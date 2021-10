La Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos presenta alegaciones al parque eólico El Acebo por tener "afecciones muy graves sobre la comarca"

La Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos ha presentado alegaciones al parque eólico El Acebo porque, a su juicio, "tiene afecciones muy graves sobre la comarca pasiega".

Así lo ha informado en nota de prensa la plataforma, que ha indicado que el proyecto, tramitado por el Ministerio de Transición Ecológica, está previsto con 16 aerogeneradores de 162 metros para 81,76 megavatios y se ubica entre los municipios de Santiurde, San Vicente de Toranzo, Villafufre, Saro, Villacarriedo, Selaya y Vega de Pas.

La plataforma ha presentado un documento de 82 páginas después de que, según ha señalado, los ayuntamientos afectados presentaran alegaciones a este proyecto, cuyo trámite de información pública finaliza este miércoles.

Entre las afecciones ambientales que denuncia se encuentra el "impacto" sobre el Hayal de Aloños y la biodiversidad de la zona, la "afección directa" sobre el cabañal de Guzparras, en Vega de Pas, y otros 31 cabañales catalogados en el Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego (PEPOTP); y "graves impactos" paisajísticos y sobre el patrimonio.

En relación a las afecciones a la salud, considera que la documentación presentada es "insuficiente" y solicitan una nueva evaluación pública para garantizar que la población afectada no quede "indefensa y expuesta a daños irreversibles para su salud".

En relación a las afecciones socioeconómicas sobre la actividad turística o la ganadería extensiva, cree estos proyectos "comprometen gravemente" las posibilidades de desarrollo de cualquier iniciativa local por parte de las comunidades rurales y los propietarios de las fincas y cabañas.

Asimismo, en dichas alegaciones se menciona la "escasa" atención que presenta el Estudio de Impacto Ambiental sobre la línea de Alta Tensión de 23 kilómetros y más de 50 torres que conectaría los aerogeneradores con la subestación de Aguayo, y su "afección" a los ZECs (zonas de especial conservación).

Otro de los aspectos que genera "gran rechazo" del proyecto es el acceso a través del municipio de Villafufre. Según la plataforma, el proyecto "no estudia con detalle la problemática" que supone el transporte de los aerogeneradores necesarios hasta las instalaciones a través de las carreteras CA-270 y CA-605.

En este sentido, asegura que "sería necesario modificar sustancialmente su trazado para llevar a cabo las obras y estos trabajos impedirían el acceso, entre otros, al núcleo rural de Rasillo".

Otra de las principales reclamaciones es la "acumulación" de proyectos en tiempo y espacio, dado que, según la organización, actualmente están en curso las tramitaciones de Pes Bustafrades, Alsa, La Costana, Campo Alto, Aguayo 2 y Aguayo 3; y este polígono eólico está previsto en el mismo cordal que el ya tramitado por el Gobierno de Cantabria, denominado Aguayo 5.

"El EIA presentado es incompleto y su contenido no se aproxima ni a los mínimos legales, no atiende a los requisitos mínimos establecidos en las Directrices Técnicas y Ambientales del PSEC, ni en el Documento de Alcance (DA) y las graves carencias del EIA no permiten subsanar posteriormente sus déficits", ha sostenido.

Además, ha manifestado la "dudosa viabilidad económica" de la empresa promotora del proyecto, Green Capital Power (Capital Energy) que, según la plataforma, se encuentra en un momento "delicado" en cuanto a financiación.