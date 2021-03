Cantabria manda un mensaje de "tranquilidad" tras la suspensión de AstraZeneca: "No hemos tenido ningún efecto adverso de gravedad"

"Tranquilidad". Ese es el mensaje que ha querido transmitir el consejero de Sanidad de Cantabria después de que España, tal y como han hecho otros países europeos, decidiera este lunes suspender durante al menos 15 días la vacunación con AstraZeneca. Miguel Rodríguez (PSOE) ha asegurado que se ha llevado a cabo "por un principio de prudencia" y que "no hay una relación causal comprobada" entre los casos detectados en los últimos días de trombosis de senos cerebrales y la vacuna de esta farmacéutica.

"En Cantabria no hemos tenido ningún efecto adverso de gravedad", ha subrayado en declaraciones a los medios, apuntando que "estarán vigilantes", pero que si no lo ha habido hasta ahora "lo normal es que no lo tengamos". "Entiendo que la gente esté angustiada por los titulares, pero estoy convencido de que la vacuna de AstraZeneca es segura", ha manifestado el titular de Sanidad.

En este sentido, Rodríguez ha señalado que espera un pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento antes de los 15 días de la suspensión, concretamente a finales de esta semana o a principios de la que viene, que marcará qué ocurrirá con esta vacuna.

El consejero ha recordado que la pauta indica que hay 12 semanas entre la primera y la segunda dosis, por lo que hay margen para conocer el citado pronunciamiento antes de que se cumpla el plazo para las 7.628 personas menores de 55 años -2.500 de ellas en el ámbito educativo- que han recibido el primer pinchazo en la comunidad. "Si se sigue les pondremos la segunda y si no veremos cuál es la pauta", ha explicado.

Rodríguez ha dicho que 15 días de suspensión no alteran las previsiones de vacunación de la comunidad, pero que si fuera definitiva, el objetivo de llegar a julio con el 70% de la población vacunada quedaría trastocado. Así todo, se ha mostrado esperanzado con la llegada de vacunas de otras farmacéuticas a partir del mes de abril, en el segundo trimestre del año, con la de Jansen y el triple de Pfizer.

Finalmente, ha insistido respecto a AstraZeneca en que los efectos que se les han comunicado en Cantabria "son menores" y que "no son de trascendencia para la salud de las personas". En cualquier caso, ha recomendado que si alguna persona que ha recibido la vacuna siente alguna sintomatología, como dolor de cabeza intenso y alteraciones neurológicas, consulte con su médico. No obstante, ha recalcado una vez más que estos efectos no se pueden ligar todavía con la vacuna y que los expertos están estudiando si están relacionados "no tanto con la vacuna, sino con las condiciones de las personas", es decir, aquellas "con patologías relacionadas con la coagulación".