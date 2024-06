La alcaldesa de Santander matiza sus declaraciones sobre regeneración turística de barrios y dice que es el modelo de otras regiones

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha matizado este jueves sus declaraciones sobre regenerar los barrios de la mano de las empresas y pisos turísticos, afirmando que sus declaraciones del martes fueron hechas para un contexto nacional y no para Santander. Igual ha afirmado que en el Cabildo de Arriba, un 'punto negro' del urbanismo de la capital de Cantabria, nunca se construirán pisos turísticos y que Santander solo busca regular junto al Gobierno de Cantabria la bolsa negra de pisos ofertados a turistas para que paguen impuestos y les sean aplicadas las ordenanzas vigentes.

“O me explico mal o rápido -se ha justificado la regidora-. Estábamos en un foro nacional de la UIMP con el alcalde de Benidorm hablando de cruceros y pisos turísticos. Hablé desde dos puntos de vista: del de Santander y del nacional. No quise decir que en el Cabildo haya pisos turísticos. Dije que hay diferentes modelos en España. No quiero prohibir, quiero regular. En Madrid, ya no hay más; en Palma, se abren donde venga bien, con barrios a regenerar con llamada a iniciativa privada...”

¿Cuál es el modelo que tiene el PP en la cabeza?: no prohibir la implantación de este tipo de viviendas turísticas y legalizar el millar que operan sin estar registradas aplicándoles en consecuencia tasas por actividad económica, así como la normativa reguladora actual: solo podrán abrirse en bajos o pisos con entrada independiente. No está prohibido que todo un bloque se dedique a este fin, como ya está ocurriendo.

“Hay muchas herramientas que no tienen por qué ser la prohibición, en primer lugar la regulación y después otras fórmulas que pueden implementar los ayuntamientos”, había dicho el martes en un curso de vera no de la UIMP, tras lo cual planteó “relanzar zonas de la ciudad con viviendas de uso turístico sin llegar a prohibir”. “Para regenerar barrios puede ser una buena herramienta abrirlos a las empresas turísticas”, agregó la regidora.

Nada más hacer estas declaraciones, la oposición socialista dirigió la mirada al Cabildo de Arriba, del que dijo temer que se convierta “en el epicentro de la especulación urbanística con grandes tenedores de pisos turísticos que eleven aún más el precio de alquiler o compra de vivienda en el centro de Santander”, en declaraciones de su portavoz, Daniel Fernández.

El concejal de IU, Keruin Martínez, reprochó a Igual que esté “apostando por la gentrificación más despiadada” mientras hay barrios de la ciudad que “necesitan planes para afianzar la vida en ellos y mejorar las dotaciones y servicios públicos” y “no el trasiego de las maletas y una población flotante mayoritaria que expulse a sus vecinos y acabe con el comercio de barrio”.

Negociando con el Gobierno

El Ayuntamiento de Santander está en conversaciones con el Gobierno de Cantabria, que es competente en la regulación de viviendas turísticas. Santander quiere que cualquier explotación turística se considere actividad económica (no turística para que no colisione con los intereses de los hoteles). “En Santander, cuando esté regularizado, lo autorizamos en bajos y con entrada independiente. Si el Gobierno atiende las peticiones, no tendríamos que cambiar nada -”No habrá quejas de vecinos ni de hoteles porque no se paguen impuestos“.

La política de vivienda en Santander, al margen de la explotación turística, se reduce ahora a la construcción de 282 viviendas en el Sector 1 (El Alisal). Antes de fin de año, empezarán las obras de los bloques, para los que hay 9.300 solicitudes. El sorteo se producirá la primera semana de julio y los edificios estarán terminados en 2027.

Balance de un año de gestión

Igual ha hecho estas declaraciones en una comparecencia para hacer balance del año de nuevo mandato, en el que ha destacado la mejora de las relaciones con el Gobierno de Cantabria y la Autoridad Portuaria de Santander y la aprobación en plazo de un presupuesto de 234 millones de euros al contar con mayoría absoluta. Ha destacado que las bonificaciones que se aplican alcanzan los “11,2 millones de euros” que el Ayuntamiento deja de recaudar, al tiempo que presume de “unas cuentas saneadas” con una deuda del 19% y unos remanentes de 32 millones (financiación comprometida y no ejecutada en su momento).

Ha reivindicado el “intenso trabajo” desarrollado por el equipo de Gobierno del PP, con el “desbloqueo” de “proyectos muy importantes” para la ciudad como la integración ferroviaria, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN). Del Plan General dijo de nuevo que se intentará mantener lo “válido” del Modelo de Ciudad que se aprobó durante la gestión del área por Ciudadanos, pero que en todo caso habrá un nuevo equipo redactor que será contratado a resultas de la licitación. “Ya están los pliegos y en verano se licitará la asistencia técnica del Plan General”, ha informado.

Sobre los macroproyectos, se ha mostrado satisfecha del “desbloqueo” del de reordenación ferroviaria, aunque ha reconocido que hay al menos dos asuntos “enquistados”: la cesión por el Estado de la finca de La Remonta y el destino del Palacio de Cortiguera, también de patrimonio estatal.

La nueva ordenanza reguladora de terrazas hosteleras se tramitará y aprobará a finales de año. No estará lista para la nueva campaña estival.