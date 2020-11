El Ayuntamiento de Toledo pregunta a Sanidad si deben abrir o no las terrazas interiores de los centros comerciales: "No queda claro"

Con el refuerzo de las medidas de nivel 3 en Castilla-La Mancha, los establecimientos hosteleros de municipios que cuenten con estas restricciones no pueden tener actividad en el interior de los mismos, solamente en terrazas exteriores. Es el caso de la ciudad de Toledo, donde ha saltado la polémica porque mientras que bares y restaurantes no pueden atender en la barra ni en las mesas situadas en el interior de sus establecimientos, los que se ubican en los centros comerciales -Luz del Tajo y La Abadía- sí están manteniendo su actividad en las terrazas interiores que comparten en un espacio común.

Preguntada en rueda de prensa por esta situación, la portavoz del Gobierno municipal, Noelia de la Cruz, ha señalado que en la Resolución de la Delegación Provincial de Sanidad "no queda bien explicado y no queda claro" si las terrazas interiores de estos centros comerciales pueden llevar a cabo su actividad. "Nuestros propios técnicos tienen esa duda y vamos a hacer una consulta a la Dirección General de Salud Pública para que la interpretación sea correcta y homogénea, y con criterios uniformes para todos porque creo que es como tiene que ser", ha resaltado la edil.

"La cuestión no es que puedan estar abiertas o no si no que eso no es una terraza, es un interior", apunta por su parte a este medio el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), Tomás Palencia, que subraya que los centros comerciales de la ciudad están "cerrados por los cuatro costados" y que "en los únicos sitios en los que se puede consumir es en terrazas exteriores ubicadas al aire libre". En este sentido, indica que hay establecimientos que tienen su propia terraza interior, como Venta de Aires, que tiene su licencia para tener actividad.

"Me parece normal que la gente esté denunciando esto. Hay hosteleros que han tenido que cerrar sus puertas porque no pueden trabajar. Me parece reírse de la gente que ha tenido que cerrar", agrega Palencia, que cuestiona "qué diferencia hay entre un centro comercial y un salón de bodas de mil metros cuadrados" para en unos sí se esté desarrollando actividad comercial y en otros no. En este sentido, recuerda que los únicos sitios que cuentan con excepciones son los hoteles, que pueden atender a sus clientes en sitios comunes con un aforo máximo del 25%, o las cafeterías de centros de trabajo u hospitales al 30%.

Ampliación o instalación de terrazas en Toledo

Por otra parte, cuestionada por la medida impulsada por el Ayuntamiento de Toledo para facilitar la ampliación o instalación de terrazas al sector hostelero mientras la ciudad mantenga las medidas de nivel 3, la portavoz del equipo de Gobierno, que no ha afirmado que ya hayan recibido solicitudes en este sentido, apunta que estudiarán las que lleguen "de forma individualizada para poder ampliar esos espacios". "Es una medida que -los hosteleros- acogieron de buen grado", ha dicho.

Sin embargo, en la jornada de protesta que ha llevado a cabo este jueves el sector de la hostelería en la capital regional, el representante de los hosteleros ha lamentado que esta medida "llega tarde", según recoge Europa Press. "Lo solicitamos en junio y para el verano nos hubiera venido muy bien. Llega cuando no apetece estar en las terrazas por el clima", ha manifestado Tomás Palencia, que ha añadido que se van a reunir con el equipo de Gobierno para estudiar cómo se va a materializar esta medida.