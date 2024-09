El PP se hace con la Alcaldía de Santa María de Cayón tras una polémica ruptura del pacto de gobierno

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, Francisco Javier Viar, es el nuevo alcalde del municipio gracias a los votos de los concejales de la Agrupación Independiente de Cayón (AIDC), de la exregidora Pilar del Río.

Así lo han votado este viernes en un pleno extraordinario cuyo único orden del día era la elección del nuevo regidor, tras la dimisión de Del Río el pasado 31 de agosto, para la que alegó “innumerables trabas y presiones”, tanto internas como externas, que le “impedían” ejercer su trabajo tras tres años gobernando -de los cuales dos lo ha hecho en mayoría absoluta por el PP y el último como independiente en coalición con PRC y PSOE-.

El bastón de mando ha pasado a manos de Viar gracias a los votos de su partido (4) y de los independientes (3), mientras que la regionalista Ana Obregón, hasta ahora teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, ha obtenido cuatro papeletas -tres del PRC y una del PSOE- y otras dos han ido al edil de Vox, José María Prieto Gutiérrez.

En su discurso, Viar ha dado las gracias a todos su compañeros de “aventura” y ha señalado que un equipo de gobierno tiene tres pilares importantes como son “ilusión, trabajo y vocación de servicio”, algo, ha dicho, “de lo que vamos bien”.

Mientras, el portavoz el PP en el Parlamento de Cantabria, Juan José Alonso, ha remarcado que lo sucedido en el Pleno ha puesto de manifiesto “lo que decidieron los vecinos de Cayón hace justo un año”, en referencia a que el PP fue “la lista más votada”.

Al respecto, ha destacado que los 'populares' “vuelven al Ayuntamiento para recuperar el pulso que necesita y, sin duda, con el liderazgo de Viar, se ponen en marcha tres años de proyectos para continuar trabajando por los vecinos, en confianza y tranquilidad”.

El Pleno, que ha transcurrido sin incidencias y con la presencia de varios policías locales y agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones del Consistorio, ha contado con la asistencia de varios dirigentes del PP y del PRC, así como de diferentes alcaldes de la comunidad. Además, alrededor de medio centenar de vecinos siguieron la sesión en el salón.

Bandazo de la exalcaldesa

En declaraciones a los medios de comunicación, Obregón ha denunciado el “bandazo absoluto” de Del Río con el sentido de su voto, y ha subrayado que “nos llama mucho la atención” el “viraje” de la exalcaldesa, que la ha llevado a dar su apoyo a los 'populares', ya que en la pasada legislatura “tuvieron una batalla campal entre ellos, se dividieron, el PP se extinguió y se desplomó. Parece ser que hoy vuelven a unirse”.

La regionalista ha incidido en que no entiende este cambio después de que Del Río declarara que “no hay ningún tipo de problema dentro del equipo de gobierno”, una actitud que ha tachado de “propio de una veleta”.

Asimismo, Obregón ha señalado que el PP lleva “desde el minuto uno” de la legislatura intentando recuperar la Alcaldía de Cayón, primero planteando “una moción de censura con el PRC y, me consta, que también con el PSOE y otras alternativas”. “Ahora lo ha llegado a conseguir”, ha afirmado.

Por otra parte, ha señalado que el pacto de coalición que su formación firmó con AIDC y PSOE incluía una cláusula de indemnización, “que la propia alcaldesa redactó pero, parece ser, que después firmó otro documento con el PP unos meses más tarde, en el que también incluía una cláusula de indemnización en caso de que no se cumpliera ese acuerdo”.

Por tanto, “habría firmado dos documentos contradictorios entre sí, y esa situación, en principio, según lo que nos ha explicado, es la que le ha llevado a tomar esta decisión”. Cuestionada por si van a reclamar esa cláusula, ha declarado que “vamos a esperar para analizar lo que ha sucedido”.

Deslealtades

Tras el pleno, Del Río ha explicado que durante su mandato existía “un cúmulo de circunstancias adversas”, y se ha referido tanto al trabajo diario del Ayuntamiento como a que “no es nada fácil gobernar a tres”.

En este sentido, ha subrayado que “aunque nunca he hecho referencia a ello”, recientes “acontecimientos” le han llevado a pensar que “ha habido algunas deslealtades en cumplimiento del pacto, usurpación de funciones o, simplemente, no hemos tenido bien organizado el trabajo”. “A veces no nos hemos entiendo muy bien”, ha dicho sobre su equipo de gobierno.

En cuanto a si formarán parte del nuevo gobierno, ha señalado que “en principio esperaremos. Sí que estamos hablando pero será lo que diga el alcalde”.

En referencia a los pactos, Del Río ha afirmado que “eso son acuerdos a los que se llegan, no creo que sea nada nuevo”. Respecto a la reclamación de la cláusula de indemnización por parte de sus socios de gobierno, Del Río ha señalado que “tendrán que hacer lo que estimen en derecho e ir por la vía que consideren oportuna, pero ese acuerdo se ha llegado a tres partes y nadie ha ido obligado a nada”.

En cuanto al sentido del voto de su Agrupación, ha dicho que tanto ella como su equipo han sido “plenamente conscientes” de él, y ha reconocido que se va con una sensación “agridulce”, ya que “me hubiera gustado acabar mi proyecto político, pero se han dado circunstancias por ambas partes que no lo han permitido”, ha concluido.