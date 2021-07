Diputada "incansable", alcaldesa "todoterreno" y ‘sanchista’ en tierras de Page: Isabel Rodríguez, la nueva portavoz de Pedro Sánchez

Cuota castellanomanchega de altura en la profunda remodelación del Gobierno que ejecuta hoy Pedro Sánchez. La alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real) desde las elecciones municipales de hace dos años, Isabel Rodríguez, de 40 años, será la nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, en sustitución de María Jesús Montero, y también ministra de Política Territorial, en sustitución de Miquel Iceta, tan solo unos meses después de su nombramiento, según confirman a elDiarioclm.es fuentes del Gobierno de Emiliano García-Page.

Pese a su juventud, Isabel Rodríguez tiene una dilatada trayectoria política tanto en Castilla-La Mancha como a nivel estatal. Nacida en Abenójar en 1981, es Licenciada en Derecho y ha militado desde muy joven en el PSOE, partido por el que es diputada nacional por Ciudad Real después de haber sido en 2004 la senadora más joven de la historia de España.

En junio de 2007 abandonó su escaño en el Senado para pasar a ocupar el cargo de directora general de Juventud en la Junta de Comunidadades de Castilla-La Mancha. En el Congreso regional del PSOE de Castilla la Mancha de julio de 2008, fue elegida Secretaria de Comunicación y portavoz del PSOE regional. Y, después, en septiembre de ese mismo año, se convirtió en portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha de José María Barreda.

Tras las elecciones de 2011 entra a formar parte del Congreso de los Diputados como diputada nacional por la provincia de Ciudad Real, cargo que revalida en las elecciones de 2015, manteniéndolo hasta la actualidad. Como parlamentaria nacional fue portavoz adjunta de la Junta de Portavoces, y miembro de las comisiones Constitucional, de Energía, de Turismo y de Agenda Digital.

Isabel Rodríguez, con esta ditalada trayectoria política, es una de las políticas más queridas en Castilla-La Mancha por su buen trato con sus compañeros y compañeras de partido, pero también con las formaciones de la oposición y los medios de comunicación, con los que siempre se ha mantenido cercana. Durante sus años como diputada nacional también ha sabido ganarse el cariño de sus compañeros en el Congreso, apuntan desde el PSOE de Ciudad Real, donde definen su trabajo como "incansable". En los dos años que lleva como alcaldesa de Puertollano, sus colaboradores más cercanos la definen como "todoterreno".

Uno de los momentos más difíciles de su carrera política lo vivió hace cinco años cuando se produjo el cisma en el PSOE con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general. Esta escisión se promovió desde la Comisión Ejecutiva socialista, auspiciada por Susana Díaz y con el apoyo de Emiliano García-Page, debido al famoso 'no es no' de Sánchez a la investidura de Mariano Rajoy, contra el que se posicionaron ambos socialistas. Isabel Rodríguez mantuvo la disciplina del PSOE castellanomanchego y votó por el sí a Rajoy, pero no consiguió quitarse la etiqueta de 'maldita' hasta años después, cuando supo labrarse la confianza de la dirección federal y del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, siendo arropada finalmente por el 'sanchismo'.

A su carrera política añadió hace dos años la Alcaldía de Puertollano, demostrando así su capacidad para mantenerse entre dos aguas, pues también ha contado con el apoyo de García-Page en la comunidad autónoma. De hecho, se da la circunstancia de ayer mismo, García-Page compartió un gran acto institucional con ella en Puertollano. Allí aprovechó para agradecer a Isabel Rodríguez que “no solo se plantee que venga aquí la Junta, la Diputación o el Estado a hacerle todo, sino que tienes los proyectos claros, tienes ideas y además participas, contribuyes y haces".

Ayer, @isabelrguez, estábamos juntos en tu tierra #Puertollano, nuestra tierra. Hoy recibimos la noticia de que serás ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de #España. Lo harás muy bien, como haces todo: con ilusión y trabajo. Mi enhorabuena. Muy orgulloso.

Con esta decisión del presidente del Gobierno, Isabel Rodríguez se convierte en una de las portavoces más jóvenes de Moncloa. Rosa Posada, con el gobierno de Adolfo Suárez, y Soraya Saénz de Santamaría, con el de Mariano Rajoy, también tenían 40 años cuando ocuparon este puesto. Cerca de esa edad estaba también Rosa Conde en el Gobierno de Felipe González. Mucho más joven fue en su momento el famoso Miguel Ángel Rodríguez, que tan solo tenía 34 años cuando fue portavoz del Ejecutivo de José María Aznar.