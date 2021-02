Deporte y mejor alimentación para luchar contra el síndrome de Prader-Willi

Hola a todos y a todas. Antes de nada, me voy a presentar, para que me conozcáis un poquito más. Me llamo Alejandro, tengo 26 años y actualmente vivo en mi pueblo, Gálvez.

Dicho esto, quería contaros mi experiencia con el deporte y lo que me está ayudando a estar mejor conmigo mismo.

A causa del síndrome de Prader- Willi, que me diagnosticaron al nacer, mi cuerpo no pierde calorías y todo lo que digiero no lo adelgazo como lo puedes hacer tú. Las personas como yo, que hay muchas, acaban siendo obesas y con enfermedades relacionadas con la obesidad. Por eso, cuando llegó la cuarentena a causa del COVID, fue lo peor que me pudo pasar. Los gimnasios cerrados, sin salir a la calle, sin poder moverme…y decidí traerme el deporte a casa y comenzar con varias rutinas, que sigo haciendo todos los días.

Os digo algunas de ellas por si os animáis a hacerlas:

1. Hacer pesas y repetirlas 10 veces. Si no tienes pesas como las mías, puedes hacerlo con unas botellas de agua de 2 litros.

2. Correr 10 minutos y andar otros 10 minutos por el pasillo de mi casa (acordaros que a la calle no se podía salir). Esto lo repetía cinco veces. Actualmente salgo andar una hora por la mañana y otra por la tarde.

3. 10 minutos en la bici estática.

4. En verano me iba a la piscina de mi abuela y hacía 10 largos.

Todo esto es mucho esfuerzo y sacrificio, pero lo estoy realizando gracias a la ayuda me mi médico y a varios profesionales de referencia de CECAP. No os imagináis cómo me animan en mi día a día para continuar con ellas, ya que es algo bueno para mi salud.

Dentro de los últimos cambios que estoy haciendo para mejorar mi cuerpo, está la dieta. He decidido cambiar mis comidas y empezar una vida más saludable, ya que estas rutinas de ejercicios me ayudan a estar mejor y más cómodo con mi cuerpo.

Y es que llevo practicando estas rutinas 10 meses y todo lo que he conseguido son cosas positivas para mí. Por ejemplo: mi comportamiento está siendo cada vez más agradable tanto con mi familia como con mis amigos y estoy perdiendo mucho peso. Por lo tanto, es algo que seguiré haciendo porque estoy muy contento por todo el trabajo que estoy realizando y los resultados ¡están siendo muy positivos!

Por último, quiero decir unas palabras para animar a todos los chicos y chicas que me estáis leyendo: si os queréis sentir como yo, así de feliz, os animo a hacer deporte. Es algo que nos viene muy bien a todos con el fin de mejorar la salud de cada uno/a de nosotros/as.

Y con esto me despido. Espero que os haya gustado mi ejemplo de vida y podáis realizar el deporte que más os guste, para poder estar cómodos con vosotros mismos.