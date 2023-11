La presidenta de Cantabria exige al Gobierno “igualdad de trato” para todas las comunidades al condonar deuda

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha exigido al Gobierno central “igualdad de trato” para todas las comunidades autónomas y beneficiarlas “de igual forma y en la misma medida” que ha hecho con Cataluña, al “perdonar” parte de su deuda a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

“Si el Gobierno de España quiere beneficiar a Cataluña a cambio de seguir en el poder, tendrá que hacer lo mismo y beneficiar de igual forma y en la misma medida al resto de los territorios”, ha manifestado Buruaga este viernes a preguntas de la prensa, tras conocer que PSOE y ERC han pactado una quita de deuda de 15.000 millones de euros para Cataluña de cara a la investidura de Sánchez.

Para Buruaga, esta noticia no le pilla “por sorpresa” dado que cree que Sánchez ha demostrado que es capaz de “ceder en todo con tal de seguir en el poder” y “su inmoralidad no tiene límite”. Asimismo, ha indicado que “aún nos puede volver a sorprender” porque no se sabe “qué es lo que encierra” ese acuerdo con Junts.

“15.000 millones de todos los españoles a cambio de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña para sacar adelante un acuerdo de investidura que garantiza la amnistía, que es ni más ni menos que un torpedo en la línea de flotación de nuestra democracia y que abre la puerta al referéndum de autodeterminación de una independencia en Cataluña. Ese es el precio que tenemos de momento sobre la mesa”, ha censurado.

En opinión de la presidenta cántabra, si el Gobierno de España está “dispuesto” a condonar, perdonar o quitar parte de la deuda a Cataluña, “lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo, dispensar la misma igualdad de trato al resto de los territorios”.

Según ha apuntado, la deuda de Cataluña “no desaparece, no se evapora”, sino que “se echa en la mochila que cuelga de la espalda de todos los españoles, y también de todos los cántabros”.

En el caso de Cantabria, que tiene una deuda en este momento que asciende a 3.174 millones de euros, ha indicado que un 97% está vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Según ha detallado, de esos 3.174 millones de euros, la partida en el presupuesto de 2024, entre amortización de la deuda e intereses, recoge unos 418 millones de euros.

Ha indicado que hay que esperar a conocer “en qué porcentaje se beneficia a Cataluña y se beneficia al resto” y “los entresijos” de esa “alteración” que se está produciendo en la financiación autonómica de Cataluña y su “privilegio”, si bien ha avanzado que reivindicará “la misma medida y el mismo trato”.

“Yo pido para Cantabria, como pido para el resto de las comunidades autónomas de las regiones españolas, el mismo tratamiento, si se le va a beneficiar a Cataluña, en la misma medida que se haga para el resto de territorios y para los cántabros”, ha insistido.

Asimismo, ha reiterado que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica, que es, a su juicio, “lo siguiente que va a pretender ser dinamitado por el independentismo”, se tiene que abordar de una manera conjunta.

Según ha subrayado Buruaga, se está hablando “del ser o no ser del estado de las autonomías” y de “cosas tan sagradas como la igualdad de los españoles y la solidaridad entre regiones”.

Es por ello que ha avanzado que no van a “tolerar bajo ningún concepto” que conversaciones y negociaciones que tienen que ser “multilaterales” se conviertan en “secretos a dos”, que es “lo que estamos viviendo en los últimos tiempos”.

Recurso de Inconstitucionalidad

Por lo tanto, ha avisado a Sánchez que frente a la amnistía, la desigualdad de los españoles y los privilegios de unos territorios frente a otros, en Cantabria hay un gobierno “fuerte” y “firme” que va a defender la unidad de España, la Constitución, la autonomía y la igualdad.

De esta forma, ha aseverado que “no va a tolerar que se pisoteen los derechos” y “se menoscaben los intereses de los cántabros” hasta “las últimas consecuencias”, a través de todos los instrumentos que ponga a su disposición el ordenamiento jurídico, “incluido un recurso de inconstitucionalidad, si es preciso y es necesario”.

Finalmente, Buruaga ha reiterado que lo primero que hay que hacer es conocer qué es lo que está en este momento encima de la mesa, analizarlo y plantear una respuesta política e institucional.

“Los españoles no conocen lo que se ha pactado con el PNV, los españoles no conocemos qué es lo que se va a entregar a Bildu, los españoles ni los cántabros conocemos incluso lo que está esperando Junts y vamos a ver cuál es la foto en la que esto queda o de la manera que esto queda, valoraremos y analizaremos cuál es la situación y, por supuesto, la reacción y las medidas a tomar”, ha sentenciado.

Buruaga ha hecho estas declaraciones en Torrelavega tras asistir al inicio de las obras de la vía auxiliar del soterramiento del ferrocarril.