Los ganaderos trashumantes atrapados en Ciudad Real, preocupados por el aumento de temperaturas para próximos días

Los ganaderos trashumantes que están atrapados en el Valle de Alcudia, en la provincia de Ciudad Real, sin poder regresar a zonas más frescas como hacen cada año a primeros de junio, debido a las restricciones de movilidad aplicadas por la Junta de Castilla-La Mancha para tratar de controlar varios brotes de viruela ovina, están desesperados porque les den una solución y poder iniciar la marcha. Son 15 ganaderos, la mayoría proceden de Guadalajara pero también de Soria y de Teruel.

Un trashumante soriano y sus mil ovejas, bloqueados en Ciudad Real por la viruela

Antonia Blanco, junto a su marido Eduardo del Rincón, espera una solución que no llega para poder partir hacia tierras sorianas. Lo que sí llegó ayer es el pienso que ha enviado la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para los 15 ganaderos trashumantes que están bloqueados en la provincia de Ciudad Real.

Según Antonia Blanco, todos los ganaderos han recibido pienso para alimentar a las 10.000 cabezas de ganado para toda esta semana. Sin embargo, esto no es suficiente para estos animales: “A primeros de mes teníamos que estar en otras tierras, y más como está el campo aquí, porque en esta zona ni ha brotado la hierba, y las ovejas están a base de pienso, pero ya están mal porque necesitan el verde y el frescor. Da pena ver cómo están los animales, para un ganadero que está toda la vida con ellos, que los cuida mejor que a un miembro de su familia, es muy duro verlos así”, señala.

Además, consideran que el pienso no es suficiente, necesitan al menos paja. “Nos traen pienso, pero paja no porque no encuentran, pero solo con el pienso no es suficiente, necesitan más comida”, por eso quieren partir hacía Soria, “allí ya está todo verde y el campo está precioso”, asegura.

Están preocupados por los animales y piden una solución cuanto antes: “Ahora aún está el tiempo fresco, pero a finales de semana ya dan temperaturas de verano y las ovejas lo van a pasar mal, porque las ovejas no están acostumbradas al calor de aquí y no sé cómo va a resultar”.

Además, el contrato que tenían con las fincas del Valle de Alcudia ya ha cumplido, y “estamos de prestado”, además, apunta que “allí (en Soria) estamos pagando también los pastos, y es todo pagar”.

Creen que la Administración debería haber puesto en marcha una solución antes puesto que ya sabían que estaban las ovejas trashumantes de Soria, Teruel y Guadalajara en tierras de Ciudad Real. “Queremos una solución ya, y si tienen que hacer una prueba a las ovejas, que la hagan ya, que llevamos aquí desde febrero encerrados, además las ovejas no se han juntado con otros rebaños, y no ha habido brotes de viruela en el Valle de Alcudia”, señalan esperando que les llegue cuanto antes el permiso para poder poner rumbo a zonas más frescas para pasar el verano.