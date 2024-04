El PSOE acusa al Gobierno de querer acabar con los consultorios rurales: “Mantener 15 años el mismo médico mejora el índice de mortalidad un 30%”

El Gobierno de Cantabria se ha comprometido a mantener la atención en los consultorios rurales. Y lo ha hecho por boca del consejero de Salud, César Pascual (PP), quien no ha convencido a los socialistas, principal partido de la oposición que ha interpelado al máximo responsable del sistema sanitario de la comunidad en el Parlamento autonómico.

Para el exconsejero del área y ahora diputado socialista, Raúl Pesquera, “al consejero no le importa la sanidad rural”. “A él le gusta la sanidad 'business' y lo demuestra cada vez que va a un foro. En el último nos dijo lo que piensa de verdad de la sanidad rural: que los consultorios rurales con médico de plaza no tienen futuro. Y eso es un misil contra la sanidad rural. Habla del aislamiento de los profesionales, pero no del aislamiento de los que viven allí”, ha criticado.

A su juicio, las afirmaciones de Pascual no le merecen crédito ya que no es la primera vez que hace un anuncio cuya 'mala interpretación' atribuye luego a los demás. En todo caso, para el PSOE, el médico rural vinculado a un consultorio hay que mantenerlo porque mejora la vida de los vecinos y desahoga a los hospitales, que es donde acaban con el tiempo los que no tienen a mano la Atención Primaria.

“Mantener 15 años el mismo médico mejora el índice de mortalidad un 30%. Esto es lo que era el médico de pueblo de toda la vida. Es el 'medicamento' que más vida salva, aunque al consejero no le importe. Dejémonos de palabrería hueca sobre modelos sanitarios. Este Gobierno demuestra sus verdaderas intensiones con la sanidad rural: cargársela. Pero nos van a tener enfrente”, ha advertido el diputado socialista.

Reacción del PP

“El consejero nunca ha propuesto la desaparición de los consultorios rurales. Yo no hice unas declaraciones, se me pidió la opinión y dije que lo que estaba planteando el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, tenía razón”, ha asegurado el máximo responsable de la Consejería de Salud.

Además, Pascual se ha mostrado partidario que los médicos rurales trabajen en equipo. “Hace tiempo que la propia Atención Primaria reclama dejar de ser la puerta de entrada al sistema sanitario. Las sociedades científicas de la Atención Primaria coinciden en que hay que trabajar en equipo y apoyándose en nuevas tecnologías. No es el consejero el que lo propone, lo comparte, pero no lo propone”, ha comentado.

También le ha dicho al representante socialista que la carestía de médicos va a seguir manteniéndose. “No va a haber médicos -ha dicho-. Según Sespas (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), en 2027 faltarán 9.000 médicos en España. Todos en este país vamos a sufrir una falta de médicos. Estamos trabajando en aplicar alguna medida distinta a las que se hacen, como ofertar algún contrato de médico sin cupo que cubra varias zonas de salud, mejorar los incentivos, adaptarse a lo digital y la ansiada reforma de la Atención Primaria”, ha enumerado.

“La falta de médicos no es nueva -le ha contestado Pesquera-. En el año 2022 vinieron 30 médicos de fuera de Cantabria, el pasado años más de 20. El problema no está en el MIR, sino en el acceso a las facultades de Medicina. Hay que introducir otros mecanismos de acceso”, ha concluido.