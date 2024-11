El Gobierno de Castilla-La Mancha comenzará a definir el lunes los mecanismos de ayuda y reconstrucción tras la DANA

El lunes se constituirán en las localidades de Letur y Mira sendas comisiones de coordinación para abordar los daños producidos por la DANA en las que estarán representadas las cuatro administraciones implicadas: Gobierno central, autonómico, y administración provincial y municipal.

Así lo ha avanzado este sábado desde Letur el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha asegurado que dichas comisiones estarán vigentes “los meses que sean necesarios”. “Hasta que veamos la luz definitiva”.

El trabajo pasará por evaluar las necesidades de las familias que, decía, ya tienen “anticipado”. En este aspecto ha explicado que “sabemos ya bastante de cuáles van a ser los problemas de las familias y queremos canalizar tanto la ayuda solidaria como la privada. Lo realmente importante es, como digo, que las cosas funcionen atendiendo a cada familia en su singularidad, porque no hay fórmulas mágicas, cada uno tiene un problema, y hay que atenderlo con ese nivel de detalle minucioso”.

Dicho esto, y “frente a las desinformaciones”, el titular del Gobierno castellanomanchego ha defendido que, en base a su experiencia, la mayor parte de las ayudas que se canalizan por el mecanismo de emergencia “terminan siendo importantes y resarcen buena parte de los daños, tanto públicos como sobre todo privados”.

Ayudas al sector agrario

También el consejero Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán ha visitado este sábado población. “Esto, hay que afrontarlo con presente, pero también con futuro y en ese sentido se articularán las medidas que hay que establecer de reconstrucción y de ayuda”, decía.

“No vamos a dejar ni a Letur ni a Mira, la localidad de Cuenca que también ha sido afectada, los vamos a acompañar en todo momento y no se va a escatimar ningún tipo de esfuerzo para que, cuanto antes, el pueblo vuelva a recobrar la normalidad que tenía antes de esta circunstancia que ha ocurrido”.

Ha desvelado que, a partir del año 2025 se establecerá un mecanismo asociado a los presupuestos de Castilla-La Mancha, vía enmienda, para realizar las modificaciones oportunas que permitan habilitar medidas de recuperación con el objetivo de restaurar “la normalidad lo antes posible” y, sobre todo, según añadía, “mejorando para que estas situaciones no se pudieran volver a producir”.

El consejero ha dicho que el Ayuntamiento de Letur está “haciendo una gran labor”, así como el resto de las administraciones públicas y ha avanzado que su departamento ya trabaja en un mecanismo que permita trasladar peticiones y la situación que se vive en el ámbito agrario de la región, a través de las diferentes oficinas comarcales.

“Intentaremos también ayudar a todas las personas que, en la labor de producir agricultura y ganadería, también puedan haberse visto afectadas”. Ha matizado sin embargo que todavía habrá que analizar lo ocurrido en el ámbito agrario.

“Hemos estado también en contacto con propietarios de importantes explotaciones que pueda haber en las localidades y lo hemos hablado. Tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia necesaria para centrarnos en lo importante, que vuelven a ser las personas”.

Será a mediados de la próxima semana cuando una vez que se terminen de elaborar los informes sobre el sector agario, se pueda definir, incluso con fondos europeos, posibles líneas de ayuda junto con el Ministerio de Agricultura. “Para que esos recursos puedan venir cuanto antes y apoyar a donde realmente haga falta”.

“Entendemos que, por la orografía, en el caso de Letur que tiene peculiaridad agrícola, habrá algún daño en alguna infraestructura, pero, principalmente, la ganadería puede haber sufrido más daño, por lo que supone también una comarca importantemente ganadera”, ha precisado.

El presidente regional se refería también a las labores de búsqueda de las cinco personas que todavía no han sido localizadas en Letur y ha dicho que no se descarta ninguna zona, porque no hay un análisis claro de cómo se comportó el agua.

“Ojalá y pudieran aparecer debajo de las cascotes de las viviendas. Se han demolido ya tres. Pueden llegar a diez en el caso de demoliciones. Pero la perspectiva mayoritaria con la que trabajan los especialistas es que la fuerza del agua fue de tal magnitud que arrastró muchísimo. De manera que el trabajo se ha llegado ya incluso hasta el Segura”.

Núñez ofrece “el apoyo” del PP en modificaciones legislativas o presupuestarias

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha ofrecido hoy al Gobierno de Castilla-La Mancha “el apoyo” del Partido Popular en las Cortes regionales para “realizar las modificaciones legislativas o presupuestarias” que den una respuesta de emergencia a los municipios de Mira (Cuenca) o Letur (Albacete).

Así lo ha indicado durante su visita a Letur donde ha incidido en que “es urgente” activar todos los recursos necesarios, así como económicos, para ayudar a los municipios a los que más ha golpeado esta catástrofe.

Núñez ha aprovechado esta nueva visita a la localidad para trasladar su agradecimiento a los profesionales que están trabajando en la búsqueda de los cinco desaparecidos en Letur, que están realizando esta labor “con dedicación y esfuerzo”, algo que es “de admirar”.

El presidente regional del PP cree que la “prioridad” es encontrar a los desaparecidos para después ir recuperando la normalidad en los municipios afectados, sin que falta comida, ropa, agua o productos para cubrir las necesidades básicas de aquellas personas “que lo han perdido todo”.

Page, confiado en que prime “la buena política” frente “al populismo”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a visitar hoy Letur y ha dicho que “todo se hace pequeño comparado con el drama de la Comunidad Valenciana”, se ha mostrado confiado en que prime “la buena política”, frente “al populismo o la demagogia que es, probablemente lo más dañino” ante una tragedia como la que está viviendo España.

“Son momentos para que se ponga de manifiesto lo bueno de la política, no la mala política. Y creo que eso es lo que ha sabido hacer España en muchas tragedias. Espero, sinceramente, que sea lo que termine primando y lo que termine quedando en la sensación general”.

Page, que se ha mostrado “muy solidario” con Valencia, ha precisado que la magnitud de la tragedia vivida en la comunidad vecina tras el paso de la DANA, no es comparable con los efectos que ha tenido en Castilla-La Mancha. La comunidad autónoma se ha ofrecido a enviar material para atender las urgencias de la Comunitat Valenciana.