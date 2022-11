La derecha inconstitucional

El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial estaba hecho la semana pasada. Por fin. Después de cuatro años de bloqueo inconstitucional de los populares. Pero el jueves El Mundo le deja este recadito en su portada: “El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del CGPJ”. Es la cabeza de caballo ensangrentada en la cama de Feijóo. La misma mañana Losantos le manda una bala en su homilía diaria. Le advierte de que no llega a presidente si sigue cediendo frente a los socialistas. Sutiles no son. La extorsión funciona. Feijóo se acochina, baja la cerviz y obedece. Renuncia al acuerdo con la excusa de que el PSOE quiere reformar el delito de sedición. Queda claro que quien dirige la oposición no es su líder sino la Caverna con maneras de mafia y que nuestra democracia está prisionera de esa derecha inconstitucional, incivil y tabernaria. Democracia plena.

Esto da la medida de la escasa calidad de nuestro sistema. La cloaca destruye las alternativas progresistas y la caverna maneja la alternativa conservadora. Una portada de periódico y un editorial radiofónico son capaces de tumbar en una mañana la renovación de la Justicia que se alarga cuatro años. Renovar el CGPJ es un mandato constitucional, no hacerlo es ilegal. El PP lo ha bloqueado hasta en tres ocasiones, siempre en legislaturas en las que no gobernaba. En las dos últimas décadas, populares y socialistas han gobernado una cada uno, pero los Consejos con mayoría conservadora han durado 15 años. De esa forma se han asegurado el mando de la sala 2ª del Supremo y de la Audiencia donde se juzgan sus casos de corrupción y desde donde pueden perseguir a los rivales, como hace el juez García-Castellón con Unidas Podemos. Ya lo dijo Cosidó en aquella filtración: “Controlaremos la sala 2ª por detrás”.

Tampoco es que lo escondan. En estos cuatro años, el PP se ha inventado hasta 20 razones para incumplir la ley. La última es otra falacia. Jamás se había obstaculizado la renovación por una reforma legal. El cambio del delito de “sedición” para incluir la violencia como condición necesaria no es una cesión al independentismo, que ni siquiera lo ha pedido para aprobar los Presupuestos, es una adecuación a la legislación europea. El Ejecutivo tiene la legitimidad y el apoyo de la Cámara para hacerlo. Intentar impedirlo es otro chantaje de la derecha iliberal y mafiosa. La democracia no es tal cuando poderes públicos y privados conspiran contra la soberanía popular. No es democracia plena un sistema en el que las decisiones no las toman los cargos electos sino un difuso poder en la sombra que se denomina “derecha política, judicial y mediática”.

Feijóo es una marioneta en manos de esa derecha inconstitucional que tiene secuestrada a la Justicia y acusa al Gobierno de ilegítimo y golpista mientras da un golpe a la Constitución. En su jueves negro, un Feijóo titubeante, inseguro, soltó que la novela de George Orwell, 1984, fue publicada el año al que hace referencia el título, treinta y cuatro años después de la muerte del autor. Si la hubiera leído, sabría que se ha convertido en un peón más del Ministerio de la Verdad que le vigila y le controla para que no se salga del guión que le dictan.

Parece que los guionistas están escribiendo su muerte prematura. Federico está a una homilía de pedir que tiren a Feijóo por la borda y nombren a Ayuso capitana. No descartaría que ocurriera. La Brunete mediática saliva con la posibilidad de presentar a Isabel La Católica, el Azote de la Izquierda. Se han dado cuenta de que Feijóo es más flojo y más torpe de lo que parecía en Galicia. No es lo mismo moverte por tu tierra con la mayoría de la prensa a favor que soportar los ladridos de la jauría madrileña. El gallego ha cometido el mayor error que puedes cometer ante unos matones: mostrar debilidad. Si lo eliminan para poner a Ayuso, España se enfrentará a la posibilidad de tener un gobierno tan ultra como la Caverna que la jalea.