Los constructores cántabros afrontan un 2020 "gris" e insisten: "hace falta más inversión"

Los constructores cántabros dejan atrás un 2019 que no ha sido "para nada positivo", ya que a lo largo del año ha habido "poca obra" y en la recta final están "las cosas bastante frías y paradas". Así, afrontan con "cierto respeto y pesimismo" el 2020.

"Lo vemos mal, gris", ha expresado el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, Gervasio Pinta, en una entrevista a RNE recogida por Europa Press en la que confía que el próximo ejercicio "de una vez salga la luz". Pero para eso "nos falta que haya más inversión", ha vuelto a reclamar el máximo representante del sector.

"Necesitamos una mayor inversión. Sin inversión no se puede salir de la crisis", ha sentenciado Pinta, que considera que el sector no ha dejado aún atrás la anterior coyuntura económica, y avisa de que "si no hay obra, no hay trabajo. Es la pescadilla que se muerde la cola".

A propósito de esta demanda, se ha referido a la ausencia de Gobierno en España y de presupuestos generales, comentando que constructores y promotores están, como "todo el mundo", pendientes de la situación política para poder "planificar" en vez de "improvisar".

BALANCE 2019

Del ejercicio que concluye ahora, Gervasio Pinta ha valorado que "se empieza a vender en plano", reflejo a sus ojos de una "cierta confianza" por parte de los compradores.

También ha indicado que está subiendo el precio de la vivienda en Cantabria, que es "lo normal" y a lo que habrá que "acostumbrarse" tras la caída experimentada durante la crisis.

A la par, se está incrementando la demanda de vivienda, la habitual y también como segunda residencia para habitantes de comunidades vecinas, como Castilla y León o País Vasco.

Esta última es precisamente la que acapara la mayor parte de los empleados cántabros de la construcción que se tienen que ir fuera a trabajar por falta de proyectos. "Basta ver por las mañanas y por las tardes las furgonetas que van y vienen con personal de Cantabria", ha comentado al respecto.

Por lo que se refiere a la actividad en la región, ha admitido que hay "bastante más rehabilitación" que obra nueva, como se aprecia en las ciudades, que "están llenas de andamios". Esto supone un nicho de mercado para empresas de menor tamaño y gracias también a ayudas del Gobierno autonómico. "Hay trabajo por lo menos", ha valorado.

PROBLEMAS DEL SECTOR

Pero, por otro lado, los constructores y promotores reclaman mayor agilidad a las administraciones al tramitar y aprobar los planes generales de ordenación urbana de los municipios y solucionar así la falta de suelo, uno de los problemas del sector.

El colectivo se queja de que en la actualidad "se tarda muchísimo" en sacar adelante un PGOU, por lo que piden "voluntad" para que se reduzcan esos tiempos. "Si no nos ponemos manos a la obra no se puede reducir", ha expresado Pinta, que ha lamentado que en algún caso "nos pueden coger hasta un par de cambios de ciclo o tres".

A ello se suman hechos como el ocurrido en Santander, donde una vez aprobado el PGOU fue anulado por la justicia, con el consiguiente "perjuicio" a Cantabria.

Y en cuanto al resto de los 102 municipios cántabros, de "los importantes" que tienen planes el presidente de la ACP ha indicado que se aprobaron hace "muchísimos años", por lo que "ni siquiera" están adaptados a las necesidades actuales de los demandantes de vivienda.

El portavoz de los constructores y promotores ha aludido igualmente a las licitaciones y los plazos de tramitación, pues hay obras que desde que se adjudican tardan "demasiado tiempo" en empezar, incluso un año. Esto "no beneficia a nadie", por lo que también piden acabar con esa "tardanza".

Otro problema "bastante serio" es la falta de personal cualificado, que se necesita "en todos los niveles" de la construcción, por lo que reclaman formación.