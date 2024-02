Día Mundial contra el Cáncer: reivindicamos mayor inversión en investigación y en educación para la salud

La comunidad mundial, el día 4 de febrero de 2024, hace un llamamiento para unir nuestras reivindicaciones, alzar la voz y exigir acciones urgentes y efectivas contra el Cáncer bajo el lema “Por unos cuidados más justos”.

Las personas afectadas por el cáncer, bien porque lo hemos padecido personalmente y/o tenemos familiares, alumnos/as, amigos/as, etc. que lo sufren, reivindicamos, todos los días, la importancia de fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la prevención y la atención integral tanto a las personas afectadas como a sus familiares. En efecto, resulta imprescindible la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos en la lucha contra el cáncer.

Aprovechar las investigaciones y los avances sociales y científicos es crucial para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad. Además, subrayamos con firmeza la necesidad de convocatorias con acciones como el Día Mundial del Cáncer, para que toda la sociedad, poco a poco, vaya tomando conciencia de la necesidad de abordar adecuadamente este problema de salud mundial. Razonadamente, resulta imprescindible invertir más en investigación y en la educación para la salud desde la más temprana edad.

El cáncer se produce, como indica el Dr. Eduardo García-Toledano (2020), como consecuencia de la transformación de células normales en células tumorales, en un proceso que se engendra en varias etapas que, con frecuencia, consiste en el avance de una lesión precancerosa a un tumor maligno.

Estas alteraciones son la consecuencia de la interacción entre los distintos factores genéticos del paciente y diversas categorías de agentes externos, como carcinógenos físicos (radiaciones ultravioletas o ionizantes), carcinógenos químicos (amianto, los componentes del humo de tabaco, las aflatoxinas, el arsénico, etc.) y carcinógenos biológicos (determinados virus, bacterias y parásitos). La Organización Mundial de la Salud (OMS) posee una clasificación de los agentes cancerígenos a través del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) a la que nos remitimos.

Resulta preciso indicar que el cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo. Se estima que cada año fallecen en el mundo más de 8 millones de personas y, la OMS, valora que la cifra de nuevos casos aumentará en un 70% en los próximos años. Se estima que, en el mundo, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. La previsión para el año 2030 señala que 21,6 millones de personas de todo el mundo serán diagnosticadas de algún tipo de cáncer. En España habría 330.000 nuevos casos, lo que supondría un diagnóstico cada 1,8 minutos.

Un nuevo desafío para los próximos años es la necesidad de poner el foco sobre las necesidades no cubiertas tanto de los pacientes como de los supervivientes de cáncer

El envejecimiento emerge como un factor destacado en la aparición del cáncer, al acumularse factores de riesgo de determinados tipos de cáncer con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular, que suele concurrir con la edad. Además, el aumento de la tasa de incidencia del cáncer, por un lado, y de la supervivencia, por otro, plantea un nuevo desafío para los próximos años: la necesidad de poner el foco sobre las necesidades no cubiertas tanto de los pacientes como de los supervivientes de cáncer.

En este sentido, resulta preciso reflexionar sobre la pérdida de trabajo y la cada vez más complicada reinserción laboral de las personas con cáncer. Si nos centramos en los aspectos que dificultan la reincorporación inmediata al puesto de trabajo y a las funciones habituales, hay que subrayar las dificultades de concentración o movilidad, el cansancio, el dolor, etc. Igualmente, los extensos periodos de inactividad suponen significativos problemas a la hora de retomar la rutina laboral. Debido a diversas secuelas o enfermedad crónica derivada del cáncer, en los casos de la incapacidad permanente, los pacientes se enfrentan a diferentes situaciones, como no poder retomar su empleo habitual o no poder trabajar en otro empleo.

También puede surgir la necesidad de buscar otra profesión, debido a la incapacidad permanente, tarea muy complicada con luchas interminables de la burocracia española que dificultan su proceso de curación. Por ello, las personas que viven esta realidad se enfrentan a largos procesos de resolución de las incapacidades, lo que se traduce en un conflicto continuo para poder reincorporarse a la vida profesional y social. En consecuencia, reivindicamos que, estas complicadas problemáticas personales y profesionales, sean abordadas desde una vertiente multidimensional y centradas en la persona afectada y el contexto en el que vive.

El cáncer evidencia las desigualdades en salud, demostrando el mayor crecimiento en los países de ingresos medios y bajos. A nivel mundial, si no se adoptan medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que aumente en más de 30 millones de nuevos casos para 2040.

Reivindicamos una educación para la salud desde la más temprana edad porque nos preocupa el cáncer infantil. En España, cada año se diagnostican más de 1450 nuevos casos de niños/as con cáncer de 0 a 18 años. Es importante subrayar que la tasa de supervivencia a cinco años supera el 78%, un dato que se superaría si se facilitaran los recursos precisos y se potenciara la investigación. El cáncer puede prevenirse y controlarse implementando estrategias basadas en la evidencia para la prevención, tamizaje y detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos.

Una vez más, alzamos nuestra voz y exigimos acciones efectivas para que se garantice una atención integral, transversal, compartida y consensuada que ofrezca el mejor tratamiento según cada tumor y que suponga el menor riesgo de efectos secundarios a largo plazo. Como hemos indicado en numerosas ocasiones, el cáncer se cura e invertir en investigación es vida y futuro.