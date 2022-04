La oligarquía española

Se habla de oligarcas rusos como si solo en Rusia hubiera una casta económica que vive del régimen político y lo sostiene, es su protectora y su protegida. Pero aquí tenemos los nuestros, nuestros oligarcas, muchos de los cuales labraron su fortuna en el Franquismo y han seguido manejando el país en democracia. De ahí viene la riqueza de algunas empresas del Ibex 35: Acciona, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, OHL (presidida por Villar-Mir, ex ministro con Arias Navarro) o ACS (hoy dirigida por Florentino Pérez, presidente del Madrid). De hecho, muchos se reúnen en el palco del Bernabéu. Otros, en el Camp Nou. “Somos 400 personas y nos conocemos todos”, dijo Félix Millet, el oligarca que expolió el Palau de la Música de Barcelona. Franco los crió y ellos se juntan.

Son los mismos que tapaban al emérito cuando aún no lo era porque así se tapaban a sí mismos. Son los mismos que blindan a la monarquía y al régimen que lo acompaña porque así se blindan, porque si cayera un pilar, hubiera un proceso constituyente y empezáramos a revisar el sistema de arriba abajo, muchos de sus privilegios peligrarían. Son, por eso, los que han dinamitado, uno tras otro, todos los intentos de reformar este país, con la ayuda de periodistas a sueldo. Son los mismos que después invitan a los ex presidentes Aznar o González a sus consejos de Administración porque los favores se pagan. Son los que dirigen la banca, las constructoras, los medios, esa élite económica que extrae el dinero público gracias a su matrimonio con las élites políticas, que rara vez cae en manos de la Justicia y que nunca paga, siempre cobra.

La casta es un sistema de castas. Debajo de los 400, hay 4000 garrapatas chupasangres de menor categoría pero la misma avaricia. Toda oligarquía tiene su pequeña oligarquía. Aristócratas, advenedizos, listillos, amigos de los amigos, familia. Madrid, que es España dentro de España, es donde más chupópteros por metro cuadrado se concentran. El PP madrileño ha convertido la ciudad y la comunidad en una agencia de contratación para la casta media, medio baja y medio pensionista. Aguirre convirtió Madrid en la charca donde chapotean, siguiendo la costumbre franquista. Sus herederos continúan la tradición. Almeida y Ayuso son una agencia de colocación de comisionistas. Almeida y Ayuso: Comisiones y Contratas.

Después del escándalo Ayuso con su amigo y su hermano, eldiario.es desvela que Anticorrupción investiga comisiones millonarias en la compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid. Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y Naty Abascal, habría recibido una comisión de 1 millón de euros de un amigo suyo al que conectó con el consistorio que le concedió 5 millones de euros. Un caso parecido al de Ayuso. En lo peor de la pandemia, aparece un aristócrata sin otro oficio conocido que salir en revistas y tener una empresa sin actividad, presenta a un colega que dice tener contactos para conseguir mascarillas, se llevan un contrato millonario a dedo y compran mascarillas a un precio muy superior al de mercado, según advirtió el Tribunal de Cuentas.

Almeida dice que su ayuntamiento no tiene nada que ver, que el lío es entre esos dos empresarios. Pero el caso es que su administración concedió 5 millones a uno de ellos gracias a la intervención del otro, aunque ninguno de los dos sabía nada de material sanitario. Tampoco el amigo y el hermano de Ayuso tenían empresas o conocimiento en la materia. La oligarquía no tiene que saber de nada, basta con ser familiar o conocido y tener contactos. Basta un telefonazo, una comida, una conversación en un palco. La oligarquía siempre pasa por allí cuando hay dinero público que ganar y el político siempre está allí para dárselo. Rara vez les atrapa la Justicia porque es demasiado lenta o está de su lado. Esperemos que no puedan llegar sus tentáculos hasta la Justicia europea que investiga a Ayuso. Pero lo peor de la oligarquía, del gobierno de los privilegiados, es que no sólo les protege un sistema hecho a su medida, también el pueblo llano al que parasitan.