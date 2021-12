Agricultores y tractores recorrerán las calles de Cuenca en protesta por la situación de crisis que vive el sector

Agricultores y tractores recorrerán el próximo lunes las calles de Cuenca convocados por las organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA Cuenca y apoyados por Cooperativas Agroalimentarias para protestas por la situación de crisis que vive el sector en especial por la subida de los costes de producción.

La protesta partirá desde la Travesía Avenida Cruz Roja Española, por la A40 hasta la calle República Argentina, continuando por Fermín Caballero, calle hermanos Becerril, Avenida Juan Carlos I, y la ronda Oeste para concluir en la rotonda del Agricultor.

Así, según señaló en rueda de prensa, el secretario provincial de UPA Cuenca, Miguel Esponera, acompañado del secretario general de ASAJA Cuenca, Manuel Torrero, se trata de un momento clave, continuación de las movilizaciones Agricultores y Ganaderos al Límite de hace varios años, pero la situación no he mejorado, mucho menos en los últimos meses. La subida de costes de producción es constante, “pero nunca bajan de una forma notable. No ocurre lo mismo con los precios que nos pagan por nuestros productos. A veces suben un poco y casi siempre bajan en picado”, ha denunciado.

El responsable de UPA Cuenca ha indicado que se trata de una situación inédita por la que se pidió al Ministerio que exigiera más control a la Unión Europea, “que busque una manera de controlar el hecho de que intermediarios y especuladores hagan negocio sin pisar el campo y condicionen el día a día de las explotaciones familiares

Desde UPA se ha solicitado la complicidad de la sociedad, de los consumidores, deben comprender que es difícil mantener un modo de vida ni un pequeño negocio si los costes de producción siguen subiendo y subiendo sin freno, “mientras los precios que recibimos por nuestros productos siguen en cifras de los años 80”. Porque la viabilidad solo se consigue con la subida de costes a los precios que reciben los agricultores, mientras que es fundamental otorgar dignidad y valor al trabajo de los agricultores y ganaderos.

Las organizaciones agrarias han animado a la participación a todas las personas el próximo lunes día 20 de diciembre a partir de las 11.30 horas desde la sede de Asaja en Cuenca.

El apoyo de Cooperativas

Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha también ha manifestado su apoyo a estas movilizaciones. Según ha recordado la entidad, “los agricultores están siendo los principales afectados por la brutal subida de los costes de producción (factura eléctrica, combustibles, semillas, abonos y otras insumos necesarios para su explotación) que ponen en peligro la rentabilidad de las explotaciones; a lo que se unen las nuevas exigencias medioambientales, las limitaciones en el acceso al agua previsto en los actuales procesos de planificación hidrológica y la falta de mano de obra, etc. que son, todos ellos, motivos que justifican el malestar de los agricultores y ganaderos y, por tanto, el anuncio de sus protestas”.

Así, consideran que esta situación de crisis se está trasladando también a las cooperativas agroalimentarias que están sufriendo igualmente un injustificado aumento de los costes de producción, dificultades para abastecerse de materias primas precisas para el desarrollo de su actividad industrial (botellas, embalajes, maquinaria, etc.) y limitaciones logísticas para la salida comercial de sus productos a los mercados internacionales, especialmente, por la crisis de contenedores que actualmente existe en el transporte marítimo.

Por otro lado, el aumento de la inflación que pesa sobre la economía a nivel nacional también afectará al aumento de los precios de los productos de alimentación que se paguen por los consumidores aumento de precios que, sin embargo, no se refleja en una mayor remuneración de los precios en los primeros eslabones de la cadena y que, por el contrario, contraerá el consumo global, con los efectos negativos que ello supone para la industria agroalimentaria.