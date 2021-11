Jesús Cintora: "Hay personas en este país que mandan e igual no han cotizado en la Seguridad Social en su puñetera vida"

Jesús Cintora ha sido el primer periodista que participa en Almoradiel Lee, el evento literario "más importante" de la Mancha, donde habló de la "crónica de la España inmediata" escrita en sus tres libros publicados entre 2015 y 2020, tal y como lo definió el escritor Pedro Pablo Novillo . 'Conspiraciones', 'La Hora de la Verdad' y 'La Conjura'. "Son crónicas, yo no opino en estos libros. Lo que he hecho ha sido reconstruir lo ocurrido, aunque se adquiera una especie de espíritu de 'thriller', afirmó el escritor. "No quiero generalizar, considero que hay políticos buenos, malos y regulares. Los libros muestran una intrahistoria de lo que ocurre y no se cuenta. Los juegos de poder de las "puñaladas" por ascender, por tener los gobiernos, control de los partidos. Eo ocurre y está en los libros.

Cintora habló también acerca de su alejamiento de la televisión, más recientemente, de la televisión pública. "Ahora gobierna PSOE con Podemos y se me ha quitado de la televisión pública, esto es así. Por eso, pongo en valor la trayectoria y soy muy crítico en general, y lo digo al hablar de pensamiento crítico en los libros. "He trabajado en tres libros con la mejor intención, para que la gente tenga un sentido crítico. Se quiere que haya una borregada general. Es bueno poner en valor un pensamiento crítico. Si tenemos un rey emérito que es un presunto corrupto, pues se cuenta", recalcó el periodista.

El profesional también realizó un ejercicio de crítica de la clase política: "Hay personas en este país que mandan e igual no han cotizado en la Seguridad Social en su puñetera vida. Hay gente que está probablemente más acostumbrada a trepar dentro de un partido político y no ha hecho nada y son los que toman decisiones sobre otros que estamos trabajando y estudiando desde que somos enanos", recalcó.

Aprovechando la oportunidad también hizo un ejercicio de defensa de lo que llamó la "cultura del esfuerzo. "Yo sé lo que es trabajar en el pueblo, en la ganadería, en el campo, en la obra con mi abuelo. Sabemos todos que en los pueblos se trabaja. Yo esto lo pongo en valor la cultura del esfuerzo, en un tiempo en el que intentan quitarte de circulación haciéndote cacerías en medios de comunicación, la cultura del esfuerzo de quienes nos hemos esforzado por contar lo que ocurre", lamentó el periodista.

Cintora fue uno de los ocho autores que participaron en la VI edición del festival 'Almoradiel Lee', el evento que se ha destacado como el "más importante" de La Mancha que se celebró hasta este sábado. El periodista, fue, de hecho, el encargado de cerrar las presentaciones. El festival organizó también encuentros de alumnos y escritores en el colegio ‘Ramón y Cajal’ y en el instituto ‘Aldonza Lorenzo’, mientras que los autores participaron en la Casa de la Cultura de La Puebla de Almoradiel. Begoña Oro fue la encargada de abrir el festival, con un encuentro con alumnos.

El actor Pablo Rivero, autor de 'Las niñas que soñaban con ser vistas', también se reunió con el alumnado del entro educativo. El escritor J. Carlos Andrés también se reunió con el alumnado de la localidad. El conocido hispanista Ian Gibson ofreció una charla de sus trabajos el viernes en la Casa de la Cultura.