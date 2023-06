El insuficiente desarrollo de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos

Plenoil, empresa líder en el sector de las estaciones de servicio automáticas, ha realizado una encuesta sobre los hábitos de movilidad y consumo de energía de los españoles como parte del proyecto Transición Posible que lanza hoy. Esta iniciativa busca vertebrar, mediante la escucha y el diálogo, las necesidades de todos los actores implicados en la transición hacia un modelo energético sostenible con el fin de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Así, según el “Estudio sobre la transición energética”, cerca de 7 de cada 10 castellanomanchegos considera insuficiente el desarrollo de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Concretamente, el 69 % de los encuestados considera que es insuficiente para que sea el vehículo principal (37,9%) o totalmente insuficiente (31%), mientras que un 14,9% cree que es suficiente para entornos urbanos pero no para trayectos de larga distancia.

Por otro lado, un 46% de los conductores de la región no se plantea comprar un vehículo eléctrico en los próximos años. Entre las principales causas que llevan a descartar la opción de adquirir un coche eléctrico está su elevado precio (para el 52,5% de los encuestados), la escasez de puntos de recarga (37,5%), la idea de que este tipo de coches no son el futuro (37,5 %), el tiempo de carga (30 %) y el precio de la electricidad (30%). Por comunidades autónomas, vascos, cántabros y gallegos son los que menos se plantean la compra de un coche eléctrico.

Por el contrario, el 39,1% de los encuestados está analizando o entra dentro de sus posibilidades la adquisición de un vehículo eléctrico, mientras que sólo un 13,8% cree que lo hará. Además, teniendo en cuenta que se pueden solicitar ayudas económicas para la compra de un coche eléctrico, el 57,5% de los manchegos se plantearía solicitarlas, mientras que el 20,7% las solicitaría sólo si la ayuda acercara el precio del coche eléctrico al de uno de gasolina o gasoil. Por el contrario, un 21,9% no las solicitaría en ningún caso.

Sigue liderando el diésel y la gasolina

Esta encuesta de Plenoil a la sociedad también pone de manifiesto que en los hogares castellanomanchegos los coches diésel (55,2%) y de gasolina (34,5%) siguen siendo los medios de transporte por excelencia, seguidos de híbridos (13,8%) y eléctricos (2,3%). A la pregunta “¿Qué medio de transporte es el que utilizas principalmente para desplazarte?”, más de un 60% de los castellanomanchegos (63,2 %) utilizan principalmente el coche propio, de los cuales el 20,7% le da un uso profesional para desempeñar su trabajo.

Entre los motivos por los que los manchegos optan por el coche propio para desplazarse está la comodidad (47,3%), la rapidez (41,8%), la posibilidad de dirigirse donde necesita (38,2%) y el no tener que esperar el transporte público (32,7%). Por el contrario, entre las principales razones para no usar el vehículo propio está la comodidad (37,5%), las dificultades para aparcar (34,4%), un coste menor (34,4%) y el no disponer de un vehículo propio (18,7%).

Como segunda alternativa de transporte, optan por desplazarse caminando (23%), mientras que el 8,1% de los encuestados afirma desplazarse en transporte público. Por el contrario, los medios menos usados son el carsharing (2,3%) y la bicicleta o patinete (1,2 %).

Un espacio de debate para que la transición energética sea una realidad

Tomando los datos de esta encuesta, Transición Posible es un espacio de escucha y diálogo en el que Plenoil invita a las administraciones públicas, tejido empresarial y productivo y a la ciudadanía a participar con el objetivo de identificar los hándicaps que pueda tener la transición energética ante el planteamiento actual y buscar de forma conjunta las soluciones a esos retos para que el proceso de descarbonización sea posible y no deje atrás a nadie. “La importancia de progresar urgentemente hacia energías limpias es incuestionable, pero todavía hay interrogantes con respecto a la trayectoria y los plazos para reducir la emisión global de carbono”, asegura el CEO de Plenoil.

En la página web www.transicionposible.es, José Rodríguez de Arellano reconoce que la transición energética tiene distintas velocidades y hay sectores a los que les está costando más o ni siquiera se plantea poder hacer el cambio de modelo que requiere. “La transición puede ser posible, pero hemos de superar, entre todos y sin dejar a nadie atrás, los frenos que actualmente plantea, dando lugar a un proceso de escucha que vertebre las necesidades de todos los actores”, explica José Rodríguez de Arellano. “Al ofrecer al menor coste una de las energías necesarias, desde Plenoil adoptamos un rol facilitador para vehicular la transición, garantizando la estabilidad de un servicio esencial como es la movilidad”, añade.

Como parte del proyecto Transición Posible, Plenoil liderará la escucha a grupos de interés involucrados en la transición energética y elaborará de la mano de un experto en transición energética un informe que recoja los retos principales que se plantean y las posibles soluciones conjuntas para conseguir esa Transición Posible.