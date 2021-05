Santander se sube al carro de las reclamaciones por el IVA de 2017 tras la sentencia del Supremo y exige al Estado el pago de 270.000 euros

El Partido Popular en Santander ha abierto un nuevo frente reivindicativo con el Gobierno central en el que, junto a otros ayuntamientos conservadores de la Federación Española de Municipios (FEMP), anuncia estar dispuesto a movilizarse para exigir el pago de deudas. Este es el caso de la deuda del IVA de diciembre de de 2017, cifrada en 270.000 euros, que la alcaldesa Gema Igual reclama, pero también de las ayudas COVID para la pandemia y del fondo de transporte anunciado por el ministro José Luis Ábalos y la parte de la tarta de los fondos europeos que España está tramitando ante Bruselas.

Revilla no tiene "ninguna duda" tras la sentencia del TS de que Cantabria cobrará el IVA de 2017: "Está ganado"

Después de que el Tribunal Supremo fallara a favor de las reclamaciones de abonos del IVA de 2017 por parte de varias autonomías como Castilla y León, los ayuntamientos agrupados en la FEMP también han empezado a exigir amparados en la jurisprudencia del Alto Tribunal como ya lo ha exigido el Gobierno de Cantabria.

La alcaldesa de Santander y portavoz adjunta del PP en la Federación Española de Municipios (FEMP), Gema Igual, se ha sumado esta tarde a la reivindicación de los regidores populares en la Junta de Gobierno y el Consejo Territorial para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que devuelva el IVA de 2017 a las entidades locales y que abone los fondos Covid y europeos “que está hurtando” a los ayuntamientos.

La regidora santanderina ha considerado “inaceptable” la “continua humillación y el maltrato público” del Ejecutivo central a los municipios, por lo que ha anunciado que la próxima semana se movilizará ante el Ministerio de Hacienda junto al resto de los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular “en caso de que no haya una respuesta positiva”.

Igual ha señalado que la deuda del Gobierno con el Ayuntamiento de Santander asciende a 270.000 euros “a los que se suman la parte proporcional de los fondos covid, del fondo de transporte y de los fondos europeos”. “Estamos hartos ya de sufragar todos los gastos derivados de la pandemia, de atender a los ciudadanos con nuestros recursos y de que, más de un año después, no hayamos recibido ni un solo euro de ayuda del Ejecutivo de Sánchez”, ha espetado.

La alcaldesa santanderina ha puesto en valor el “papel fundamental” de los ayuntamientos en la gestión de la crisis “y a cambio el Gobierno ha mostrado el más absoluto desprecio, llegando incluso a relegar a las entidades locales a participar en tan solo un 4,2% del total de los fondos europeos destinados a España, frente a los que recibirán en otros países como el 26% de Italia o el 30% de Portugal”.

Por este motivo, los populares elevarán esta denuncia a la Comisión Europea y al Comité de las Regiones. “Los ayuntamientos somos quiénes tenemos una mejor capacidad de invertir en lo que realmente necesitan nuestros ciudadanos, somos administraciones eficientes y responsables y no nos merecemos el trato injusto que Sánchez está otorgándonos desde el minuto uno de la pandemia”, ha concluido.

El PSOE se alegra por la reclamación

El PSOE de Santander ha aplaudido que la alcaldesa Gema Igual (PP) reclame "al fin" la liquidación por la recaudación del IVA de 2017 a las comunidades autónomas y las entidades locales, que, según dice, fue "incautado" por el exministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de un Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, que "se apropió de 270.000 euros de todos los santanderinos".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha respondido así en nota de prensa al "lamentable espectáculo partidista de los alcaldes del PP" para reclamar "ahora" el IVA, después de que Igual "callara sumisamente" en 2017 ante "la afrenta perpetrada por su propio partido contra la ciudad de Santander".

"Fue Montoro quien expropió en 2017 más de 270.000 euros de todos los santanderinos y más de 4.000 millones de todos los españoles; fue el ministro de Hacienda del PP, que además se apropió de 80 millones de euros de remanentes de tesorería de todos los santanderinos", ha subrayado el portavoz socialista.

"Así se gobierna bien, claro que sí, incautando el dinero que no es tuyo y dejando deudas para que las pague el siguiente", le ha reprochado.

Asimismo, ha apuntado que Igual se manifiesta a favor de la devolución del IVA "dos semanas más tarde" que el propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, que fue "inmediata" tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ordena al Estado a pagar a Castilla y León.

Fernández ha afeado la "deslealtad extrema" de Igual en la FEMP, donde es vocal de su Junta de Gobierno, pero está "al servicio del PP y no de los santanderinos ni de las entidades locales". "Pudo haber alzado la voz en 2017, ya como alcaldesa, pero guardó un silencio cómplice con la incautación de Rajoy y de Montoro del dinero de los santanderinos", ha reiterado.

El PSOE considera que es "falso" el "victimismo" del PP en el Ayuntamiento en su reclamación para poder gestionar un mayor porcentaje de los fondos europeos, porque "el problema", a su juicio, "no es de falta de recursos económicos sino de incapacidad de gestión del PP".

Así, ha recordado que el año pasado la ejecución del presupuesto fue "de apenas un 74%", lo que supone "el peor dato" de los tres últimos ejercicios "en el año de la peor crisis económica de la historia". "Si no pueden con su propio presupuesto no podrán con un solo proyecto europeo y de hecho no han presentado todavía ninguno", ha replicado

"Ya hemos visto al PP boicoteando los fondos europeos para España en Bruselas e incluso comprometiendo su llegada con su voto en contra en el Congreso de los Diputados, y ahora se desmarcan pidiendo mucho más de lo que por unanimidad aprobó el Pleno de la FEMP", señala el PSOE que considera que "su única voluntad es la confrontación irracional y partidista" contra los intereses de españoles y santanderinos, porque su "única intención es desgastar al Gobierno de España".

En cuanto al Fondo de Transporte para compensar a los ayuntamientos el déficit de viajeros por la pandemia y que ascenderá hasta los 400 millones de euros, Fernández recuerda que está incluido en los Presupuestos Generales del Estado: "ya está en trámite y llegará a pesar del voto en contra en el Congreso, dos veces, del Partido Popular".