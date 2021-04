El Gobierno de Cantabria invertirá más de seis millones de euros en el nuevo centro de salud de Castro Urdiales

El horizonte del nuevo centro de salud de Castro Urdiales está desde hoy más cerca. El Gobierno de Cantabria ha anunciado que pretende invertir más de seis millones en este proyecto, demandado desde hace años por el municipio, que se ubicará en la parcela cedida por el Ayuntamiento junto al polideportivo Pachi Torre. Así, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha dado cuenta de los plazos del plan funcional de este nuevo centro que sustituirá al actual situado en La Barrera.

En una rueda de prensa ofrecida en esta localidad, acompañado por el vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga (PSOE), la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, y la gerente de Atención Primaria, Teresa Ugarte, el titular de Sanidad ha manifestado que la pretensión del Ejecutivo es licitar y adjudicar este año la redacción del proyecto por un importe de 200.000 euros, y en 2022 hacer lo propio con las obras por una cuantía estimada de seis millones.

"Luego vendrá la fase de equipamiento con una inversión adicional", ha remarcado Rodríguez, tras reconocer que no puede adelantar más plazos hasta que no esté adjudicado el proyecto y sean conocedores del mismo. No obstante, todos los dirigentes han celebrado este paso que supondrá que este centro de salud sea "una realidad en fechas muy próximas".

Según ha detallado la responsable de Atención Primaria, la nueva instalación mejorará los espacios y la distribución de la anterior, cuyas condiciones dificultan sacar adelante el servicio, con una "plantilla justa" para una "población flotante" -transeúntes y desplazados- que dobla la censada.

Más consultas médicas y de enfermería, nuevas salas en las que se aplicarán diferentes técnicas sanitarias más allá de la atención primaria, espacios de reuniones, un vestíbulo más amplio o un aumento de las consultas en especialidades como odontología, pediatría o fisioterapia son algunas de las principales mejoras que albergará el nuevo centro de salud.

Se incorporarán además, según Ugarte, "circuitos diferenciados para patologías infecciosas con el fin de que no haya interacción entre pacientes", así como un área de atención a la mujer. "Ya existe, pero es un poco deficitaria en el centro actual", ha reconocido la gerente.

De esta forma, tanto la alcaldesa como el vicepresidente se han agradecido mutuamente la colaboración para hacer efectivo este centro de salud. "Si estamos dando cuenta de este proyecto es porque no se había hecho antes a pesar de la acuciante necesidad", ha expresado Zuloaga, tras incidir en la "buena disposición y capacidad de trabajo del Ayuntamiento de poner a disposición las parcelas necesarias" y tras asegurar el compromiso del Gobierno de incluir la partida necesaria en el presupuesto de 2022.

"En esta legislatura estamos haciendo un empeño especial en mejorar la sensación que han tenido los vecinos de Castro Urdiales en algunas ocasiones de que el Gobierno de Cantabria quedaba demasiado lejos de los intereses de este municipio", ha resaltado. Por su parte, la regidora ha puesto sobre la mesa la necesidad de esta nueva instalación, sobre todo tras "el golpe de realidad" que ha supuesto la pandemia: "La sanidad y la atención primaria de calidad son esenciales", ha subrayado, resaltando que la puesta en marcha de este proyecto "es una gran noticia para el municipio".