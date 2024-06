Los alimentos ‘Campo y Alma’ se promocionan en el Congreso Anual de Dirección y Economía de la Empresa

El Centro Cultural San Marcos de Toledo ha sido el escenario del encuentro gastronómico realizado por ‘Estrellas de La Mancha’, en el marco del XXXVIII Congreso Anual de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) con Felipe Hernández Perlines, Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Castilla-La Mancha y Presidente del Comité organizador del congreso.

Este evento ha reunido a más de un centenar de universidades de dentro y fuera de España, con más de 600 participantes de países de todo el mundo. Los asistentes han podido conocer y degustar una amplia variedad de productos locales, todos ellos con Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), Denominaciones de Origen (DO) y otros sellos de calidad, consolidando el proyecto de Estrellas de la Mancha como una plataforma destacada para la promoción de la gastronomía castellano-manchega y sus productos de proximidad y calidad.

La iniciativa de hoy, dentro del marco de la ruta gastronómica Estrellas de la Mancha, respaldada por la marca Campo y Alma del Gobierno regional, y con la colaboración de Mazapán San Telesforo, tiene como objetivo apoyar el conocimiento y fomentar el consumo de productos que distinguen la rica despensa de nuestra región por su calidad. “Es un orgullo apoyar el impulso del turismo de congresos y en general del turismo MICE en Toledo y Castilla-La Mancha que están dando la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la región y el Ayuntamiento de Toledo a través de iniciativas como estas con productos de la tierra”, señalaban los fundadores de Estrellas de La Mancha, Juanma Albelda y Elías Zreik.

Entre los intervinientes en el cóctel del Congreso estuvieron la Directora General de Producción Agroalimentaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena Escobar, Camilo Prado Román, Presidente de AEDEM, y Mariángeles Junquera, una de las dueñas de San Telesforo. Cada uno de ellos destacó la importancia de iniciativas como esta para poner en valor el esfuerzo de los productores locales y promover el consumo de productos autóctonos.

Sobre Estrellas de La Mancha

Estrellas de La Mancha es una iniciativa que, en su cuarto año de andadura integra a cerca de 200 productores de alimentos de proximidad y marcas de calidad diferenciada de Castilla-La Mancha, con más de 1.000 productos destacados. Este proyecto promueve rutas gastronómicas que ponen en valor el trabajo y la calidad de empresarios y productores locales, habiendo realizado paradas en diversos establecimientos y lugares de renombre.

La ruta gastronómica ha contado con la participación de destacados chefs locales, quienes han elaborado menús con productos de alta calidad, y en el día de hoy se han degustado productos como el Queso Manchego (D.O.), Surtido de Ibéricos de Castilla-La Mancha, Berenjenas de Almagro (I.G.P.) con Miel de la Alcarria (D.O.) y Nuez de Nerpio (D.O.), Aceituna Gordal con corazón de Mazapán de Toledo (I.G.P.) o la Empanada de Perdiz y Pisto Manchego con Ajo Morado de las Pedroñeras (I.G.P.) y Cebolla de la Mancha (I.G.P.). Los postres degustados han sido Bocaditos de Pistachos de la Mancha, Helado Km0 Castilla-La Mancha sobre cama de hojaldre con ingredientes de las cinco provincias de nuestra región, como la Nuez de Nerpio (D.O.), el AOVE Campo de Montiel (D.O.), el Vino Blanco Uclés (D.O.), el Azafrán de la Mancha (D.O.), y la Miel de la Alcarria (D.O.). No ha faltado Mazapán de Toledo (I.G.P) de San Telesforo y las DO de Vino de La Mancha, Jumilla, Manchuela, Vinos IGP Tierra de Castilla y Cerveza Artesana de Toledo.