Santander Escénica exhibirá en mayo nueve propuestas de compañías locales

Santander Escénica exhibirá en el mes de mayo nueve propuestas diseñadas por nueve compañías de la ciudad para continuar mostrando el talento y la diversidad del tejido local en distintos espacios. Creado en 2020 por la Fundación Santander Creativa (FSC) para dar respuesta a la situación de emergencia provocada por la crisis del Covid-19, se ha convertido en un circuito estable gracias al trabajo del sector y la buena acogida del público, ha señalado la entidad en nota de prensa.

Esta tercera edición desarrolló en abril siete espectáculos distintos dirigidos por otras siete compañías a los que asistieron más de 1.000 personas. Ahora, la programación continúa el lunes 2 de mayo a las 19 horas con la compañía Ruth Garreta, que mostrará en Escena Miriñaque '¿Playa o monte', una propuesta que da voz a los refugiados españoles que se vieron abocados al exilio por diferentes motivos.

La pieza mezcla la dramaturgia contemporánea con la manipulación de objetos, la danza y la poesía visual, y su escenografía cuenta con las proyecciones del fotoperiodista Kike Rincón. Está escrita y dirigida por Javier Liñera, recientemente nominado a los premios Max por su espectáculo 'Antonia'.

El miércoles 4 de mayo, Arte en Escena actuará en el Centro Cívico Tabacalera, donde ofrecerá el recital poético musical 'Marea de versos', un homenaje al mar y un espectáculo que recorre los versos que le dedicaron autores como Rubén Darío, Garcilaso de la Vega, José Hierro o Silvina Ocampo bajo las melodías que compusieron Tárrega, Bach o Mudarra. La actriz y rapsoda Marta López Mazorra protagoniza esta pieza junto al guitarrista Javier Canduela.

El día 9 la programación se trasladará al Paraninfo de La Magdalena con la compañía Al Aire, que dirige la bailaora y coreógrafa Lucía Serrano y que, en esta ocasión, presentará 'Es Flamenco', un espectáculo de cante, toque, baile y percusión para mostrar la esencia de este arte, en el que intervendrán, además de Serrano, los cantaores José Hernández y Mónica Núñez, el percusionista Daniel Peña y el guitarrista Antonio León.

La Machina Teatro se instalará en Escena Miriñaque el miércoles 11 para representar 'Olivia y las plumas', un espectáculo basado en el cuento de Sussana Isern y Esther Gili en el que la protagonista posee el don de comunicarse con los animales. Una historia para niños y adolescentes en la que la temática ecológica está muy presente, y que será interpretada por Patricia Cercas y Fernando Madrazo.

Babirusa Danza llegará al Teatro CASYC el 16 de mayo con 'Recuerda que no pueden cancelar la primavera, el jardín', una pieza para invitar al espectador a saborear el tiempo. Fundada en 2006 por Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra, desde su creación han estrenado diversas producciones para teatros y espacios no convencionales. Durante el proceso de creación de la obra, se han inspirado en el trabajo pictórico del artista británico David Hockney, que pasó el confinamiento pintando en su ipad su particular consagración de la primavera y el resultado fueron 116 obras que luego traspasó al lienzo.

Dos días después, el Café de las Artes compartirá con los espectadores 'El inolvidable viaje de nana' en su espacio de la calle García Morato, 4. Una historia onírica para mostrar la magia de la maternidad dirigida a público a partir de dos años. El teatro gestual, el circo, las marionetas, las sombras y la música dialogan en esta pieza con un lenguaje directo y accesible.

A continuación, el 23 de mayo Tabacalera acogerá un espectáculo de narración oral para público infantil a partir de cuatro años dirigido por Alberto Sebastián. Se trata de 'Abuelas, madres, niñas', una colección de cuentos protagonizados por mujeres valientes de distintas edades.

El programa seguirá el día 25 con la compañía de danza Cristina Arce, que presentará 'Son de agua' en su nuevo estudio ubicado en la calle Antonio Quirós. La artista se inspira en el agua como elemento vital y en la figura femenina para reivindicar a las mujeres comprometidas que aúnan sus fuerzas para mantener el equilibrio.

Santander Escénica despedirá mayo el día 30 en el Paraninfo de La Magdalena junto a Hilo Producciones, que representará 'I love Catalina', una adaptación “moderna y gamberra” de una de las comedias más salvajes de Shakespeare, 'La fierecilla domada'.

Reserva de invitaciones

Para asistir es necesario reservar invitación entrando en santandercreativa.evenbrite.com o llamando al 942 34 07 63. Las invitaciones estarán disponibles 15 días antes de cada pase. Esta iniciativa forma parte de la programación propia de la FSC, que desde 2020 cuenta con una partida económica específica para impulsar proyectos de autoría propia.