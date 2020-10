Ceruti da plantón a la alcaldesa y reivindica su propia agenda como nuevo concejal de Cultura

El nuevo concejal de Cultura de Santander, Javier Ceruti (Cs), desistió este viernes de acudir a la presentación de un evento en la ciudad y dio plantón a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y a los organizadores del mismo para dejar claro que no seguirá la línea de su antecesora en el cargo y marcará su propia agenda. Según ha confirmado elDiario.es, el portavoz de Ciudadanos, socio de gobierno del PP, quiere marcar su propio perfil en el campo cultural por lo que organizará y coordinará los actos a los que asista a su criterio.

La agenda de Cultura hasta ahora venía mediatizada por la Alcaldía y algunos de los espacios expositivos que más actividad y vínculos tienen con el Ayuntamiento. En otras palabras, el concejal acudía donde se le decía. Sin embargo, Ceruti, que durante esta legislatura ha marcado en numerosas ocasiones una línea propia y diferente de la de sus socios de gobierno, no está de acuerdo con este proceder y no ha asistido a varias actividades previstas, una este mismo viernes, en el que que se había anunciado una rueda de prensa con la alcaldesa de Santander para presentar la exposición 'Silencio y Mirada', junto con el presidente y el director de la Fundación Caja Cantabria, en el Casyc. La exposición está organizada por la Fundación y el MAS.

Ceruti ocupa desde hace una semana el cargo de concejal de Cultura tras la dimisión de María Luisa Sanjuán, también de Cs. La dimisión posibilitó una reordenación de las dos concejalías de Ciudadanos, de tal modo que Ceruti pasó la atribución de Contratación al nuevo edil, Felipe Pérez Manso, que es también concejal de Innovación y Deportes. Ceruti se quedó con Urbanismo y asumió Transparencia y Cultura, una actividad esta muy deseada por los políticos por cuanto su visibilidad pública es proporcionalmente mucho mayor que los efectos y el gasto que acarrea.

La agenda del concejal de Cultura es solo un detalle de lo que viene. Ceruti tiene intención de reordenar la Concejalía y no se descartan cambios. La Concejalía de Cultura es una de las más inmovilistas en Santander, sin apenas modificaciones en su estructura desde hace décadas.

Con el ministro, sí

Donde no faltó Ceruti fue a la visita que la alcaldesa hizo el jueves a Madrid para entrevistarse con el ministro de Cultura, José Luis Rodríguez Uribes. Fue un encuentro intrascendente que, por no ofrecer resultados, ni propició una foto protocolaria. El encuentro se mantuvo para ratificar los compromisos existentes sobre las obras del Centro Asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, un proyecto que recae sobre las espaldas del Ayuntamiento de Santander prácticamente en exclusiva y en donde Cultura y el Reina Sofía prestan el nombre y hasta ahora poco más. No obstante, las partes quedaron en entrevistase de nuevo en 2022, cuando comiencen las obras y ya estén avanzadas.

En el encuentro, también participaron el secretario general de Cultura, Javier García Fernández; el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel; y la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco.