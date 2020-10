"La de la prostitución y trata es la única industria que tiene que secuestrar a su fuerza laboral"

Kajsa Ekis es una periodista y escritora sueca que se ha convertido en un referente del activismo contra la prostitución. Hace un año participó en Madrid en un encuentro con representantes políticos a propósito de la abolición de la prostitución. También es habitual participante en foros y talleres de concienciación como el que recientemente se ha desarrollado en Cantabria coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Kajsa Ekis pertenece a un país que ha abolido la prostitución y cuyos resultados han sido positivos. Está, por lo tanto, doblemente convencida, desde la teoría a la práctica, de que el comercio sexual queda legitimado con la regulación y afianzada unas industrias de la prostitución en las que confluyen capitalismo, patriarcado, racismo y neocolonialismo. Para ella, decir prostitución es decir que los ricos compran a los pobres y que los hombres compran a las mujeres, lo que se agrava si hay diferencias raciales y de países de procedencia de por medio.

Ante todo me gustaría conocer su trayectoria como periodista y escritora y sobre todo cómo llegó usted a ser una activista por la abolición de la prostitución.

Empezó cuando fui a vivir a Barcelona en 2006. Yo me alojaba en un piso que alquilaban cuartos y uno de ellos lo ocupaba una chica rusa que se prostituía en la carretera. Tenía una vida trágica, sin futuro, su novio era su proxeneta y soñaba con traer a su niño de Rusia. Años después, volví a Barcelona y me enteré de que había muerto. La busqué por locutorios, busqué a su novio... Me enteré de que el alcoholismo la había llevado a la tumba y eso me llenó de rabia. Comenzaba por aquella época el debate sobre si prostitución sí o no. Ganaba terreno la idea de que la prostitución era un trabajo y sentí una gran discrepancia. Desde entonces he intentado explicarlo. Hace cuatro años lo leí todo al respecto y escribí el libro 'El ser y la mercancía' (Bellaterra, 2017) que tiene dos partes: en una aborda la prostitución y en otra, la gestación subrogada.

¿Cree que es factible acabar con la prostitución?

La prostitución no tiene ninguna ventaja, pero sí muchas consecuencias negativas. Está demostrado que la mujer tiene un riesgo 40 veces mayor de muerte prematura y está la consecuencia de la industria que crece porque hay más demanda que oferta. Pero el 89% por ciento de las prostitutas quieren dejarlo y el 68% padece estrés postraumático. La única ventaja es para alguien con quien nadie quiera tener sexo y que solo puede acceder a él por medio de mujeres pobres. Las prostitutas, muchas víctimas de trata, tienen la posibilidad de otra vida. En Suecia nadie extraña la prostitución, nadie echa de menos "los lindos días de la prostitución" porque los suecos han visto cómo afectaba a los barrios, cómo alteraba el precio de los pisos, la droga y la violencia que conllevaba.

Usted conoce la experiencia sueca que resultó de la abolición de la prostitución. ¿Qué resultados ha tenido?

En 1999 se aprobó una ley sueca que penaliza la compra de servicios sexuales. Estocolmo, Gotemburgo y Malmö disponen de centros a donde las prostitutas pueden acudir y recibir ayuda. Por contra, en Ámsterdam se reguló la prostitución y ha sido un fracaso total. De hecho, los policías holandeses vienen a Suecia a estudiar nuestro modelo. En la 'zona roja' de Ámsterdam mueren chicas, hay más crímenes, drogas duras y trata.

¿Por qué asocia prostitución y trata de mujeres?

La prostitución crea la trata. Con tanta demanda y tan poca oferta, ¿cómo satisfacer si no el mercado? Es la única industria que tiene que secuestrar a su fuerza laboral. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar ahí. Hace 100 años se reguló la prostitución y de ahí salió la trata de blancas que traficaba con mujeres con destino a Oriente Medio y países de América como Argentina. Un estudio de la Sociedad de las Naciones a primeros del siglo XX vio que las causas de la trata estaban en la prostitución regulada.

Usted, en su libro, vincula prostitución y gestación subrogada. ¿Ambos son fenómenos de un hecho común, como es la explotación económica del cuerpo de la mujer?

Sí. La sexualidad y la reproducción son actividades esenciales y ambas se han comercializado. No es casual que quien venda sea una mujer. Los hombres no entienden cómo puede sentirse porque no son mujeres. No pueden entender que las mujeres de India y México que paren y venden, sufren.

España y los países mediterráneos ¿mantienen puntos de vista más tolerantes con la prostitución o es un cliché cultural?

Es un cliché. En Alemania, la industria (de la prostitución) está totalmente legalizada. En España se estudia la abolición. No veo que sea una cuestión cultural, sino más bien política y depende de cuántos contactos tenga la industria de la prostitución con políticos y empresarios. La industria no llegó a formalizarse en Suecia en 1999 y ahora no hay lobbies. Se ha demostrado que estas organizaciones están compuestas por proxenetas con influencias en grandes organizaciones y partidos políticos. Alejandra Gil, de México, lideraba una organización global que abogaba por el trabajo sexual y fue condenada a 15 años por trata de mujeres.

¿Qué cree que ocurrirá en España?

España será el próximo país en adoptar la ley abolicionista. Empieza a darse un discurso en España y hay un movimiento abolicionista fuerte y un movimiento feminista más fuerte aún.

En Cantabria se acaba de decretar el cierre por motivos sanitarios de los prostíbulos. ¿Qué le parece la medida?

En tan pocas semanas no puede tener efectos. Es solo una pausa para estas chicas, que solo paran cuando tienen la regla.