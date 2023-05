Revilla asegura que La Pasiega será “el mejor polígono” de Cantabria y “el mejor situado” de España

El presidente en funciones de Cantabria y candidato a la reelección por el PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que el centro logístico de La Pasiega se convertirá en “el mejor polígono” de Cantabria y “el mejor situado” de España donde, una vez acabado, se instalarán empresas “importantes”, especialmente, tecnológicas que crearán “muchísimo empleo”.

Revilla ha calificado de “histórico” el pasado martes, después de que el Consejo de Administración de SICAN, empresa pública dependiente del Gobierno de Cantabria, haya adjudicado, en 40 millones de euros, la primera fase de La Pasiega, un proyecto que supondrá una inversión total de 120 millones de euros.

El líder regionalista ha explicado que ahora comenzarán los trabajos de movimiento de tierras, pero el próximo año se iniciará, paralelamente, la construcción de la estación intermodal de 1,5 kilómetros “para convertir la zona de Parbayón-Renedo en el mayor polígono y el mejor situado de España” y que servirá de “desahogo” al Puerto de Santander.

Por ello, ha incidido en que era “imprescindible” la puesta en marcha de esta obra en la que lleva pensando “más de 10 años” y donde “todo eran pegas”. “Ya no hay vuelta atrás. Una vez acabado se instalarán muchísimas empresas, no de chimeneas, no, sino de tecnología punta que crearán muchísimo empleo”, ha apostillado.

Al hilo, ha reiterado que ya hay empresas que están “llamando” e “interesadas” en instalarse porque “dónde hay un polígono a 10 minutos del puerto y que pase un tren”, se ha preguntado.

Revilla ha hecho esta valoración de la adjudicación de los trabajos de la primera fase de La Pasiega en la presentación este martes de la candidatura de Piélagos que encabeza Alfredo Rodríguez.

En clave electoral, el líder regionalista ha insistido en que el PRC es un partido “asentado”, “de la gente”, que ha “cambiado esta tierra”, por lo que ha insistido en que “ahora no se elige a Feijóo o Pedro, sino a Revilla, Buruaga, Zuloaga u otros”.

Por ello, ha criticado nuevamente que la candidata del PP, María José Sáenz de Buruaga, no utilice su foto en los carteles electorales, “se esconde” y, en su opinión, se “ampara en la multinacional”.

Por último, ha añadido que, frente a lo que dicen las encuestas, los regionalistas darán una “sorpresa” el 28 de mayo. “Vamos a darles un disgusto”, ha concluido.