Desconvocada la huelga en el Museo Altamira, al mantenerse los derechos laborales de sus guías aunque no su categoría

Los sindicatos UGT y CSIF en el comité de empresa de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria han desconvocado la huelga prevista en el Museo de Altamira del 5 al 8 de diciembre, coincidiendo con el puente festivo de la Constitución.

La desconvocatoria se produce tras mantenerse en la nueva clasificación profesional las condiciones laborales, sociales y económicas de sus 15 guías, aunque no se haya reconocido finalmente su especialidad profesional "por decisión" del Ministerio de Cultura, lo que suprime a partir de ahora las visitas guiadas, han explicado ambos sindicatos en un comunicado.

"El Ministerio de Cultura tenía nuestro apoyo hasta este momento, hicimos nuestro trabajo de presión a través de las movilizaciones y la negociación, pero mantener la huelga cuando el único beneficiado sería el propio Ministerio de Cultura, al ahorrarse el salario por el paro, haría recaer sobre los trabajadores del museo lo que ya corresponde a las instituciones", han señalado.

"Que sean las instituciones pertinentes las que pregunten al Ministerio de Cultura por qué Cantabria se queda sin este servicio esencial de uno de sus pilares turísticos", agregan UGT y CSIF, que consideran "una incongruencia absoluta no reconocer la especialidad profesional de guía a estos 15 profesionales que lo vienen siendo de hecho desde hace más de 20 años".

Según los sindicatos, después de que el Ministerio de Cultura "no haya aportado" la documentación exigida para el reconocimiento de la especialidad de guía a los 15 profesionales del Museo de Altamira, estos "pasan a ser encargados de sala, por lo que no podrán facilitar información histórico artística a los visitantes; esto es, no podrán ser lo que han sido siempre", puntualizan.

Los dos sindicatos recuerdan que en las negociaciones llevadas a cabo en los dos últimos meses por esta problemática "se había conseguido salvar el escollo inicial de Función Pública y de Costes de Personal que eran reacios inicialmente, gracias al apoyo de la delegada del Gobierno", aunque "al final no ha servido para nada por decisión del Ministerio de Cultura", señalan.

Por último, lamentan que, pese a que esta problemática fue tratada en el Parlamento regional gracias a las preguntas formuladas por el portavoz del grupo parlamentario del PP, Iñigo Fernández, "que desde un principio se dio cuenta de la importancia de que el Museo de Altamira se pudiera quedar sin guías y, pese a que incluso se apostó en un pleno por la búsqueda de soluciones, al parecer han podido más las decisiones ministeriales adoptadas lejos de Cantabria".