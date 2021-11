Castilla-La Mancha decidirá sobre dónde poner las dosis a los niños "cuando lleguen sus vacunas"

La Consejería de Sanidad todavía no ha decidido sobre dónde se llevará a cabo la vacunación de los niños entre 5 y 11 años. A falta de que lleguen las dosis, “se decidirá cuando lleguen las vacunas y sabiendo cuántas nos llegan”, ha dicho hoy el consejero del ramo, Jesús Fernández Sanz, durante una rueda de prensa en la que ha explicado cómo se va a realizar el proceso del traslado de las Urgencias desde el Hospital Virgen de Salud al nuevo Hospital Universitario de Toledo.

España recibirá estas vacunas en dos semanas, según ha comentado hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Unos 180.000 castellanomanchegos, el 10% de la población diana a vacunar (los mayores de 12 años) no han recibido ninguna dosis

Mientras tanto, explicaba, continúa en la región un proceso de “vacunación amplio” para inocular las dosis de refuerzo. Esta semana se ha comenzado con el grupo de edad entre 69 y 60 años y ya se ha inoculado una tercera dosis a más del 70% de los mayores de 70 años. Entre los vacunados con Janssen el proceso va más lento. Un 23% ha recibido la dosis de recuerdo.

Unos 180.000 castellanomanchegos, el 10% de la población diana a vacunar (los mayores de 12 años) no han recibido ninguna dosis. El consejero ha animado a los ciudadanos a vacunarse y también a ponerse las dosis de refuerzo “porque generamos inmunidad”.

No habrá restricciones en Navidad

El consejero de Sanidad ha vuelto a repetir hoy que el Gobierno castellanomanchego no se plantea restricciones para Navidad. “Ya tenemos medidas y son buenas”. Una postura que, aclaraba, se mantiene “pensando en la Economía, pero no solo eso. Tener Navidad es algo que necesitamos”. Un mensaje al que ha añadido el de la cautela y la responsabilidad.

“Tranquilidad” con la ómicron que “puede estar ya en el territorio”

Sobre la nueva variante ómicron, el consejero de Sanidad ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad”. De momento no hay casos o sospecha de infección con esta nueva variante en Castilla-La Mancha “pero es posible que esté en el territorio”, reconocía.

Tras reconocer que “científicamente no se conoce casi nada”, sostiene que “las personas afectadas tienen síntomas parecidos. No parece que esté habiendo nada diferente” y por eso, preguntado por la posibilidad de establecer medidas preventivas adicionales Fernández Sanz recuerda que “las medidas están todas estudiadas. Sabemos lo que es cerrar parte de la vida social, sabemos lo que es perimetrar… Pero en eso no estamos ahora” y ha aludido a las actuales cifras de la pandemia en la región.

“No estamos en las cifras que tuvimos”. Según los datos del Ministerio de Sanidad de ayer lunes la incidencia acumulada en 14 días es de 115,98 casos por 100.000 habitantes, frente a la media nacional que ya se sitúa en los 199 casos. Se trata de riesgo medio de contagios, según el nuevo semáforo COVID.

“La incidencia no es muy alta”, decía el consejero para recordar que Castilla-La Mancha se encuentra entre el grupo de comunidades autónomas con menor tasa de contagios junto a Extremadura (84,96) y Andalucía (98,74).

La tasa de ocupación hospitalaria por 100.000 habitantes es de 5,82 y el porcentaje de camas COVID no supera el 2,41%. Mientras, la tasa de ocupación UCI por 100.000 habitantes no llega a 1 (0,93%) con un porcentaje de camas ocupadas del 5,40%. “Tenemos 13 UCI ocupadas, pero eso no quiere decir que no podamos crecer”, matizaba el consejero.

En todo caso, ha apelado a la responsabilidad personal de los ciudadanos.

La mitad de los vacunados ha solicitado certificado COVID

El responsable de la Sanidad de Castilla-La Mancha mantiene la postura expresada días atrás por el Gobierno regional. “Creemos que el certificado COVID no debería ser obligatorio” y en este sentido, se reafirmaba en que en la región no lo será “salvo una decisión común” del Consejo Interterritorial de Salud que aconseje su entrada en vigor en todo el territorio nacional.

En todo caso ha comentado que “hemos tenido que reforzar las oficinas” que emiten los certificados. Con datos de “hace dos semanas” ha explicado que casi la mitad de los ciudadanos vacunados lo habían solicitado.