El II Festival de Títeres y Muñecos de Cantabria llega a la Filmoteca el próximo 3 de diciembre

El Festival de Títeres y Muñecos de Cantabria, también conocido como Guiñol.es, presentará el próximo 3 de diciembre su segunda edición en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus. Este festival, que se puso en marcha el pasado año con cuatro actuaciones llevadas a cabo cada domingo, volverá en la Navidad 2022-23 y con más representación aún, ya que en esta ocasión las obras se desarrollarán todos los sábados y domingos desde el próximo sábado hasta el domingo 8 de enero.

Con un propósito claro de entretener a los más pequeños de la casa durante el periodo de vacaciones navideño, todos los espectáculos contarán con un precio de 5 euros, y las entradas se podrán conseguir en la taquilla de la Filmoteca, o bien a través de la web oficial del evento.

La iniciativa ha sido llevada a cabo por Luis del Río, que también es el director del Festival Internacional de Títeres Bisóntere, de Santillana del Mar, en colaboración con la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, y contará con ocho actuaciones familiares que ya han sido clasificadas para niños de diferentes edades. Además, y tal y como indican en su programa, el desarrollo de las mismas oscilará entre los 40 y los 60 minutos para que los menores puedan mantener la atención durante todo el espectáculo.

El primer día, el 3 de diciembre, arrancará con la Fábrica de Paraules y sus 'Ritmos Animalescos', una nueva propuesta teatral y musical que se estrenó el 10 de diciembre de 2021 en el marco de la 6ª edición de PETIT TEATRE, Festival de Teatre per a la Infancia de Sant Joan d’Alacant. Ritmos Animalescos es un concierto en directo, tradición oral y amor a la palabra, es infancia y familia, es juego y recreo, es pura energía y ganas de reír, de bailar y disfrutar en familia, mientras recordamos nuestra propia infancia y la compartimos con nuestras hijas e hijos …. y todo esto, con la presencia del títere en escena.

Ritmos Animalescos es también una llamada a la memoria, un estímulo y un recordatorio para que las rimas y retahílas que se contaron y cantaron pervivan más allá de nuestro tiempo. ¿Qué sucedería si uniésemos en el escenario a 1 vaca, 5 monos, 1 piojo, 1 pulga, 1 rana, 10 perritos, 3 gatos, 1 puñado de ratones, 1 araña, 1 mosca, 1 topo, 1 lagarto, y unos cuantos bichos más? ¡Pues que el teatro se llenaría de Ritmos Animalescos!

Al día siguiente, el domingo 4 de diciembre, llegará 'Nube, nube', de Periferia Teatro. Esta actuación, recomendada para mayores de 4 años, es un juego poético sobre la idea del amor romántico que se nos transmite desde la más tierna infancia. Inspirado en cuentos como “La Sirenita”, en “Nube Nube” hacemos una revisión, desde el humor y el amor, de lo que somos capaces de hacer para querer y que nos quieran. Luz es un ser mágico que vive en las nubes. Un día un aviador se estrella en su nube y Luz le entrega sus alas para que pueda regresar. A partir de ese momento, todo su mundo cambia, Luz ya no podrá seguir volando y acabará cayendo a la tierra.

La siguiente semana, el 10 de diciembre, la compañía Anita Maravillas Teatro & Portal 71, acercará a la Filmoteca 'Pintto Pintto', que tendrá una duración de 50 minutos y está especialmente pensada para mayores de 3 años. Tal y como reflejan en la sinopsis, Pintto es un pequeño cachorro perdido que tiene que sufrir que a todo el mundo no le gusten los perros. Así, y después de aparecer en una lavandería, se da cuenta de que alguien le tiene miedo y no quiere jugar con él. Finalmente, Pintto nos recuerda lo maravilloso y sencillo que es el juego de la amistad.

El domingo 11 de diciembre llegará 'Hamelín', de la compañía Xip, Xap, que recuerda que algunos clásicos tienen el poder de sobrevivir al paso del tiempo y continuar ofreciendo lecturas que nos resultan completamente contemporáneas. Como Hamelín, un espectáculo basado en el cuento clásico que mantiene viva una esencia que pensamos que es imprescindible contar. Hamelín explica la misteriosa desgracia de una ciudad que bien podría ser la tuya, donde conviven todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus discordias, pero un hecho hará que su convivencia se vea alterada de forma dramática. La población es invadida por una plaga de ratas, pero nadie sabe de dónde vienen, ¿o quizás es que no han venido de ninguna parte y siempre han estado allí?

Más cerca de la Navidad se estrenará 'Hermosinda', de Los Claveles. Esta actuación está dirigida a niños de más de un año y tiene una duración de 40 minutos. Hermosinda es un hada, pero no un hada al uso. Su varita es de cartón y a veces no da los resultados esperados. Son muchos los amigos que la visitan con la esperanza de que pueda ayudarlos. Los problemas a solucionar no son cualquier cosa. “Botones” tiene miedo al dolor y no sabe qué hacer cuando una pincha del cactus de su abuelita se clava en el dedo gordo del pie. “ Zanahorio” no sabe comer, las chuches y las golosinas lo vuelven loco y acude a Hermosinda buscando una solución. “Colchón” no puede dormir, la oscuridad no es su amiga. Pero el día avanza y Hermosinda está cansada. Sin esperarlo duerme plácidamente, pero ¿con qué sueñan las hadas?

El 18 de diciembre llegará a Santander el 'Retablo de Navidad', de los Titiriteros de Binefar. Este espectáculo de actores y títeres, tendrá música en vivo para todos los públicos y tendrá como argumento un belén en el que los títeres cobran el papel de las figuras y en el que se interpretan villancicos tradicionales aragoneses. El viaje de los Reyes Magos siguiendo la estrella se convierte en hilo conductor del relato. La estética de los personajes está ambientada en el Barroco y el retablo o “teatrino” consta de tres ventanas; la inferior es el infierno, la intermedia la tierra y la superior es el cielo.

Ya después del Día de Reyes se acercarán a la Filmoteca las dos últimas actuaciones de Guiñol.es. La primera, la del sábado, será 'Que viene el lobo', de Kamante Teatro, que trata sobre Lobezno, un lobo que no quiere estar en el zoológico. . Cada noche, mientras contempla el reflejo de la luna, sueña con poder alcanzarla y se pregunta cómo será la vida “al otro lado”. Está convencido de que el mundo es grande y redondo y no pequeño y cuadrado así que un día se escapa decidido a ser Lobo de Cuento, pues ha oído decir que en ellos todo es posible. Pero la vida al otro lado no es sencilla. Lo primero que hace es ir a la Escuela de Lobos donde descubre que los Lobos de Cuento son Lobos Feroces…, así que si quiere quedarse tendrá que comerse a alguien. Lobezno se introduce en Caperucita y Los tres cerditos con la intención de hincarles el diente, pero es incapaz hacerlo por lo que deberá abandonar para siempre los cuentos. A punto de rendirse, recuerda una historia que le contaba su abuela y descubre cómo quedarse y ver cumplidos sus sueños sin renunciar a su propia identidad.

Y el II Festival de Títeres y Muñecos de Cantabria concluirá con 'Rojo', una obra de La Canela Teatro dirigida a niños de a partir de 5 años. Una propuesta tierna y divertida que da un giro al rol tradicional del diablo y las brujas. Un retablo de títeres que se transforma para ofrecer dimensiones y técnicas diversas. Una narradora que irá develando porqué elige contar esta historia y porqué en sus recuerdos de infancia el color rojo la tiñó de felicidad. Espectáculo de títeres que combina técnicas de guante y mesa, con el uso de la máscara y la narración oral.