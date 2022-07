El PSOE pide reducir el billete de autobús en Santander a la mitad y convocar un referéndum sobre servicios públicos

El Partido Socialista en Santander ha propuesto un descuento del 50% en el billete de autobús (TUS) para todos los vecinos de Santander mientras duren las medidas del Gobierno de España contra la inflación. El Ejecutivo central financiaría una reducción del 30% del billete y el resto lo haría el propio Ayuntamiento de Santander. La petición la ha hecho el portavoz socialista Daniel Fernández durante el pleno sobre debate del estado de la ciudad celebrado este lunes.

La propuesta socialista del billete de autobús supone que Santander suplemente con un 20% la rebaja de un 30% del Gobierno central. “No le pido que lo supere, ni siquiera que lo iguale. Pero ponga de su parte para ayudar a los santanderinos”, ha dicho Fernández, quien ha propuesto que se financie con cargo de los remanentes, “de todo ese presupuesto que año tras año el PP deja sin gastar”.

Asimismo, el PSOE ha pedido la convocatoria de un referéndum sobre el futuro de los servicios públicos de la ciudad, después de años de crisis y críticas a la gestión de la limpieza viaria y recogida de basura, servicio de agua y parques y jardines, todos estos servicios en manos privadas.

Los socialistas son partidarios de municipalizar servicios como el de la recogida de basura. Por ello ha pedido una consulta popular, algo factible según el artículo 19 del Reglamento de Participación Ciudadana. “Le pido que, antes de adjudicar los contratos de basuras, parques y jardines y agua, convoque una consulta popular sobre el modelo de gestión de los servicios públicos”, ha dicho.

Según los socialistas, “el régimen del PP de Santander está haciendo una ciudad cada vez más desigual” y afirma este portavoz que la capital cántabra es la séptima del país en cuanto a desigualdad, lo que tiene una incidencia en el “riesgo de muerte”, que se ceba más en las zonas desfavorecidas, ha dicho.

“Tenemos la tercera ciudad española con peor calidad del aire (Instituto de Salud Global) -ha comentado-. 63 muertes evitables todos los años. Estamos a la cola de Europa en espacios verdes. Un 65,27% de los vecinos vive en áreas con menos espacios de este tipo de los recomendados (Instituto de Salud Global). Otras 14 muertes evitables al año. O es posible que guarde relación con que somos la sexta ciudad española con más atascos”.

PP

El portavoz del PP, César Díaz, ha acusado a la oposición, pero en especial al PSOE, de “crispar la política municipal”. “Su impotencia [a Daniel Fernández] por no gobernar le lleva a la mentira”, ha agregado. Acusa al PSOE de apoyarse en Madrid en en Bildu.y que “el único partido que es un régimen es el socialista”.

La intervención de la alcaldesa dejó catatónica a la oposición tras una retahíla de cientos de medidas puestas en pie estos tres años de legislatura. Por respuesta a tan prolija enumeración recibió Igual una crítica sobre el reparto de tiempos en este tipo de plenos que reserva a los concejales de la oposición 15 minutos para explayarse.

A juicio de la alcaldesa, Santander se encuentra en pleno proceso “transformador”, lo que quedaría patente con las 74 obras realizadas, bonificaciones fiscales para empresas y particulares (22 millones) y una “apuesta cultural” firme, según la Fundación Contemporánea

Igual ha presumido de una deuda municipal que está a años luz, en un sentido positivo, de las de los gobiernos central y regional. Actualmente, la deuda por habitante es de 684 euros (5.953 euros por habitante la de Cantabria; y 30.000 per cápita, la española).

En el orden de lo simbólico, la regidora ha dibujado una ciudad ideal para el turismo familiar, una ciudad para vivir cómodamente y envejecer y en donde “no hará falta dinero para vivir la Semana Grande de Santander”.

En su listado de logros cabe tanto la máquina para contar bicicletas instalada en el túnel de Tetuán, como los siete millones en consumo directo inyectados en el sector servicios, pasando por los 11 millones de euros en inversiones.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos y socio del equipo de gobierno, Javier Ceruti, ha presumido de gestión urbanística, deportiva y cultural. Ha dicho que desde 2019 se han tramitado, sin contar el Plan General, un centenar de expedientes urbanísticos. Ha indicado, asimismo, que las obras en el Museo MAS, la Biblioteca Municipal y el centro cívico del Grupo Ateca progresan adecuadamente.

Ceruti ha destacado especialmente el “éxito” de la última edición de la Feria del Libro de Santander (FELISA): “Estamos abrumados por la acogida del nuevo formato y la programación. Se ha levantado el perfil cultural sobre el comercial sin desatender por ello a las librerías que han incrementado la facturación. Felicito a los libreros porque han sabido reinventarse”.

PRC, Podemos, Vox

El pleno ha deparado dos debates cruzados: uno entre PP y PSOE y otro entre Cs y PRC. De hecho, el portavoz regionalista, José María Fuentes-PIla, ha centrado sus críticas en los departamentos de Ciudadanos, a los que ha reprochado su falta de carácter a la hora de definirse ante el PP y su gestión en materia urbanística, como fue el caso de la gasolinera junto al instituto de La Albericia.

El portavoz del PRC ha defendido las aportaciones de su Grupo a proyectos como los del Cabildo, ampliación de Las Llamas y ampliación de suelo productivo. Ha propuesto en este pleno un diagnóstico de las enecesidades de personas vulnerables ante el escenario de incertidumbre para los próximos meses [crisis económica], constitución de grupos de trabajo para frente marítimo y unidad salud pública; y firma inmediata para la cesión de la finca de La Remonta.

Por su parte, Miguel Saro, portavoz de Podemos, ha recriminado a Ceruti su “entrega” al poder. Dicho lo cual, ha sacado a relucir una lista de consejos que duermen el sueño de los justos: consejos de Cultura y Sostenibilidad, que no se convocan en dos años; el de Reclamaciones que no se reúne desde hace siete años; no constitución del Observatorio de Contratación, aprobado hace tres años; un borrador de nuevo Reglamento del Pleno que espera en un cajón desde hace tres años; un grupo de trabajo de Transporte que solo se reúne cuando hay novedades del Plan de Movilidad; y comisiones de investigación que pueden hacerse pero cuya constitución se judicializa

Guillermo Pérez-Cosío, portavoz de Vox, ha criticado el “déficit democrático” con que se habían distribuido los tiempos del pleno y ha cuestionado el proyecto para reordenar los espacios ferroviarios, al igual que Ceruti, con quien reiteradamente mantiene un enfrentamiento. El portavoz de extrema derecha ha calificado el cajón de hormigón que se construirá como “infame” y se lo ha echado en cara a PSOE, PRC y PP. Y no terminó su intervención sin reprochar a la alcaldesa “un discurso plagado de referencias de la izquierda”, en relación a los proyectos de movilidad sostenible.