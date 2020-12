ASAJA pide un cambio de modelo en la región y augura nuevas movilizaciones porque lo demanda el sector

Los responsables de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Manchan han dibujado un negro panorama para el sector agropecuario regional y, en especial para el del vino, si no se cambia el modelo de la región y han puesto de manifiesto las demandas de los agricultores por volver a las movilizaciones porque nada ha cambiado.

Tanto el presidente regional de la organización, Fernando Villena, como el secretario regional, José María Fresneda, se han preguntado por qué con esta pandemia “los precios se han desplomado en España y no en países como Francia e Italia que, a pesar de sus dificultades, se han sabido mantener”.

Para el sector del vino auguran malas perspectivas si no se adoptan medidas para atajar la crisis. Según ha señalado Fresneda y con “las declaraciones de cosecha en la mano, este año nos vamos a acercar a 29 millones de hectólitros solo en Castilla-La Mancha”, lo que supone el 60% de la producción nacional, que será de 44 millones de hectólitros.

A su juicio, estas cifras son una locura cuando se esperaba una cosecha más corta, en torno a los 23 ó 24 millones de hectólitros, mientras que en otras regiones sí se han mantenido por debajo. Por ello se ha mostrado “convencido de que en ese 60% hay uva de otras regiones que ha llegado aquí, y que el fraude sigue igual de vivo que siempre o más”.

Para atajar esta situación ha pedido medidas de mercado, la primera de ellas una destilación de crisis con dotación presupuestaria suficiente como ya han hecho en otros países y así se lo han solicitado al consejero de Agricultura, y no con lo “que sobre del PASVE (Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola), ha señalado Fresneda. “O retiran 10 millones de hectólitros del total nacional, o el mercado español está hundido”, ha señalado.

También, ha urgido a que a primeros de año ya esté sobre la mesa el borrador de la Ley de la Viña y el Vino donde contemple unos rendimientos por hectárea, los grados Baumé determinados y las sanciones millonarias por su incumplimiento, así como una Interprofesional regional en la que estén representados todos los actores del sector.

Fin de los recortes a los regantes

Otros sectores tampoco han salido bien parados en el balance del año que ha realizado ASAJA, así en lo que se refiere a la política de agua han pedido el fin de la política de los recortes de agua para los agricultores de la región. “Sí hay agua, pero hay que gestionarla mejor y controlar a los que actúan al margen de la ley”, ha señalado Fresneda y ha solicitado al Gobierno regional que se sume a las reivindicaciones de los regantes igual que la organización ha apoyado el Pacto por el Agua regional, aunque ha ratificado que lo seguirán apoyando si “hay partidas presupuestarias definidas y proyectos específicos”.

En relación a Ley de la Cadena Alimentaria y las modificaciones que se han introducido este año, ASAJA considera que en el año que comienza hay que conseguir que se reconozcan unos costes de producción de referencia por producto, de hecho, la organización está trabajando “con la Universidad de Castilla-La Mancha para sacar un estudio de costes de los principales cultivos de la región”.

Nuevas manifestaciones

Los responsables de ASAJA han recordado que el año 2020 comenzó con el sector agrario en la calle para pedir unos precios justos para los agricultores y que se interrumpieron por la crisis sanitaria. Sin embargo, a su juicio nada ha cambiado y han sido los agricultores los que han siguen pagando los bajos precios y los altos costes de producción y muchos “están pidiendo movilizaciones ya, con COVID o sin COVID”, ha señalado Villena.

“Cuando la vacuna nos devuelva la libertad daremos un puñetazo en la mesa y exigiremos, porque movilizaciones va a haber y gordas porque no vemos voluntad en nadie para intentar arreglar los problemas que tiene el sector agrícola y ganadero”, ha señalado Fresneda

El balance en estos momentos es que no se ha solucionado nada. “Eran problemas de costes, precios, que no se cumplía la ley de la cadena alimentaria y seguimos lo mismo, se ha salvado algún producto como el melón o los ajos pero el resto sigue igual”, ha señalado y ha ratificado que “hay demanda por parte de los agricultores y hay quién pregunta por qué no estamos ya en la calle con covid o sin covid”, ha sentenciado