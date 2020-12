A ver si lo he entendido bien. Vivimos en una dictadura comunista en la que la derecha y la ultraderecha tienen representación parlamentaria y gobiernan en ayuntamientos y comunidades. El partido de la Ley Mordaza dice que la izquierda amordaza. No tenemos libertad de expresión pero la oposición puede llamar libremente dictador al presidente y criminal al Gobierno y unos militares franquistas pueden firmar un manifiesto en contra y hablar de fusilar a 26 millones de rojos y separatistas hijos de puta y pedir que vuelva el fascismo. No es legítimo un Gobierno elegido en las urnas, pero es legítimo amagar con golpes de Estado. Hay tanta censura que se puede denunciar la censura.

