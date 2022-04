La Granja Ecológica Villada de Hellín, premiada por su compromiso con el entorno rural y el medio ambiente

La Granja Ecológica Villada, es una iniciativa familiar situado en Campos de Hellín desde 1939, una tierra de agricultores y ganaderos. Un proyecto que nace de la necesidad de volver a lo esencial, de volver a la capacidad de disfrutar de los instantes y cuidar la vida. Un compromiso con el entorno rural y el medio ambiente que ha llevado a crear un proyecto de vida sostenible, sistemas de producción ecológica, calidad diferenciada y procesos de elaboración tradicionales.

“Unos meses antes de la pandemia y después de más de 20 años viviendo y trabajando en Murcia me planteé volver a casa, a mis raíces. Tanto mis padres, como mis abuelos y mis antepasados son de Nava de Bautista, una pequeña aldea que pertenece a los Campos de Hellín, dedicándose desde siempre tanto a la agricultura como a la ganadería. Y de ahí nace Granja Ecológica Villada, de la tradición, de la necesidad de volver a la esencia, de mejorar mi vida personal intentando mejorar la del resto”, cuenta Mariví Vela, gerente de la Granja Ecológica Villada.

“Nuestro principal cometido es la promoción de la salud mediante una alimentación lo más sana posible, ¿y cómo contribuimos a esto? Produciendo huevos ecológicos con los más altos estándares de calidad mediante ganadería extensiva, aplicando los criterios de sostenibilidad, economía circular y cuidando nuestro medio ambiente”, explica.

Su actividad principal consiste en ayudar a que las personas gocen de buena salud a través de la alimentación. Los alimentos ecológicos son aquellos alimentos producidos sin la utilización de productos químicos en todas las fases de su elaboración, una producción natural.

“Nuestras gallinas ecológicas viven en libertad constante en grandes espacios donde configurar paisaje y regular los ciclos del agua y la calidad del suelo. Ayuda a potenciar la biodiversidad y a conservar el patrimonio cultural y la identidad territorial. Nos apoyamos en una economía circular persiguiendo el máximo valor y uso de todos los recursos, productos y residuos fomentando la gestión racional y sostenible de los mismos. De esta forma, promovemos su reducción, reciclaje, reutilización y valorización, el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero”.

Además, cuentan con instalaciones recicladas y hechas por ellos mismos, tienen acceso a parques y gozan de una alimentación equilibrada y natural sin aditivos ni fertilizantes químicos, un riguroso cuidado y bienestar animal. Por lo tanto, “gozan de una calidad suprema”, añade.

Por todo ello la Consejería de Desarrollo Sostenible en el acto institucional del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras se reconocían a 12 entidades, empresas y personas con un ‘Distintivo a las Mejores Prácticas de Consumo’. La Granja Ecológica Villada recogía el premio por ser una granja familiar situada en la comarca Campos de Hellín. Además, de ser un proyecto que cuenta con gallinas criadas en libertad, muestra un compromiso con el entorno rural y el medioambiente con sistemas de producción ecológica, calidad diferenciada y procesos de elaboración tradicionales.

“Todo distintivo o galardón es bien recibido, nos reconoce el trabajo bien hecho y una visibilidad de las buenas prácticas en consumo que llevamos a cabo desde la granja”, dice contenta Mariví.

Suministro y situación en la granja por el paro de transportistas

En la Granja Ecologica Villada situada en Hellín ha intentado que el cliente final le afecte lo mínimo posible y que a “nuestras gallinas no les falte pienso. Por ello habíamos hecho una previsión anterior de suministros e intentamos servir nuestros pedidos de la misma manera. No obstante, apoyamos completamente las reivindicaciones de los transportistas, toda la ciudadanía estamos sufriendo tanto el aumento de la inflación como el aumento de precios de luz, gas, gasolina y no podemos en estos momentos, sino que apoyar y reivindicar mejoras”, señala la gerente.

Actualmente colaboran con Cruz Roja en la donación de huevos ecológicos como en el apoyo en el área de desempleo con personas en situación de inclusión social. Desde la Granja Ecologica Villada se llevan a cabo todos los procesos de producción, envasado, comercialización y distribución. “Un modelo de producción totalmente ecológico que va directamente de la granja a la mesa”, dice la gerente. Un trabajo que se reconoció otorgándoles el premio a ‘Mejor empresa de venta directa de Castilla-La Mancha’ en los premios Gran Selección del pasado año.

Esta granja apuesta por el ‘Código 0’, o lo que es lo mismo, la producción ecológica. Los huevos cumplen rigurosamente con un sistema de elaboración y envasado 100% natural y artesanal, haciendo uso de materiales sostenibles. Desde enero de 2004, la normativa de comercialización exige que los huevos lleven un código que informe sobre el origen del producto. Leer el código de los huevos es muy fácil, sólo hay que recordar qué representa cada dígito. El primer dígito es el que más interesa porque indica la forma de criar y alimentar de las gallinas: puede ser 0, 1, 2 o 3. La diferencia reside en la alimentación de las gallinas: el numero 0 debe proceder de la agricultura ecológica, limitándose también el uso de antibióticos y medicamentos.