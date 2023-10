Los objetivos de reciclaje no se cumplen

Esta vez es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) quien da la señal de alarma. En su estudio sobre la gestión de residuos municipales evidencia, pasado el plazo normativo, que España no ha cumplido objetivos establecidos. En particular:

La generación de residuos se redujo un 7,5 % entre 2010 y 2020, frente al objetivo del 10%

El porcentaje de residuos preparados para la recuperación o el reciclaje se queda en el 40,5% en 2020, frente al objetivo del 50%

Con estos resultados advierte que España está en riesgo de no alcanzar próximos objetivos:

55% de residuos preparados para la recuperación o el reciclaje en 2025 (último dato: 36,7% en 2021)

40% residuos depositados en vertedero en 2025 (último dato: 49,4 % en 2020)

50 % de recogida separada en 2035 (último dato: 25% en 2020)

Todo ello sin olvidar que los próximos cambios metodológicos en los cálculos de los datos para el cumplimiento de objetivos empeorarán los indicadores de España, dejándonos todavía más lejos de su cumplimiento.

En esta línea España ha recibido una alerta temprana de la CE en el que se indica que “corre el riesgo de no alcanzar el objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos municipales fijado para 2025. Asimismo, también se encuentra a una distancia preocupante del objetivo de reducir el vertido de residuos municipales para 2035”.

Entre otros problemas, AIReF destaca la escasa información y su reducida calidad, concretada en un conjunto relevante de hallazgos:

Heterogeneidad, sin granularidad suficiente (espacial, fracciones, frecuencia), discordancias entre fuentes

Falta de implantación de los códigos LER (Listado Europeo de Residuos)

Falta de disponibilidad pública de parte de las metodologías de cálculo

Limitada transparencia y reporte de información a todos los niveles de la Administración pública

Ausencia de datos de porcentaje de impropios en las diferentes fracciones recogidas

Las comunidades autónomas han reportado la información solicitada con lagunas relevantes

La capacidad de los municipios para reportar información sobre recogida separada o configuración del servicio de recogida/tratamiento es muy limitada

La situación es especialmente preocupante para flujos de residuos que condicionan el sistema de contenedores actual, que prioriza la recogida separada de residuos de envases. Existen dudas razonables sobre la fiabilidad de los datos en este ámbito, tal y como demuestran los trabajos de la ONG Rethinking.

La evaluación europea que genera la alerta temprana a España reveló incoherencias en los datos sobre envases comunicados por algunos Estados miembros. En particular, podría ser indicativo de que las cantidades notificadas de envases comercializados en España podrían estar infravaloradas.

En esta línea cabe destacar el estudio sobre el fraude en materia de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de los envases domésticos puestos en el mercado español (pdf), encargado por el ministerio a la consultora ENT, en el que se concluye que a partir de los datos recopilados de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) y de las comunidades autónomas, no es posible realizar una estimación del fraude a escala estatal que cumpla estándares mínimos de representatividad estadística en los envases sujetos a responsabilidad ampliada del productor (RAP) a través de caracterizaciones.

Como ocurre con otras muchas cuestiones ambientales, el diagnóstico lleva estando claro desde hace algún tiempo. Las medidas disponibles para evitar los peores escenarios también. Pero el proceso de toma de decisiones sigue condicionado por quienes causan los problemas.

Los ayuntamientos tienen en su mano conseguir que se apliquen adecuadamente los requisitos sobre recogida separada de materiales o que se cumplan las obligaciones de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor

A pesar de las limitaciones de los últimos desarrollos legislativos sobre residuos, su implantación a escala local debería servir para cambiar el modelo. Las evidencias son bastante claras y los ayuntamientos tienen en su mano conseguir que se apliquen adecuadamente los requisitos sobre recogida separada de materiales o que se cumplan las obligaciones de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. En particular a la hora de financiar la recogida de residuos.

Pero hasta en esto hay poco margen para la esperanza. El propio estudio de la AIReF encuentra que la información de las entidades locales sobre los costes de la gestión de residuos municipales es confuso y equívoco. No ayuda que el registro de las transferencias de los municipios a entidades supramunicipales dificulte la correcta trazabilidad de los costes. Ni tampoco la confusión entre ingresos por tasas de “recogida” y de “tratamiento” o el desconocimiento sobre la forma de financiación del servicio.

Pero uno de los hallazgos más significativos al respecto es que “un 70% de las ordenanzas municipales se han redactado utilizando ordenanzas tipo, lo que no facilita en muchos casos su adaptación a las características concretas del municipio”. Y, como ya hemos visto en este blog, esas ordenanzas tipo no responden al interés general si no al criterio de corporaciones que influyen en su redacción.

Sé que es mucho pedir. Pero quizá algunos ayuntamientos reaccionen, empiecen a revisar la partida de gestión de residuos y, aprovechando la revisión de las ordenanzas municipales para adaptarlas al texto de la nueva ley de residuos, empiecen a concretar formas de recogida y financiación de la gestión de residuos menos lesivas para sus vecinos y más acordes con los objetivos y los requisitos europeos.