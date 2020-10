Castilla-La Mancha no aplicará de momento restricciones a la movilidad más allá del toque de queda

El Gobierno Castilla-La Mancha no tiene previsto confinar la comunidad autónoma, al menos de momento. Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, tras la reunión telemática de la Conferencia de Presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Según ha dicho, en esta región no se aplicará ninguna limitación adicional o añadida al decreto del estado de alarma, más allá del toque de queda, que quedará fijado tal y como aparece en el nuevo decreto: de 23.00 a 06.00 horas. La intención del Ejecutivo castellanomanchego es analizar las nuevas medidas con todos sus consejeros en el Consejo de Gobierno de este martes, y también con los agentes sociales y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), a los que ha convocado tras esta reunión.

De hecho, en referencia implícita a un posible confinamiento de Castilla-La Mancha, el presidente autonómico ha dejado claro que las que decisiones que signifiquen limitación de derechos “no deben pasar nunca por la decisión de los presidentes autonómicos”. “Prefiero que pasen por el Congreso de los Diputados y por el Gobierno de España”, ha recalcado, afirmando que en esta reflexión PSOE, PP y Ciudadanos “deberían estar de acuerdo”.

Previamente, García-Page se ha manifestado de nuevo favorable al estado de alarma y tal como ha señalado en varias ocasiones, ha defendido que esta medida sea nacional. “He dicho lo mismo desde el primer momento. Yo no reniego ni me escondo ni me confino. Voy a seguir haciendo lo que corresponda, pero se necesita un marco de actuación nacional”. Es más, ha afirmado en un par de ocasiones que habría apoyado esta medida también si la hubiera decretado el gobierno de Mariano Rajoy. “Lo importante es que si mañana o pasado mañana, por este motivo o por otros, España tiene que limitar los derechos de los españoles no quede en manos de ningún presidente autonómico y menos aun de ningún presidente independentista”.

Por ello, ha pedido al PP que reflexione sobre su apoyo al estado de alarma, ya que “en esto no puede vacilar”. “Una cosa es atacar al Gobierno de España porque no es de tu propio partido y otra cosa es abogar por un país en el que mañana el independentismo catalán o el nacionalismo pudiera separar a Catalunya del resto de España. Me parece increíble que el PP no apoye una posición que significa que no va a quedar nunca en manos de las comunidades autónomas la ruptura de la idea nacional”, ha recalcado.

"Si no acabamos con el virus, no arreglaremos la economía"

De esta forma, ha expresado su deseo de que ningún partido político se fije en quién toma la decisión, sino que analicen “si es buena para acabar con el virus”, sobre la base de que “si no acabamos con el virus, no arreglaremos la economía”. También ha querido criticar a aquellos que “de una manera cobarde y demagógica” dicen “una cosa y la contraria”. “Si el país decide que las competencias son autonómicas, algunos dicen que España renuncia a su poder; y si el Gobierno decide tomar decisiones, dicen que socaba las competencias autonómicas. ¿En qué quedamos? El país no está para estas bromas”.

Dicho esto, ha adelantado que la Junta de Castilla-La Mancha va a analizar este martes todas las medidas del decreto de estado de alarma, tanto en el Consejo de Gobierno de la mañana, como en una reunión por la tarde con diputaciones, Federación de Municipios y Provincias, Delegación del Gobierno, sindicato y empresas para ver “posibles escenarios”. Por eso, mientras tanto, las nuevas normas se aplican “de manera literal” en la región. “No hay ninguna limitación añadida a la que ha planteado el Gobierno de España. Las que podamos tomar a partir de ahora lo vamos hacer hablando, dialogando y en proporción clara a los datos del sistema sanitario. Si los datos nos permiten ser más optimistas, lo seremos, pero sin os obligan a tomar medidas, las vamos a tomar”.

Previamente, García-Page ha celebrado la participación en la Conferencia de Presidentes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha dicho coincidir con los parámetros estratégicos que Europa plantea para el futuro y ha reivindicado, entre otras cuestiones, que Europa centralice actuaciones tales como las adquisiciones de la vacuna que garanticen el suministro a todos los países miembros.

Del mismo modo, ha sugerido que se aborde con los empresarios el dinero y las inversiones que llegan de Europa que “ya se han convertido en un proyecto de esperanza”. El jefe del Ejecutivo regional ha considerado que los fondos que ha planteado la Unión Europea tienen que ir dirigidos a “tapar la hemorragia, a taponar la herida, sobre todo para tapar la falacia de los que contraponen la economía con el virus”, ha dicho, convencido de que “si no atacamos el virus no arreglaremos la economía”.

Para el presidente del Gobierno de Castilla-la Mancha la presencia hoy de la presidenta de la Comisión Europea escenifica la unión completa de todos los países miembros en la lucha frente al virus. Del mismo modo, ha valorado que sean 140.000 millones de euros los que van a llegar a las arcas del Estado español procedentes de Bruselas, un dinero que va a servir para “ayudar a las pymes y a las grandes empresas a crear riqueza y empleo”, ha apuntado. Así ha referido que el Gobierno de Catilla-La Mancha ya está en contacto con medio millar de empresas para hacer uso de los fondos que llegarán de Europa y conseguir que cada euro que entre de Bruselas se convierta en cuatro de inversión.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez ha informado a los presidentes autonómicos, que más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación europeo serán ejecutados por las comunidades. Con los fondos europeos se podrán promover proyectos o programas en vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su parte, ha manifestado, “Europa está con ustedes” y ha garantizado que España es el segundo mayor receptor de los fondos europeos y ha invitado a trabajar en equipo para que este plan tenga éxito.