo y móvil para los artistas de Cantabria: folklore, música, teatro, artes escénicas, etcétera, serán protagonistas en espacios singulares. Valoración económica: 200.000€

Concursos ‘online’

Concursos y acciones ‘online’ desde las casas de los santanderinos. Valoración económica: 10.000€

Calles con arte

Santander será escaparate de diferentes disciplinas. Valoración económica: 10.000€

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Ayudas para la compra de material contra el COVID-19

Ayudas a clubes de élite para soportar gastos COVID, como pruebas PCR y gel hidroalcohólico. Valoración económica: 75.000 €

Vale + para centros deportivos de la ciudad

Establecer un sistema de bonos, similar al que se ha puesto en marcha para el comercio y la hostelería, para centros deportivos de la ciudad. Valoración económica: 150.000 €

Cambio de luminarias a LED en instalaciones deportivas

Cambio de luminarias a LED en instalaciones deportivas, potenciando así el ahorro energético y fomentando la actividad en las empresas de este sector. Valoración económica: 200.000 €

Implantación de Sistema de Gestión informático en el IMD

Implantación de un sistema global para la gestión administrativa del IMD. Cambio de accesos al complejo sin contacto manual. Valoración económica: 100.000 €

Campaña de concienciación contra el juego online

Realización de una campaña de concienciación juvenil en contra del juego online, basada en que el juego online no es un deporte. Implicación de los equipos de élite de la ciudad. Valoración económica: 50.000 €

Ampliación del Complejo Deportivo Ruth Beitia

Adquisición de terrenos junto al complejo municipal Ruth Beitia para la ampliación del mismo.

Campo de fútbol 8 en San Román

Adquisición de terrenos junto al campo de fútbol/rugby de San Román para ejecución del ampliación de aparcamiento.

Atracción de eventos deportivos

Incluir una partida para ampliar las ayudas para la realización de eventos deportivos en la ciudad, como foco de atracción turística. Valoración económica: 500.000€

Plan de instalaciones deportivas

Plan de ejecución de nuevas instalaciones deportivas y renovación de las existentes. Valoración económica: 8.000.000 €

PLAN DE ADAPTACIÓN AL NUEVO ESPACIO URBANO

APUESTA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL MEDIO AMBIENTE

Plan de Impulso a la Movilidad Sostenible

Señalización viales límites de velocidad de acuerdo con el RD 970/2020

Ampliación de la red de aparcamientos cerrados para bicicletas en la vía pública

Implantación de nuevos ejes ciclistas

Nuevas zonas peatonales

Nuevos itinerarios peatonales mecánicos

Valoración económica: 1.500.000€

Renovación de la flota del TUS mediante la compra de 6 autobuses híbridos

Continúa el Plan de Renovación de la flota del TUS aprobado por el Consejo de Administración lo que permitirá, no solamente seguir rebajando su edad media, sino también ofrecer unas mejores prestaciones a los usuarios y reducir la huella de carbono de este servicio público. Valoración económica: 1.980.000€

Refuerzo de líneas del TUS

Ya se han reforzado las líneas 1 y 2 en la franja de la hora punta por la mañana. Se trataría de mantener este refuerzo y poder ampliarlo a otras líneas que así lo precisen. Valoración económica: 500.000€

Ampliación de actividades en centros cívicos

Se propone crear espacios de encuentro vecinales para informar sobre las necesidades de los ciudadanos (reparto de alimentos, mascarillas, etc.), así como sobre ayudas, subvenciones, etc. Se ampliarán las cesiones a las asociaciones sin ánimo de lucro que por la situación actual de la COVID no pueden realizar actividades en sus instalaciones. Se ampliarán, en los centros cívicos, los campus en periodos de vacaciones escolares y aumentarán las actividades de ocio y tiempo libre para adultos, siempre adaptados a las medidas que indiquen las autoridades sanitarias. Se realizarán actividades de manera gratuita en los parques de la ciudad. Valoración económica: 200.000€

Control de aforos en el recinto de la Península de La Magdalena

En la Península de la Magdalena y, dada la variedad de usos que se concentran en la parcela, es necesario implementar un control de accesos de vehículos que registre las entradas y salidas y permita el acceso de los autorizados previo registro de datos. Valoración económica: 30.000€

Actuaciones de desinfección y mejora de condiciones en edificios municipales

Desinfección itinerante -para los centros cívicos principalmente- para desinfectar espacios concretos y, para el caso de que se produzca algún caso positivo, para su desinfección en profundidad. Valoración económica: 15.000€

Optimización de seguridad lumínica en los Jardines de Pereda, Barrio Pesquero y parque de La Magdalena

Para una mayor seguridad en la circulación de peatones por los espacios públicos, se plantea la regularización de todas las luminarias e incremento de la iluminación en los Jardines de Pereda, el Barrio Pesquero y el parque de La Magdalena.

Valoración económica: 150.000€

Implantación de medidas de prevención COVID en playas

Aplicación de los protocolos de salud permitidos en los arenales. Valoración económica: 120.000€

Actividades en contacto con la naturaleza

Se proponen paseos guiados por los grandes parques de la ciudad. Valoración económica: 20.000€

Elaboración de la Estrategia Municipal contra el Cambio Climático

Se elabora una estrategia municipal que palíe los efectos en la medida de lo posible. Valoración económica: 30.000€