Guadalajara acoge la II edición de la Feria de la Cerveza Artesana del 6 al 9 de octubre

Guadalajara va a acoger desde este jueves, día 6, al 9 de octubre la II edición de la Feria de la Cerveza Artesana, en el parque de La Concordia.

Durante las cuatro jornadas podrán degustarse más de 100 tipos de cervezas artesanas creadas por cerveceros de todo el país, también locales y de la región, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Se trata de una feria organizada por la Asociación de Cerveceros Artesanos, con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara y de las cerveceras locales Arriaca y Vulturis.

El objetivo de esta muestra es dar a conocer este producto artesano y combinarlo con la comida de calle, creando un espacio de convivencia. No en vano, la Feria se ha concebido como un punto de encuentro de carácter familiar en el que se han programado conciertos musicales, juegos y talleres infantiles, juegos populares, etc. En paralelo, podrán degustarse burguers asturianas, productos gallegos, salchichas alemanas, tacos mexicanos, pizzas, crepes, gofres, rollitos, entre otros.

La inauguración tendrá lugar el jueves, 6, a las 19.00 horas. El viernes, además de música ambiente, juegos poulares o beer-mú con Los Winters, tendrá lugar, a las 20.00 horas un taller de rugby touch por el Club de Rugby Guadalajara.

El sábado continuará el festival con nuevas actividades culturales y familiares y propuestas como, a las 17.00 horas, un curso de elaboración de cerveza artesanal impartido por Carlos de Vamos a Beer, en su estand.

La Feria cerrará sus puertas a las 23.00 horas del domingo, con la sesión más prolífica en concursos, conciertos y actividades, como, de 17.00 a 19.00 horas, un taller infantil de modelaje de barro, o el concierto de Laika Stone a las 20.00 horas.

Habrá conciertos cada jornada, con Los Winters, T3rminus, Blues del Foro, Ksora Rock, The Habbit of the rabbit o Laika Stone.