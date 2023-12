'Azuqueca Emprendedora 2023' reconoce cuatro proyectos de jóvenes de la localidad

En esta segunda convocatoria, se ha reconocido a las empresas Clínica Ian Luengo; Centro de Estética Etérea y Papelería Nuria, así como a una alumna del IES Profesor Domínguez Ortiz

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, y la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Sonsoles Rico, han entregado este viernes, 15 de diciembre, los premios de los premios Emprendimiento Joven “Azuqueca Emprendedora 2023”, que este año celebraban su segunda edición.

En la categoría ‘Mejor Empresa Joven’, que se dirige a personas físicas o jurídicas menores de 35 años que hayan iniciado su actividad empresarial -legalmente constituida- entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2023, se han concedido tres premios. El primero, dotado con 6.000 euros, ha sido para Ian Luengo Caballero, de Clínica Ian Luengo, donde “se ofrece un enfoque más avanzado de la fisioterapia con readaptación para una mejor atención”.

En segundo lugar, Clara Aguado Lozano, de Centro de Estética Etérea, ha recibido 3.000 euros. “Siempre me ha gustado la imagen personal y, aunque emprender no es fácil, me quedo con la satisfacción de los clientes con el trabajo que hago”. Por último, Alba Peralbo Ruiz, de Papelería Nuria, ha recibido 1.000 euros. “Era una papelería tradicional y, con el traspaso, quise actualizarla con la inclusión de las nuevas tecnologías, pero manteniendo el trato cercano y la confianza de los clientes”, señaló.

Por otra parte, en la categoría ‘Mejor Idea de Negocio’, abierta al alumnado de los institutos públicos de Educación Secundaria de Azuqueca, el jurado ha reconocido con los 2.500 euros del primer premio el Proyecto AURA, presentado por Ana Karen Albarracín Jacho, estudiante del IES Profesor Domínguez Ortiz. “Mi idea consiste en un estuche inteligente que, mediante una aplicación instalada en el móvil y a través de un sistema de luces, recuerde los momentos de uso y de desinfección de los aparatos de odontología”, ha explicado.

Apuesta por la juventud

“Con estos premios, y con otras iniciativas de apoyo y ayuda a los emprendedores, la ciudad de Azuqueca, estamos apostando por vosotros, por la juventud”, ha afirmado el alcalde, quien ha añadido que “sin el empuje de la juventud, cualquier ciudad se acaba muriendo”. “Para avanzar es necesario apostar por nuevas ideas y por nuevos proyectos, en manos de nuevos empresarios, de emprendedores, de gente como vosotros”, ha destacado.

José Luis Blanco ha felicitado a los ganadores, que forman “una parte esencial del Modelo Azuqueca”, al igual que el profesorado del IES Profesor Domínguez Ortiz. “Se trata de una red tejida con el trabajo de todo el abanico social: los vecinos, las empresas y las instituciones, todos juntos, conformamos un modelo de sociedad activo y moderno en el que las nuevas tecnologías se dan la mano con las buenas ideas”, ha explicado. Esta red implica responsabilidad “con vosotros mismos y vuestro proyecto, con vuestras familias y allegados, con esta ciudad”.

“Ponemos nuestro futuro como ciudad en vuestras manos, en vuestras ideas y en vuestra implicación”, ha apuntado. “Seguiremos estando pendientes de vosotros y siempre nos tendréis cerca para echaros una mano”, ha concluido.

La delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Sonsoles Rico, se ha referido a la importancia de estas iniciativas emprendedoras para “hacer crecer la sociedad”. “Los jóvenes sois presente y, sobre todo, futuro”, ha dicho.

El acto, celebrado en el Centro de Empresas Azuqueca Emprende, ha contado asimismo con la asistencia de la primera y segunda teniente de alcalde, María José Pérez y Susana Santiago, respectivamente, el concejal Europa, Miguel Óscar Aparicio y el edil de Azuqueca Futuro, Enrique Pérez de la Cruz, y profesorado del IES Profesor Domínguez Ortiz.