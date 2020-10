La tensión política entre PP y Ciudadanos pudo con el director general de Cultura de Santander

La tensión política de los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Santander ha sido la causa de que el director general de Cultura, Enrique Bolado, tirase la toalla y presentara este miércoles la dimisión vía registro y sin que el concejal de Cultura, Javier Ceruti, tuviera constancia de ello de una manera previa y clara. Diversas fuentes municipales explican que la dimisión no obedece a una mala relación personal entre Bolado y el edil sino al nuevo criterio del nuevo responsable de Cultura, que exige un control de las actividades, sin intromisiones de la Alcaldía de Santander, que ostenta Gema Igual (PP), algo que ha puesto desde hace semanas en una delicada situación al ahora exdirector general que ha optado por la renuncia ante la tesitura de no atender los requerimientos de la alcaldesa.

La llegada del portavoz de Ciudadanos a la Concejalía de Cultura a finales de septiembre, en sustitución de la también dimisionaria María Luisa Sanjuán, conllevó un cambio de usos y costumbres. El primer aldabonazo vino dado cuando Ceruti no acudió a una presentación conjunta con Gema Igual en un acto cultural. Entonces, Ciudadanos dejó claro que la agenda del concejal la elaboraría él y no el PP, algo que no encontraba reparos durante el año en que Sanjuán estuvo al frente de este departamento.

En una entrevista mantenida con elDiario.es, Ceruti ratificaba este planteamiento reafirmando que su Concejalía mantendría "un perfil propio" con respecto al socio de gobierno, el Partido Popular, y avisando de que no consentirá "intromisiones" de este en su departamento, tanto en contenidos como en las formas públicas.

Tensión PP-Cs

Ceruti acababa de perder a sus padres, víctimas de la COVID-19 en Madrid. El día en que se encontraba en Madrid enterrándolos, a mediados del mes de septiembre, se organizó en Santander una presentación que afectaba directamente al área de la que tomó posesión tan solo unos días después, aprovechando el vacío de poder: la rehabilitación del Museo de Arte Contemporáneo de Santander (MAS). La presentación, en donde la alcaldesa, Gema Igual, estuvo acompañada del concejal de Fomento, César Díaz (PP), no sentó nada bien, ni política ni personalmente a Ceruti y su grupo municipal, y ha dejado prácticamente rotas las vías de comunicación entre ambos socios de gobierno.

La intención de dimitir de Bolado llevaba días gestándose y estaba ampliamente extendida en medios municipales y culturales. Ante la disyuntiva entre acatar la decisión del concejal de mantenerse al margen de los requerimientos del PP y de la alcaldesa o dimitir, finalmente optó por esta decisión. Este jueves, el concejal de Cultura, que ya se esperaba la dimisión pero no que fuera efectiva el miércoles, y su exdirector general, mantuvieron un encuentro sin que haya trascendido el alcance del mismo.

De este modo, es el segundo colaborador estrecho de Ceruti, también portavoz del grupo municipal de Ciudadanos y socio del PP en el equipo de gobierno, que renuncia al cargo en apenas un mes. Lo hizo María Luisa Sanjuán hace escasas semanas y, este miércoles, Enrique Bolado, quien entró en el organigrama del Consistorio de la mano de aquella, incluso con una nueva Dirección General creada al efecto. Estos días se cumplía el año de la toma de posesión del ahora exdirector general, un fichaje estrella de Ciudadanos.