Cáritas ve con “preocupación y asombro” la anulación del Ingreso Mínimo de Solidaridad de Castilla-La Mancha

La pandemia producida por la COVID-19 ha agravado las situaciones de muchas de las personas que ya acudían a Cáritas y de otras que se han visto en la necesidad de pedir ayuda a esta entidad porque se han quedado sin empleo, no podían alimentar a sus familias, no podían hacer frente a los gastos de la vivienda o sufren otro tipo de pobrezas, como la brecha digital o la violencia familiar. Con el lema “La Caridad No Cierra” los agentes de esta entidad “han estado y están al lado de las personas que más lo necesitan intensificándose en estos meses la labor de acompañamiento a todas las familias y personas que están en una mayor situación de desprotección”.

Así lo resume Cáritas en el informe de sus actuaciones que acaba de elaborar, donde destaca que no solo ha facilitado alimentos y productos de primera necesidad, sino que también ha ofrecido acompañamiento a las personas sin hogar, a las familias, a los niños, a las mujeres, a los mayores, a las personas que tenido que ir a los centros sanitarios, a las personas en prisión y a los temporeros.

Así, desde comienzo del año 2020 y hasta septiembre del mismo, se ha incrementado el número de personas que han acudido a Cáritas Castilla-La Mancha, atendiendo a 15.712 familias directamente, e indirectamente a 48.000 personas. El aumento es significativo, ya que durante el período del estado de alarma (mediados de marzo) y hasta el mes de agosto se habían atendido ya al 70% de personas acompañadas en 2019. Se han invertido 1.377.965,74 euros en ayudas directas; fondos que provienen de las donaciones de socios y donantes, administraciones públicas locales, provinciales y regional, entidades bancarias, empresas y fundaciones.

Según explica Cáritas, este tiempo de crisis ha supuesto un incremento del trabajo de la entidad en todas las provincias, así como de las personas a las que está atendiendo. En este sentido Cáritas Castilla-La Mancha pone de manifiesto. Y en este contexto, pone de manifiesto la imporncia de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque observa “con asombro y preocupación” que de las familias atendidas en Cáritas, lo hayan solicitado 2.195, pero de esas solicitudes solo se ha resuelto favorablemente a un 15%, han sido denegadas un 43%, y están aún pendiente de resolución el 34,5%.

“Hay que sumar la dificultad para solicitarlas debido a las bajas capacidades y/o formación, ya sea para entender los requisitos, así como el manejo de herramientas online. A ello se añade una atención telemática deficiente por parte de la administración. En este tiempo de crisis sanitaria está resultando muy difícil la comunicación con sus trabajadores sociales de referencia en cada Ayuntamiento”, subraya.

"No se han puesto en marcha los medios técnicos oportunos"

Por este motivo Cáritas Castilla-La Mancha considera que no se han puesto a disposición de los ciudadanos, los medios técnicos oportunos. "En este tiempo de crisis sanitaria está resultando muy difícil la comunicación con sus trabajadores sociales de referencia en cada Ayuntamiento.

También lamenta el retraso en los cobros de las ayudas extraordinarias de COVID que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puso en marcha en el mes de mayo de este mismo año, estableciéndose un plazo de resolución de 15 días, siendo en la práctica de hasta 5 meses. "Un plazo elevado para las familias con escasos recursos, sirva como ejemplo que de 1.051 solicitudes a esta ayuda de familias con las que se ha trabajado en una de las Cáritas Diocesanas, les contestaron afirmativamente a 89, de manera negativa a 34 y a 928 familias no han recibido ninguna información", añade.

Finalmente, pide a la Administración pública que dé respuestas más ágiles, "ya que cuando responde lo hace tarde y de manera confusa, imponiendo una excesiva carga burocrática y una ausencia de coordinación entre administraciones". Y subraya el esfuerzo presupuestario que Cáritas ha tenido que hacer para poder dar respuesta a las demandas de ayudas básicas de los miles de personas que está acompañando y atendiendo, siendo las comunidades cristianas quienes han colaborado para ello.