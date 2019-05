Soledad Puértolas rompe el silencio de la mujeres

“Todos los días guardan dentro de sí pequeños momentos de felicidad. Están al alcance de cualquiera, pero no todo el mundo es capaz de verlos. No están verdaderamente ocultos, pero sí algo camuflados. Si no te fijas, si vas muy deprisa, no ves nada. Hay que detenerse, respirar hondo, vaciarse de todo, convertirse en una especie de recipiente. Dejar entrar en tu persona el mundo entero”.

Entrevistamos a la escritora y académica de la RAE Soledad Puértolas EFE

Doña Elvira tiene el don de sentirse feliz sin ningún motivo aparente. La vida la ha puesto en una situación cómoda y privilegiada y, a través de su percepción del mundo conocemos la historia de tres generaciones de mujeres marcadas por hitos históricos como la guerra civil, la Revolución cubana o la primavera de Praga. Música de óperaes la última novela de Soledad Puértolas, una de las más excelsas autoras en lengua castellana y académica de la Real Academia de la Lengua cuenta en su última novela: Música de ópera la historia de Doña Elvira

Escucharemos como siempre a Santiago Alba, el consultorio de la Lectora Francis y las recomendaciones de Viñetas Cómic, mucho más que una tienda de tebeos.





Carne Cruda cumple 10 años gracias a sus oyentes

Ayúdanos una temporada más. ¡A por la décima!

.