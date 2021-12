Castilla-La Mancha destinará el próximo año siete millones de euros "especiales" a los humedales de la región

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su gobierno destinará el próximo año 7 millones de euros "especiales", aparte de los fondos habituales, a los humedales de la región. García-Page ha aprovechado su intervención en la inauguración de la jornada sobre sostenibilidad ambiental 'La contribución de las comunidades autónomas en favor del futuro ecológico en Europa', en Toledo, para adelantar esta inversión en los humedales de la región.

"Para nosotros es esencial", ha dicho el presidente regional, quien ha añadido que "el agua que tenemos es el que tenemos y queremos mucho más" pero "la que está y la que tiene un alcance ambiental extraordinario, lo vamos a cuidar de manera muy especial". En la línea de la jornada, el presidente regional ha comentado que la sostenibilidad "no es una opción ya", al tiempo que ha advertido de que "el único fenómeno que se contrapone a este sentido común es el populismo en distintos frentes".

"Vamos a jugar con luz larga y vamos a intentar, entre todos, aportar, porque este no es un tema que tenga que depender de la Comisión Europea o de la ONU, es una corresponsabilidad de arriba, abajo y de abajo, arriba, todos tenemos algo que se pueda hacer", ha afirmado García-Page, que cree que "lo que no vale es la estrategia de yo no hago nada porque total nos supera tanto el asunto".

Además, ha asegurado que después de la Segunda Guerra Mundial la humanidad cobra conciencia de que "nos podemos cargar el Planeta". "El peso de las bombas nucleares llevó a la humanidad a ser consciente de que hay suficiente potencia nuclear ahora mismo almacenada como para destrozar el Planeta de golpe entre 60 y 70 veces", ha apuntado García-Page.

Hay una segunda variable, ha añadido, de la que también la sociedad ha ido tomando conciencia, salvo una minoría "acomodada a no tener que cambiar", y es que además de poder "cargarnos el Planeta de golpe, nos lo podemos cargar poquito a poco", ha argumentado. Dicho esto, ha hecho referencia al pueblo masai para afirmar que "hay que cuidar la naturaleza no como una herencia de nuestros padres, sino como un préstamo de nuestros hijos".

Pacto Verde Europeo

Por su parte, la directora de la representación de la Comisión Europea en España, María de los Ángeles Benítez, ha participado de forma telemática en este evento para reparar en que el pacto verde es ya "una estrategia de crecimiento" para la institución europea en esta legislatura. Un pacto que propone "un cambio profundo" en la manera de producir y consumir dentro de la Unión Europea, estrategia clave en el corto plazo.

"Estamos inmersos en una crisis no solo de vida. Hay motivos geopolíticos que envuelven a esta problema, como los derivados del precio del gas", ha apuntado Benítez, quien considera que los países miembro y sus estrategias tienen un papel "muy importante" ante este escenario trabajando desde lo local. Ahora, hay estudios que evalúan a nivel regional el concepto de sostenibilidad. En este punto, asegura que Castilla-La Mancha y Extremadura "avanzan bien" en esta materia, lo cual "ya es algo importante" porque "han iniciado el camino del progreso y la transformación".

La región castellanomanchega también es, ha dicho, de las mejores en cuanto a aprovechamiento de energía solar. Las regiones más rurales, ha asegurado, "se muestran más fuertes en materia ambiental", algo que "debería hacer reflexionar a todos" de cara a conseguir el equilibrio entre "desarrollo económico y lucha medioambiental".

De su lado, la directora general de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias, María Lledó Laredo, ha felicitado a Castilla-La Mancha por ser una de las comunidades autónomas "más activas" en el marco de la conferencia para el futuro de Europa, que, según ha dicho, se está relevando como un instrumento de gran utilidad "para reflexionar sobre la Europa que queremos tras la crisis". Se ha referido también al acontecimiento histórico que "se nos viene encima", es decir, a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, la tercera que "vamos a tener desde nuestro ingreso en 1986", ha recordado.

La huella de carbono de Toledo

La concejal de Agenda Urbana y Transición Ecológica, Noelia de la Cruz, ha destacado algunas de las experiencias que se están desarrollando en la ciudad de Toledo, donde se está realizando un esfuerzo "muy importante" en la renovación del alumbrado público con una disminución del consumo energético del 30 por ciento desde el año 2015. También, ha dicho, se ha avanzado en la mejora de la eficiencia de las estaciones de depuración de aguas residuales aplicando tecnologías pioneras que permiten el autoabastecimiento de la planta con el propio residuo que genera el proceso de depuración.

Asimismo, ha añadido, se están realizando inversiones dirigidas a la renovación de los sistemas de calefacción en los edificios municipales pasando del gasoil a las calderas de biomasa, y se ha renovado por completo la flota de autobuses urbanos a gas natural y en 2023 llegarán ya los primeros autobuses eléctricos.

También ha destacado el esfuerzo que el Ayuntamiento está realizando en digitalización con el despliegue de la fibra óptica en todo el Casco Histórico y en la ampliación de la carta de gestiones municipales que se pueden realizar directamente de forma online reduciendo por tanto los desplazamientos. Con todo ello, "podríamos decir que a día de hoy estamos reduciendo nuestra huella de carbono en un 10 por ciento", ha apuntado la concejal.