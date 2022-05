El documentalista de Putin: “Cuando conocí a Putin me pareció un administrador de fincas”

Escucha el programa completo aquí

Se cumplen tres meses del comienzo de la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, un líder que provoca el rechazo de medio mundo, pero al que en Occidente no comprende en toda su complejidad. Un ex agente de la KGB, judoca, geoestratega, cristiano piadoso, cleptócrata y salvador de una nación que se siente asediada.

“Cuando le conocí me pareció un administrador de fincas. Es mediocre y tiene muchos complejos. No me pareció que fuera a acabar siendo alguien que pueda declararle la guerra al mundo”, afirma el documentalista Vitaly Mansky, que fue la sombra de Putin durante sus primeros meses en el Kremlin, en el año 2000. Entonces pudo filmar al nuevo presidente ruso en espacios tan íntimos como su despacho o el coche oficial. Aquellas grabaciones acabaron dando forma a un documental esclarecedor, ‘Los testigos de Putin’, estrenado en 2018 y prohibido en Rusia.

“Putin lleva más de 20 años de poder absoluto sin ningún control. Hubo un momento en el que perdió el sentido de la realidad. Solo le puede parar su derrota”, sostiene Vitalhy Mansky, que nos habla desde su exilio en Letonia, país al que se marchó desde Rusia en 2014 tras la anexión de la península ucraniana de Crimea.