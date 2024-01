Conocer las normas para poder hablar

Sobre la suspensión de la tradicional carrera San Silvestre de Azuqueca de Henares:

Tomar decisiones no es tarea fácil, pero cuando se trata de velar por el interés común y sobre todo, por la seguridad de la ciudadanía, no queda más opciones por mucho que la decisión disguste.

Un informe de Jefatura de Policía de 19 de diciembre y corroborado, el día 28, tras una petición del área de Deportes en la que solicitaba un dispositivo de seguridad para la celebración de la tradicional carrera San Silvestre ponía de manifiesto, textualmente, lo siguiente:

“Que los eventos deportivos en vías de uso público, son todas aquellas actividades deportivas cuyos participantes, durante su celebración ocupan total o parcialmente la calzada y/o arcén de vías diseñadas, construidas y señalizadas para la circulación de vehículos a motor y no tienen un uso restringido a un determinado grupo o número de usuarios y REQUIEREN DE AUTORIZACION por la Administración competente de las pruebas deportivas competitivas que incluyan en su itinerario. Que la prueba descrita, de un itinerario de 3,5 km. cada vuelta, se puede catalogar como deportiva estática, con un uso de la vía pública urbana mayormente en su recorrido, pero también de uso interurbano, travesía N-320, que requiere preceptivamente de la solicitud en formulario oficial a la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara por ser de su competencia, estando cerrado al tráfico general en todo su recorrido siendo de uso exclusivo de los participantes, tal y como redacta el Reglamento General de Circulación, aprobado por el RD 1428/2003 de 21 de noviembre.

Que para la celebración de este evento deportivo sería necesario el cerramiento en todo su recorrido y la regulación de la circulación, por agentes encargados de su vigilancia, en la zona de confluencia de la prueba con el resto de las vías, teniendo que establecerse sobre unos 26 puntos donde trabajarían los Agentes de circulación siendo mucho más numeroso el número de puntos a cubrir, además de personal auxiliar que pudiera reforzar la señalización pasiva como vallas y otras señales circunstanciales.

Que a día de la fecha, y remitida la petición a los agentes para prestar servicios extraordinarios debidamente cursado, ninguno ha emitido respuesta favorable a prestar dichos servicios. El cuadrante establecido para ese día, en el turno de la tarde están nombrados 5 agentes, sin tener voluntad ningún agente más de prestar servicios extraordinarios para ningún evento.

Por todo ello, las condiciones de cierre y regulación del tráfico en todo el recorrido se hacen materialmente no viables y se desaconseja dada la escasez de recursos humanos destinados a la prueba deportiva (2 agentes del turno de servicio) los cuales no podrían garantizar la seguridad de los participantes de la prueba así como del resto de usuarios de las vías“.

Y vamos a hablar claro. Esto sucede porque no han resuelto el impago de los servicios extraordinarios realizados por los agentes, cosa que se viene arrastrando desde la anterior legislatura y quienes tenían la obligación de resolverlo con urgencia no lo han hecho. De ahí, que no estén dispuestos a prestar ningún servicio más, cosa que desde el punto de vista del trabajador es una actitud totalmente legítima.

La escasez de agentes

La escasez de agentes en la plantilla es un problema añadido, de ahí que uno de los acuerdos de gobierno sea el aumento de la misma en esta legislatura, pero no el detonante para que no se haya dado cobertura a la tradicional prueba deportiva San Silvestre. Y se esperó hasta el último momento, sí, porque después de mucha insistencia por nuestra parte, advirtiendo desde hace mucho tiempo del problema existente, solicitando informes a diario, manteniendo reuniones, porque como digo, quienes tenían el deber de hacerlo no lo hicieron, creyendo ingenuamente que lo resolverían, no fue así y muy a nuestro pesar y por responsabilidad, tuvimos que suspender la carrera.

También es importante señalar, para todos aquellos y aquellas que se han envalentonado durante estos días en redes sociales afirmando que se podría haber suplido a los agentes con voluntarios de Protección Civil (que vaya por delante, nuestro respeto al trabajo tan encomiable que realizan siempre) lo que indica el más absoluto desconocimiento por su parte, sólo tienen que revisar las siguientes normativas:

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que en su artículo 53.1 b) establece: Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su artículo 7 establece que corresponde a los municipios:

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías.

e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en los términos que reglamentariamente se determine.

f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.

Quiere decir esto que las funciones de protección civil son principalmente preventivas y de coordinación, es decir, arbitran los medios para evitar que se produzca una catástrofe o calamidad pública y realizan funciones de apoyo, pero en ningún momento, puede suplir las tareas de un agente de policía local y mucho menos, en materia de regulación del tráfico.

Por ello, antes de hablar debería conocer las consecuencias penales que puede tener el poner en riesgo la seguridad de los participantes al tomar una decisión alocada como es celebrar una prueba deportiva de esas características sin contar con la presencia indispensable de Policía Local.

Si en este país se hablara sólo exclusivamente de lo que sabe, se produciría un gran silencio que a muchos les permitiría pensar, que es lo que hace falta.