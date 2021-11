Revilla aboga por "medidas restrictivas" para que toda la población se vacune

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha abogado por articular "fórmulas" para que se vacune toda la población, "voluntariamente, si se puede, y sino obligatoriamente". "Si se toman medidas restrictivas a su libertad de movimiento, acabarán haciéndolo", ha considerado. Así lo ha manifestado Revilla este miércoles a preguntas de la prensa, después de que ayer pidiera que se obligue a vacunar a todo el mundo "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar".

"Acabará haciéndolo el mundo, es de pura lógica, porque si tenemos todavía cinco millones permanentemente sin vacunar no acabaremos con los contagios", ha considerado el presidente cántabro, que ha señalado que hay países que están tomando "medidas muy duras" con la población que no se quiere vacunar. "Oiga, pues quédese usted en casa", ha dicho.

Para Revilla, se trata de un principio de "egoísmo" para los que debieran de vacunarse y de "solidaridad" con los demás. "Todos debemos pensar en los demás, caprichitos no, y menos con la sanidad", ha defendido. Asimismo, ha señalado que desde el primer momento ha sido "contundente" con este tema: "La vacuna es la solución, no hay otra"; y ha indicado que al Gobierno de España le "falta" haber hecho una legislación para que "se nos garantizara la vacuna y que la vacuna fuera obligatoria", como ocurre con el caso del pago de impuestos: "La mayoría de la gente no paga impuestos a gusto, que los paguen".

"Hay leyes que habría que haber hecho cuando surgió la pandemia para garantizar cosas que yo también anuncié que iban a tener problemas de interpretación judicial", ha apuntado Revilla, que ha puesto como ejemplo el pasaporte COVID. Según ha destacado, las leyes "las hacemos los políticos" y el Ejecutivo central ha tenido un año para poder "ponerse de acuerdo" y "haber hecho algo que no nos llevara a una situación como esta".

"Creo que se puede hacer, más allá de que algún tribunal lo pudiera echar atrás. Creo que unos pocos no pueden poner en riesgo a la gran mayoría", ha reiterado Revilla. Asimismo, el presidente ha apuntado que hay otros cinco millones de niños que no se han vacunado, a quienes ha propuesto vacunar "cuanto antes", así como dar la tercera dosis "rápidamente" a los mayores.

Revilla ha hecho estas declaraciones en el Gobierno tras mantener un encuentro con la Asociación Costa Quebrada con motivo de su candidatura a la Red de Geoparques de la UNESCO.