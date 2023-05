Las trabajadoras de Digitex estallan contra sus despidos encubiertos: “Con beneficios millonarios nos condenan a la miseria”

Estando entre la espada y la pared, y en un ejercicio de auténtica resistencia de clase obrera, las trabajadoras de Digitex han alzado la voz contra los traslados a Jaén y Barcelona que quiere llevar a cabo la empresa integrada en el grupo Konecta y que para ellas supondrían, en la práctica, despidos masivos por el cierre del 'call center' ubicado en Maliaño (Camargo).

Digitex cerrará su 'contact center' en Cantabria y deja a sus 175 trabajadores al borde del despido

Son 159 trabajadoras -porque en su mayoría son mujeres- las afectadas por esta medida y que tendrían que desplazarse hasta 700 kilómetros de sus hogares para mantener sus empleos, haciendo imposible la conciliación. Así lo ha denunciado este viernes Mariluz Escobedo, la presidenta del comité de empresa de Digitex durante la concentración que han llevado a cabo las trabajadoras frente a la Delegación del Gobierno en el marco de una jornada de huelga en la que han reclamado que la entidad conserve sus puestos en Cantabria.

📣 Concentración de los trabajadores de Digitex en Santander pic.twitter.com/a6DuryHo2c — elDiario.es Cantabria (@eldiarioescan) 5 de mayo de 2023

“La empresa declara millones de euros de beneficios, y digo declara porque no sabemos lo que ganan de verdad, y nos condenan a esta miseria, a la cola del paro, con una media de edad de 40 años, a pedir pan y leche para nuestros hijos”, han criticado durante la multitudinaria concentración con representación sindical de CCOO, UGT y USO.

Y es que se trata de trabajadoras muy precarizadas, ya que según ha explicado Escobedo en declaraciones a la prensa, cuentan con “jornadas de entre 25 y 30 horas semanales y con salarios que no llegan al mínimo”. Esta sindicalista ha reconocido que la empresa puede llevar a cabo legalmente los traslados de forma unilateral, y si en las negociaciones, que todavía no han comenzado, no atiende a sus peticiones, las empleadas estarán abocadas al despido: “Les quedarán 20 días por año trabajado”.

📣 Continúa la manifestación de los trabajadores de Digitex en Santander pic.twitter.com/IsryXr56WT — elDiario.es Cantabria (@eldiarioescan) 5 de mayo de 2023

Los ánimos han estado muy caldeados durante la concentración, que ha mezclado las tradicionales consignas en favor de la lucha de la clase obrera “contra los abusos de la patronal” y otras performance y cánticos en alusión a la situación en la que se encuentran las trabajadoras. No ha faltado tampoco la sonora pirotecnia para escenificar la trinchera de la que no se van a mover hasta lograr su objetivo. “Nos pagan una mierda, somos sus engranajes para seguir ganando dinero, y aún así esa mierda nos las quieren quitar y mandarnos a 700 kilómetros”, han denunciado micrófono en mano.

La compañía anunció el pasado 20 de abril su intención de comenzar un expediente de traslado colectivo para toda la plantilla del centro de atención telefónica cántabro. La propuesta contempla que los trabajadores encargados de la venta telefónica de Naturgy sean trasladados al centro de La Carolina, en Jaén; y los de La Caixa y los responsables a Viladecans (Barcelona).

“Con un sueldo de mierda”

“Ni Vila ni Jaén, queremos Santander”, han coreado las manifestantes. “Alzamos la voz contra la injusticia, es un despido encubierto que les sale muy barato”, han denunciado. “Nadie ha conseguido parar los pies a Konecta; nadie puede con el gigante que abusa siempre frente a trabajadores que están desprotegidos”, ha criticado la manifestante que ha dirigido los cánticos durante toda la protesta.

Ha insistido además en las condiciones económicas: “Quieren que nos vayamos con un sueldo de mierda, muy mermado para ir al paro”. “Necesitamos mantener el trabajo por nuestras familias y por la economía de Cantabria”, ha exclamado frente a las pancartas en las que se ha podido leer '18 años y nos pagan con engaños. Konecta y Digitex la misma mafia es. Konecta nos deskonecta'. “No somos clase media, somos clase obrera; no permitamos más el abuso de Goliat contra David”, han sentenciado.

La presidenta del comité de empresa ha señalado que la dirección de la empresa les ha presentado un informe, cuya documentación “se está valorando”. En este sentido, ha avanzado que probablemente lleven a cabo futuras concentraciones a medida que se vayan reuniendo.

En primera línea de la concentración, justo detrás de las pancartas, han estado presentes la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (PSOE), y candidata a la reelección este 28 de mayo, y el diputado nacional del PP y también candidato en este municipio por esta formación, Diego Movellán.