Martínez Arroyo: “Creo que el vino va a ser capaz de llegar al enlace de campaña en mejores circunstancias que el año pasado”

El sector del vino pasa por un momento complicado tras el cierre del canal Horeca durante meses. Bruselas, de momento, se ha negado a destinar fondos extraordinarios para el sector. Sin embargo, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, es optimista, cree que el sector del vino va a ser capaz de llegar el enlace de campaña, al inicio de la vendimia, mejor que el año pasado.

Sale a información pública el anteproyecto de Ley de la Viña y del Vino, con el objetivo de que llegue a las Cortes antes de que acabe el año

Además, la Consejería está dando pasos para consolidar un nuevo modelo para este sector en la región a través de la nueva Ley de la Viña y el Vino que espera esté en las Cortes antes de final de año y de la ley de reestructuración del viñedo en la que se va a apostar por las variedades que los consumidores demandan. Así lo ha contado el consejero en una entrevista concedida a AgroalimentariaCLM.

Parece que Bruselas está reticente a destinar fondos extraordinarios para el sector del vino. ¿Qué se va a hacer desde Castilla-La Mancha?

Es verdad que se ha hecho una buena negociación con la Comisión, hemos presionado a nivel regional y desde la AREV (Asamblea de Regiones Vitivinícolas que actualmente preside Emiliano García Page) para que se hiciera un esfuerzo para el sector del vino. El comisario no lo ha considera, espero que recapacite.

¿Cómo está el sector vitivinícola en este momento?

El sector está reaccionando bien, porque la situación es de dificultad en otros mercados como el francés o el italiano. Los datos de marzo en Castilla-La Mancha son espectaculares, hemos exportado 116 millones de litros, que son 1,16 millones de hectolitros desde la región, que es la cifra más alta desde junio de 2015, este incremento espectacular se va a consolidar en los próximos meses, anticipo que eso va a ser así porque estamos en contacto con las cooperativas, con las principales bodegas, y vemos cómo evoluciona el mercado.

Castilla-La Mancha está de nuevo conquistando los mercados, no solo por las dificultades en otros países sino porque se está reactivando la hostelería en toda Europa que es fundamental para que nuestro sector tire. Creo que el vino va a ser capaz de llegar el enlace de campaña, al inicio de la vendimia, en mejores circunstancias que el año pasado, si todo va bien y esto es un mensaje de optimismo en un sector de los que peor lo han pasado.

¿También está mejorando en valor el vino de Castilla-La Mancha?

En valor crece, pero seguimos en precios bajos porque una parte importante de lo que más exportamos es graneles. Cuando exportamos un vino embotellado tiene cinco veces más valor que el vino a granel. Vamos creciendo en embotellado cada año y si observamos la serie histórica vemos que vamos a mejor, hoy somos la primera región española en embotellados, el 25% de total de embotellados de España se hace desde Castilla-La Mancha.

El precio también se ha incrementado en últimos meses, ese tirón de la demanda está haciendo que los precios se incremente pero de manera tímida y espero que esto puede mejorar en los próximos meses.

¿Hacía dónde debe orientarse el sector del vino y cómo va a contribuir la nueva Ley de la Viña y el Vino al cambio necesario en el sector?

La Ley de la Viña y el vino, que está previsto que vaya a las Cortes antes de que acabe este año, permite la creación de una figura fundamental que es la Inteprofesional del vino. La Interprofesional nacional hace un papel extraordinario en materia de promoción, pero la Interprofesional del vino de España no va a resolver los problemas en Castilla-La Mancha. Hoy hay consenso sobre la necesidad de esa interprofesional, que es la que tiene que autorregularse, decidir cuánto vino, cuánto alcohol, cuánto mosto hay que hacer cada campaña. Las interprofesionales obligan a todos a través de las extensiones de norma, es decir, van a obligar a que se haga unas cantidades de mosto o de vino si se decide en la interprofesional y creo que esto es un antes y un después en el sector del vino en Castilla-La Mancha.

Además hemos limitado el rendimiento productivo por hectárea, el grado que tiene que tener la uva a su entrada en bodega, hemos apostado por una retirada de subproductos en Castilla-La Mancha; la ley nos va a servir para consolidar todo esto.

Además vamos tipificar también las sanciones para que el que incumpla realmente no puede seguir en el sistema, que vayamos a un modelo por la calidad: la uva tiene que tener más de 9 grados.

El sector es consciente y nosotros vamos a seguir tirando de este carro, porque cada vez que hacemos una botella de vino en Castilla-La Mancha estamos consiguiendo un mayor valor añadido, y para eso la uva también tiene que tener calidad, y para eso también hay que pagar distintos en función de la calidad del producto no solo desde el punto de vista sanitaria y también en función de los deseos de los consumidores.

Por otro lado, vamos a adaptar la ley de reestructuración del viñedo precisamente a eso porque entendemos que hay que apostar por las variedades que los consumidores demandan y no por las que nosotros queremos, por la que los consumidores quieren, ese es el futuro del sector del vino de Castilla-La Mancha

¿Cómo está la situación en la DO Valdepeñas tras los enfrentamientos que se han producido en los últimos meses?

Ha desparecido la Interprofesional de vino de la Denominación de Origen Valdepeñas, pero no el Consejo Regulador, la DO sigue existiendo y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, no va a haber ningún problema, va a seguir funcionando el mercado del vino de Valdepeñas, posiblemente mejor que hasta ahora, con más garantías.

Hemos hecho mucho, pero lamentablemente no han sido capaces de llegar a un acuerdo, viticultores y bodegas, a pesar de los esfuerzos extraordinario que se ha hecho, desde la Consejería hemos internado por todos los medios que llegasen a un acuerdo, no ha podido ser, no merece la pena lamentarse y nosotros vamos a garantizar la trazabilidad de los vinos de valdepeñas.

Para nosotros Valdepeñas es clave, es la segunda denominación de origen más antigua de España y la más de Castilla-La Mancha, es un lugar especialmente importante desde el punto de vista de la viticultura, hay 2500 viticultores detrás de este proyecto y nosotros nos comprometemos a acompañarles y a apostar por la trazabilidad y la calidad.