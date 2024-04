El Gobierno cántabro exige al Ministerio acelerar las obras del tercer carril de la A-67

El Gobierno de Cantabria (PP) ha exigido al Ministerio de Transportes acelerar las obras del tercer carril de la A-67 entre Polanco y Santa Cruz de Bezana, que han arrancado este jueves con un plazo de ejecución fijado en 61 meses.

“Cualquier niño cántabro que empiece Secundaria este año será adulto y mayor de edad cuando pueda pasar por esta carretera una vez acabada”, ha subrayado el consejero cántabro de Fomento, Roberto Media, en declaraciones a los medios en el acto de inicio de las obras, celebrado esta mañana en el área de servicio de Gornazo (Miengo) con la presencia de la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego (PSOE).

Media ha trasladado que el Gobierno cántabro se “alegra enormemente de que al final esta obra vaya a ser una realidad”, aunque cree que llega “demasiado tarde”, porque “va a hacer ya seis años que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y esos son los años que ha tardado esta obra en adjudicarse; seis años que hemos estado recibiendo promesas”, ha sentenciado.

El consejero ha agradecido que se haya cumplido la fecha que dio el ministro Óscar Puente en su visita el 18 de marzo a Cantabria, cuando avanzó que la obra arrancaría después de Semana Santa. “Es justo reconocer que se ha cumplido”, ha dicho, considerándolo “un buen presagio” de cara a futuras negociaciones entre la comunidad y el Ministerio.

Pero ha incidido en que la presidenta cántabra, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, ya sugirió a Puente en la reunión que mantuvieron el mes pasado que “habría que hacer un esfuerzo importantísimo por reducir el plazo previsto” de ejecución. De hecho, Media ha criticado que este jueves se haya indicado en el acto de arranque de las obras que será de 61 meses cuando “estaba previsto anteriormente que en 30 meses se iba a acabar”.

Esas obras de más de cinco años de duración van a suponer, a juicio del consejero, “un montón de perjuicios para los ciudadanos de Cantabria y para los usuarios de esta vía”, además de que “no va estar garantizada la seguridad vial durante todo este tiempo”. “Le exigiríamos al Ministerio que reconsidere este plazo de 61 meses para que en la medida lo posible se pueda acortar”, ha insistido.

Conflicto entre Gobierno Regional y Delegación

Por otra parte, ha criticado la actitud de la Delegación del Gobierno por haber invitado “el martes a las dos de la tarde” al Ejecutivo cántabro a participar en el acto de esta mañana y por no haberle consultado la fecha para celebrarlo, lo que según Media ha provocado que Buruaga no haya podido acudir, pues “no se puede cambiar la agenda de una presidenta en cuestión de 48 horas”.

Algo que desde la Delegación han desmentido, aclarando que la propia presidenta había solicitado intervenir en el acto y se aceptó, respondiendo que sería la encargada de cerrarlo. Sin embargo, posteriormente, al mediodía de ayer, “trasladó que no asistiría”.

Así, desde la Delegación han lamentado que Buruaga “esté permanentemente instalada en la bronca”, generando “polémicas artificiales”.

Y es que el consejero de Fomento ha pedido a la delegada “un poco de lealtad y respeto institucional”, lamentando que el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga --quien también ha asistido al acto de hoy--, anunciara ayer que los trabajos del tercer carril iban a empezar este jueves demostrando “conocer mucho mejor la obra de lo que la conoce el Gobierno” regional.

De hecho, se ha referido a Gómez de Diego como “la delegada del señor Zuloaga”: “Lo que le decimos muy claro a la delegada del señor Zuloaga es que no se puede utilizar la Delegación de Gobierno en beneficio de su jefe de filas”, ha denunciado, añadiendo que al Gobierno autonómico no le ha gustado “en absoluto” lo que se ha hecho estos días y cómo se ha hecho. “Estas no son las formas con las que tiene que regirse la relación entre la Administración General del Estado representada por esta delegada y el Gobierno de Cantabria”.

“Quiero recordarle a la delegada del señor Zuloaga que el representante ordinario del estado en Cantabria es la presidenta María José Saenz de Buruaga, porque creo que eso se le ha olvidado”. “La principal representante del Estado de Cantabria no es la delegada del Gobierno, es la presidenta del Gobierno de Cantabria, y por eso desde el Gobierno exigimos lealtad”, ha concluido el consejero.