El 8M cántabro marcado por la COVID: "La pandemia ha paralizado y retrocedido los avances de nuestros derechos"

Tras varios años de manifestaciones feministas multitudinarias, este 8M ha sido bien distinto. La COVID-19 ha condicionado las acciones reivindicativas en todo el país, de manera que en Cantabria también se han buscado fórmulas alternativas para reivindicar sin poner en peligro la salud pública.

Así, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria han organizado a lo largo del día diferentes pasacalles por la comunidad, respetando la distancia de seguridad y sin superar las 300 participantes. El acto central, por su parte, ha tenido lugar frente al Ayuntamiento de Santander, organizado por la Comisión 8 de Marzo, al que solo se ha podido acudir con invitación, y en un espacio acordonado para que no se superasen las 300 personas y se cumpliesen las medidas de seguridad contra el coronavirus.

Sin embargo, la COVID-19 no solo ha estado presente en el debate nacional sobre la idoneidad de celebrar estos actos y en la organización de los mismos para seguir las indicaciones sanitarias. Las feministas han denunciado que las mujeres son las más afectadas por las consecuencias económicas y sociales de este virus.

"Aunque la pandemia está afectando a toda la humanidad, está siendo mucho más dura para las mujeres, que estamos viendo cómo se han paralizado y retrocedido los avances de nuestros derechos", han denunciado en la lectura del manifiesto. En este sentido, han puesto el foco en el aumento del desempleo, con el agravante de la desigualdad laboral, del trabajo no remunerado en cuidados a la infancia y a mayores, así como de la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Es por ello que han reclamado que uno de los ejes de los planes de reconstrucción post-COVID, tanto a nivel nacional como autonómico, esté centrado en la desigualdad que padecen las mujeres. Así, han pedido el diseño de planes socioeconómicos con perspectiva de género, la transformación de las desigualdades en el trabajo y en las pensiones y la inclusión de las ONG de mujeres en la toma de decisiones y respuestas a la COVID-19.

"Es prioritario que la pandemia y sus respuestas tengan la oportunidad de tomar medidas y acciones positivas que compensen las ya desigualdades tradicionales y aquellas que han ido en aumento o se han producido en las numerosas áreas de la vida de las mujeres, y construir un mundo justo y resiliente", han sentenciado las feministas en este 8M tan atípico.

Cultura machista y patriarcal

"Hoy salimos a la calle sabiendo que no estamos solas, que millones de mujeres en el mundo lo hacen igualmente, reivindicando la vida y la dignidad de otras que no pueden hacerlo, de mujeres y niñas a las que la cultura machista y patriarcal les privará de derechos desde la cuna hasta la muerte y solo por el hecho de ser mujeres", han subrayado en el manifiesto que han leído portavoces de la plataforma organizadora, en el espacio perimetrado en la plaza consistorial de Santander en torno al cual se han agrupado otras personas durante el acto.

La cita se ha celebrado durante una hora, y aunque el aforo máximo inicial se fijó en 300 personas, la intención era no superar las 200, como al final ha sucedido. Además, se exigía invitación previa, para garantizar así el cumplimiento de las medidas sanitarias por la COVID, como la distancia de seguridad -estaba marcado en el suelo el lugar que debía ocupar cada persona- y la mascarilla obligatoria, casi todas moradas, en una jornada en el que este color también predominaba en otros elementos, como chalecos, pañuelos, bufandas, paraguas o carteles, todos individuales.

En los mismos podían leerse diferentes mensajes: 'No son muertas, son asesinadas', 'Sin educación no hay solución' o 'Ni calladas ni ausentes, feministas siempre'. También, al ritmo de distintos instrumentos, se han coreado varias consignas, como "obreras y estudiantes, unidas y adelante", "si tocan a una, nos tocan a todas", "con o sin ropa, mi cuerpo no se toca", o "fuera machistas de las instituciones", y han hecho una sentada por las asesinadas.